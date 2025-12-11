মার্কিন-চিন যুদ্ধ আসন্ন? ট্রাম্পের মনে ভয় ধরিয়ে বেরিয়ে এল পেন্টাগনের গোপন রিপোর্ট

মার্কিন-চিন যুদ্ধ আসন্ন? ট্রাম্পের মনে ভয় ধরিয়ে বেরিয়ে এল পেন্টাগনের গোপন রিপোর্ট
বহুদিন ধরেই ড্রাগনের আগ্রাসনে কোণঠাসা তাইওয়ান। বরাবরই তাইওয়ানকে নিজেদের অংশ হিসেবে দাবি করে এসেছে চিন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চিনের যুদ্ধ কী আসন্ন? মার্কিন সামরিক সদর কার্যালয় পেন্টাগনের একটি গোপনতম পর্যালোচনা রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই এমনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস মার্কিন সরকার ওই রিপোর্ট ফাঁস করে জানিয়েছে, চিন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংঘাত বাধলে বেজিং সরকার মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলিকে খতম করে দেবে এবং ওয়াশিংটনের সেনাকে পরাস্ত করবে। সে কারণে তাইওয়ান দখল নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি না করার আভাস দিয়েছে ওই রিপোর্ট।
'ওভারম্যাচ ব্রিফ' নামে পেন্টাগনের অফিস অফ নেট অ্যাসেসমেন্টের ওই রিপোর্টে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের সামরিক ক্ষমতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাতে উল্লেখ রয়েছে যে, অত্যন্ত দামি অস্ত্রপাতির উপর ভরসা করে ওয়াশিংটন। অন্যদিকে, শত্রু দেশের হাতে রয়েছে খুবই সস্তা কিন্তু প্রযুক্তিগতভাবে অনেক উন্নত যুদ্ধাস্ত্র। দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের এই খবরটি এমন সময় সামনে এসেছে, যার কয়েকদিন আগেই চিন তাইওয়ান নিয়ে কেউ পা বাড়ালে তাদের গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। সম্প্রতি জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উসকানিতে তাইওয়ানের খুব কাছে একটি দ্বীপে ক্ষেপণাস্ত্র মজুত করেছে। এরপরেই চিনের তাইওয়ান সম্পর্কিত অফিসের মুখপাত্র একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'আমরা আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং দেশের সংহতি রক্ষায় বদ্ধপরিকর ও শক্তিশালী ক্ষমতা রাখি... কেউ যদি এ ব্যাপারে পা বাড়ানোর চেষ্টা করে, আমরা তাহলে তাদের একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দেব।'
পেন্টাগনের 'ওভারম্যাচ ব্রিফ' নামে অতি গোপনীয় সরকারি তথ্য চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে পর্যালোচনা করে। সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোমারু জেট বিমান, বিশালাকার যুদ্ধজাহাজ ও উপগ্রহ নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়েছে। এমনকী এখানে যুদ্ধকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য-সরঞ্জাম সরবরাহ ক্ষমতার দুর্বলতা নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমসে এক সরকারি অফিসার জানিয়েছেন, এই গোপন তথ্য দেখার পর তাঁর মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। তাঁর কথায়, 'আমি দেখলাম আমাদের যত কায়দাকানুন আছে তার সবটাই আমাদের হাতের নাগালের বাইরে। এবং চিন ক্ষমতার উপরেও ক্ষমতাবান দেশ।' রিপোর্টে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, কোনও সুপারপাওয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়াই করা এবং জেতা ওয়াশিংটনের সম্ভবপর নয়। রিপোর্টে রয়েছে, ভোল্ট টাইফুন নামে চিনের আর্থিক মদতপুষ্ট একটি হ্যাকিং গ্রুপ রয়েছে। যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কম্পিউটার সিস্টেমে যে কোনও সময় ম্যালওয়্যার ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যত সামরিক ঘাঁটি আছে, সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা, ক্ষমতা পরিচালনা এবং পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা মুহূর্তে বিকল হয়ে যেতে পারে। শুধু সামরিক ক্ষেত্রে নয়, এতে সাধারণ মানুষেরও সমস্যা হবে।
চিন-তাইওয়ান উত্তেজনা
আসলে স্বাধীন তাইওয়ানকে স্বীকৃতি দেয় না বেজিং। কমিউনিস্ট সরকারের দাবি, তাইওয়ান চিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অন্যদিকে তাইওয়ান বলে, 'আমরা স্বাধীন দেশ।' বহুদিন ধরেই ড্রাগনের আগ্রাসনে কোণঠাসা তাইওয়ান। বরাবরই তাইওয়ানকে নিজেদের অংশ হিসেবে দাবি করে এসেছে চিন। বেজিংয়ে ক্ষমতার রাশ শি জিনপিংয়ের হাতে আসার পর থেকেই আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে কমিউনিস্ট দেশটি। একাধিকবার জোর করে তাইওয়ান দখলের কথাও বলেছেন প্রেসিডেন্ট শি। তারপর থেকেই আরও সতর্ক হয়ে গিয়েছে দেশটি। লালফৌজের হামলা ঠেকাতে সামরিক বাহিনীকে অত্যাধুনিক হাতিয়ারে সাজিয়ে তুলছে তাইওয়ান। দ্বীপরাষ্ট্র হওয়ার সুবাদে সমুদ্রেই চিনকে রুখে দিতে সেখানে তৈরি হচ্ছে অত্যাধুনিক সাবমেরিন বাহিনী।