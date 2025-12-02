হামাসের প্যাটার্ন! ড্রোন ডিজাইনে তুখোড়, দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডের অন্যতম ষড়যন্ত্রকারীর চাঞ্চল্যকর তথ্য

হামাসের প্যাটার্ন! ড্রোন ডিজাইনে তুখোড়, দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডের অন্যতম ষড়যন্ত্রকারীর চাঞ্চল্যকর তথ্য
দানিশ দিল্লি বিস্ফোরণের একজন সক্রিয় সহ-ষড়যন্ত্রকারী ছিল।
দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত উমর উন নবির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল জসির বিলাল ওয়ানি ওরফে দানিশ। এনআইএ-র দাবি, অনন্তনাগের বাসিন্দা দানিশ দিল্লি বিস্ফোরণের নেপথ্যে অন্যতম যড়যন্ত্রকারী ছিল। এবার সেই দানিশের মোবাইল থেকে এমন ছবি এবং ভিডিও উদ্ধার হয়েছে যা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এনআইএ তার ফোন থেকে বেশ কিছু ড্রোনের ছবির হদিশ পেয়েছে, যার সঙ্গে মিল রয়েছে হামাসের ব্যবহার করা ড্রোনের।
এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, তদন্তকারীরা দানিশের ফোনের ডিলিট করা ফোল্ডারে কয়েক ডজন ড্রোন এবং রকেট লঞ্চারের ছবি ও ভিডিও খুঁজে পেয়েছেন। দানিশ ভেবেছিল যে সে ড্রোন এবং রকেট লঞ্চারের ডিলিট করা ছবিগুলি মুছে ফেলেছে, কিন্তু তদন্তকারী দল সেগুলি খুঁজে বের করেছে। তদন্তকারীরা দানিশের মোবাইল ফোন থেকে শুধু ছবিই নয়, সন্দেহভাজন বেশ কিছু ভিডিও পেয়েছেন। এই ছবিগুলি শুধু হামাসের অস্ত্রের প্যাটার্নই তুলে ধরে না, বরং এটাও দেখায় যে দানিশ এবং তার সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা প্রযুক্তিগতভাবে কীভাবে আরও বড় এবং শক্তিশালী ড্রোন তৈরির চেষ্টা করছিল। ভিডিওতে দেখানো হয়েছে, কীভাবে ড্রোনে বিস্ফোরক লাগানো হয় এবং কীভাবে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ভিডিওগুলি অ্যাপ মারফত পাঠানো হয়েছে বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। যে অ্যাপ ব্যবহারের জন্য ফোনের সিম কার্ড না হলেও চলে। অর্থাৎ ফোন নম্বর বা আইডেনটিটি মার্কার ছাড়াই ব্যবহার করা যায় সে অ্যাপ। ফোনে রয়েছে বেশ কিছু বিদেশি ফোন নম্বরও।
সূত্রের খবর, দানিশ এমন মডিফায়েড ড্রোন তৈরিতে পারদর্শী ছিল, যা ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়তে এবং ভারী বোমা বহন করতে পারত। তদন্তকারীরা নিশ্চিত করেছেন যে জঙ্গিরা গ্লাইডিং রকেটের মতো অস্ত্র নিয়ে গবেষণা করছিল। এনডিটিভি-কে ড্রোন এবং অ্যান্টি-ড্রোন প্রস্তুতকারক সংস্থা ইন্ডোউইংসের সিইও পারস জৈন জানিয়েছেন, এই রকেটগুলি মাটি বা হাত থেকে ছোড়া যায় এবং এক মিনিটে তিনটি ফায়ার করা সম্ভব। এর মানে হল, কম খরচে এবং একটি বড় এলাকাকে প্রভাবিত করে হামলা চালানো যেত। হামাস এই ধরনের রকেট প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে।
দানিশ কে?
জসির বিলাল ওয়ানি ওরফে দানিশ জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগের বাসিন্দা। এনআইএ-র বিবৃতি অনুযায়ী, দানিশ দিল্লি বিস্ফোরণের একজন সক্রিয় সহ-ষড়যন্ত্রকারী ছিল এবং চিকিৎসক উমর উন নবির সঙ্গে মিলে ড্রোন ও রকেটের পরিকল্পনায় জড়িত ছিল। এনডিটিভি সূত্রে খবর, দানিশের অস্ত্রবাহী ড্রোন তৈরির অভিজ্ঞতা ছিল এবং সে ক্যামেরার সঙ্গে ভারী বোমা বহন করার জন্য বড় ব্যাটারিযুক্ত শক্তিশালী ড্রোন তৈরির চেষ্টা করেছিল। ছোট, অস্ত্রবাহি ড্রোন তৈরিতে তার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এনআইএ তাকে ১৭ নভেম্বর শ্রীনগর থেকে গ্রেফতার করে।