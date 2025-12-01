Waqf properties registration: ওয়াকফ সম্পত্তি রেজিস্টার না করলে জরিমানা! সময়সীমা বাড়াল না সুপ্রিম কোর্ট

Waqf properties registration: ওয়াকফ সম্পত্তি রেজিস্টার না করলে জরিমানা! সময়সীমা বাড়াল না সুপ্রিম কোর্ট
সুপ্রিম কোর্ট 'উমিদ' পোর্টালে ওয়াকফ সম্পত্তির বিবরণ আপলোড করার সময়সীমা বাড়ানোর জন্য স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছে। সুপ্রিম কোর্ট আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে গিয়ে তাদের মামলা উপস্থাপন করতে বলেছে।
সুপ্রিম কোর্ট 'উমিদ' পোর্টালে ওয়াকফ সম্পত্তির বিবরণ আপলোড করার সময়সীমা বাড়ানোর জন্য স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছে। সুপ্রিম কোর্ট আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে গিয়ে তাদের মামলা উপস্থাপন করতে বলেছে। পোর্টালে ওয়াকফ সম্পত্তির বিবরণ আপলোড করার শেষ তারিখ আগামী ৫ ডিসেম্বর। তা না হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেও শাস্তি দেওয়া হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের বেঞ্চ বলেছে যে আদালত ওয়াকফ আইন পুনর্লিখন করতে পারে না, তবে ওয়াকফ আইনের ব্যবস্থাগুলি ইতিমধ্যে রয়েছে।
সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এর আগে বলেছিলেন যে প্রত্যেক মুতাওয়াল্লি ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হতে পারেন। প্রতিটি মামলার নিরিখে সুরাহা চাইতে পারেন।আদালত তার বক্তব্যের উপর জোর দিয়ে সময়সীমা বাড়াতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।
এর আগে ১৫ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট তার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন সম্পূর্ণরূপে স্থগিত করতে অস্বীকার করেছিল। তবে সুপ্রিম কোর্ট কিছু বিধান স্থগিত রেখেছিল। নিয়ম অনুসারে, যারা ওয়াকফ সম্পত্তি আপলোড করবে না, তাদের ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। যাঁরা এই পোর্টালে সম্পত্তি নথিভুক্ত করবেন না, তাঁদের সম্পত্তির অবস্থা বাতিল করা হবে এবং পরে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে পুনরায় নথিভুক্তকরণ করা যাবে।
ওয়াকফ সংশোধনী বিলটি ২ এপ্রিল লোকসভায় এবং তারপরে ৩ এপ্রিল রাজ্যসভায় পাশ হয়েছিল। এটি ৮এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়েছিল। এই আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বেশ কয়েকটি পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে এই আইনের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করতে অস্বীকার করেছিল।
News/News/Waqf Properties Registration: ওয়াকফ সম্পত্তি রেজিস্টার না করলে জরিমানা! সময়সীমা বাড়াল না সুপ্রিম কোর্ট