    Ak-47 কার্তুজ, গুলি! কাশ্মীরের সংবাদপত্রের অফিসে তল্লাশি, NIA-র জালে আরও ৪ অভিযুক্ত

    কাশ্মীর টাইমস জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলির মধ্যে একটি। 

    Published on: Nov 20, 2025 5:31 PM IST
    By Sahara Islam
    দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ তদন্ত আরও জটিল মোড় নিল। এবার দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে জম্মুতে 'কাশ্মীর টাইমস' সংবাদপত্রের অফিসে হানা দিয়েছে এসআইএ (স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি)। সূত্রের খবর, সংবাদপত্রের অফিসে তল্লাশি অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের সঙ্গে একে-৪৭-এর কার্তুজ, পিস্তলের গুলি এবং গ্রেনেডের তিনটে লিভার উদ্ধার হয়েছে। অন্যদিকে, দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে আরও ৪ অভিযুক্তকে শ্রীনগর থেকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ।

    কাশ্মীরের সংবাদপত্রের অফিসে তল্লাশি (PTI)
    কাশ্মীরের সংবাদপত্রের অফিসে তল্লাশি (PTI)

    দিল্লির লাল কেল্লায় গাড়ি বিস্ফোরণ এবং জইশ-ই-মহম্মদের ‘ডাক্তার জঙ্গি’ নেটওয়ার্কের তদন্তে বৃহস্পতিবার জম্মুর রেসিডেন্সি রোডে কাশ্মীর টাইমস সংবাদপত্রের অফিসে তল্লাশি চালায় রাজ্য তদন্ত সংস্থা (এসআইএ)। সম্প্রতি এই সংবাদপত্রটির বিরুদ্ধে একটি এফআইআর করা হয়েছে। এই এফআইআর-এর কারণেই তল্লাশি চালানো হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশে সন্ত্রাস-দমন শাখা এসআইএ-র অভিযোগ, পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে লেখা ভারত-বিরোধী প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় এই সংবাদপত্রে। এই সব প্রতিবেদন লেখকের নামও উল্লেখ থাকে। দেশবিরোধী কার্যকলাপ প্রচারের অভিযোগে সংবাদপত্রটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে এসআইএ। কাশ্মীর টাইমসের সম্পাদক অনুরাধা ভাসিনের নামও এফআইআর-এ রয়েছে। এনডিটিভি-র প্রতিবেদন অনুসারে, এদিন কাশ্মীর টাইমসের অফিসে থাকা নথি এবং ডিজিটাল ডিভাইসগুলিতে অনুসন্ধান চালানো হয়। এসআইএ-র তল্লাশি চলাকালীন উদ্ধার হয় একে-৪৭-এর কার্তুজ, পিস্তলের গুলি এবং গ্রেনেডের তিনটে লিভার। এখনও জারি রয়েছে তল্লাশি অভিযান। যদিও এই তল্লাশি অভিযানের প্রেক্ষিতে সংবাদপত্রটির পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও বিবৃতি পাওয়া যায়নি।

    যদিও, কাশ্মীর টাইমসের বিরুদ্ধে এটাই প্রথম তদন্ত নয়। এর আগেও ‘দেশবিরোধী লেখা’ প্রকাশের অভিযোগে এই সংবাদপত্রের অফিসে তল্লাশি চালানো হয়। শ্রীনগরের প্রেস এনক্লেভে অবস্থিত অফিসটি ২০২০ সালে অল্প সময়ের জন্য সিল করে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি, গত কয়েক মাস ধরে পত্রিকাটি বিক্রি হচ্ছিল না। কাশ্মীর টাইমস জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলির মধ্যে একটি। এটি বেদ ভাসিন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৫৪ সালে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল, ১৯৬৪ সালে এটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়।

    এনআইএ-র গ্রেফতারি

    দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে শ্রীনগর থেকে আরও চার প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। এখনও পর্যন্ত এনআইএ মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের তালিকায় রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামার চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিল গণাই, অনন্তনাগের চিকিৎসক আদিল আহমেদ রাথের, উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের চিকিৎসক শাহিন সাঈদ এবং শোপিয়ানের মুফতি ইরফান আহমদ ওয়াগে। পাটিয়ালা হাউস কোর্টের নির্দেশে তাদের হেফাজতে নেওয়া হয়। এনআইএ জানিয়েছে, হামলার পরিকল্পনা, অর্থসংস্থান, প্রযুক্তিগত সহায়তা, সব দিকেই বড় ভূমিকা ছিল এই চার জনের। এর আগে গ্রেফতার হয়েছিল আমির রশিদ আলি ও জাসির বিলাল ওয়ানি ওরফে দানিয়েল। আমির বিস্ফোরকবাহী গাড়ির মালিক ছিল। আর দানিয়েল এই মডিউলকে প্রযুক্তিগত সহায়তা করত। ধৃতদেরকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করছে এনআইএ।

    দিল্লির লালকেল্লা সংলগ্ন নেতাজি সুভাষ মার্গে ১০ নভেম্বরের ভয়াবহ গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। জখম অন্তত ২৫। ঘটনার পরপরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তদন্তের দায়িত্ব দেয় এনআইএ-কে। দিল্লি পুলিশ, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্যের পুলিশের সঙ্গে সমন্বয়ে চলছে তদন্ত। এনআইএ-র দাবি, বিস্ফোরণের পিছনে থাকা বৃহত্তর জঙ্গি মডিউল চিহ্নিত করতে তৈরি রয়েছে একাধিক সূত্র। খুব শিগগিরই উঠে আসবে পুরো চক্রের চেহারা।

