    অ্যাপটিটিউড টেস্টে অনুত্তীর্ণ চালক! বিলাসপুর দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য, কী বলছে রেল?

    রেল সূত্রে জানা গেছে, গতোরা স্টেশন থেকে ছাড়ার সময় ট্রেনটি সবুজ সিগন্যাল পেয়ে ৭৬ কিমি গতিতে চলছিল।

    Published on: Nov 12, 2025 2:43 PM IST
    By Sahara Islam
    গত ৪ নভেম্বর ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে মালগাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১১ জন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ২০ জন। এই পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনার তদন্তে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রাথমিক তদন্তে চালকের গাফিলতির তত্ত্ব সামনে এসেছে। রেল সূত্রে খবর, যাত্রীবাহী ট্রেনটি লাল বিপদ সংকেত (রেড সিগন্যাল) অমান্য করেই এগিয়ে যায় এবং তারপরেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

    বিলাসপুর রেল দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য (ANI Video Grab)
    বিলাসপুর রেল দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য (ANI Video Grab)

    সূত্রের খবর, গেবরা রোড এবং বিলাসপুরের মাঝে লালখাদানের কাছে ট্রেন দুর্ঘটনায় মেমু ট্রেনটির লোকো পাইলট বিদ্যাসাগর কখনওই বাধ্যতামূলক মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক যোগ্যতার পরীক্ষা (সাইকোলজিক্যাল অ্যাপটিটিউড টেস্ট) দেননি। অথচ যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর আগে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই বাধ্যতামূলক নিয়ম। অর্থাৎ, যাত্রীদের জীবন সেইসব চালকদের হাতে ছিল, যাদের মানসিক যোগ্যতা এখনও যাচাই করা হয়নি। শুধু তিনিই নন, বিলাসপুর এবং নাগপুর রেল ডিভিশনের আরও বহু লোকো পাইলট এখনও এই পরীক্ষায় অংশ নেননি, অথচ প্রতিদিন তারা যাত্রীবাহী ট্রেন চালাচ্ছেন। জানা গিয়েছে, বিলাসপুর বিভাগে ৪২ জন লোকো পাইলটের মধ্যে মাত্র ৩০ জন মানসিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অন্যদিকে, নাগপুর বিভাগে ৫৬ জনের মধ্যে মাত্র ৩৩ জন লোকো পাইলট এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ইতিমধ্যে রেল কর্তৃপক্ষ বিলাসপুরে ১২টি এবং নাগপুরে ২৩টি মেমু পরিচালনাকারী সমস্ত লোকো পাইলটদের মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক যোগ্যতার পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে।

    রেল সূত্রে জানা গেছে, মেমু ট্রেনটি একের পর এক সিগন্যাল উপেক্ষা করেছিল। গতোরা স্টেশন থেকে ছাড়ার সময় ট্রেনটি সবুজ সিগন্যাল পেয়ে ৭৬ কিমি গতিতে চলছিল। এরপর দু'টি হলুদ সিগন্যাল আসে, যা গতি কমানোর নির্দেশ দেয়, কিন্তু চালক গতি কমাননি। তারপর যখন লাল সিগন্যাল দেখানো হয়, তখনও ট্রেনটি থামেনি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই প্রায় ৫০ কিমি গতিতে ট্রেনটি গিয়ে ধাক্কা মারে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়িকে। সংঘর্ষের অভিঘাতে মালগাড়ির উপরে উঠে যায় যাত্রিবাহী ট্রেনটির একাংশ। দুমড়েমুচড়ে যায় ট্রেনের ইঞ্জিনটি। কয়েকটি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে। তদন্তে আগেই জানা গেছিল, ট্রেনের চালক বিদ্যাসাগর মাত্র এক মাস আগেই যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। অভিজ্ঞতার অভাবের কারণেই হয়তো তিনি ভুল করেছিলেন। অনুমান করা হচ্ছে, বাঁকা লাইনের কারণে তিনি পাশের লাইনের সিগন্যালটিকে নিজের লাইনের বলে ভুল করেন, আর সেই ভুলই প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। দুর্ঘটনায় চালকের মৃত্যু হয়েছে, আর তাঁর সহকারী রশ্মি রাজ গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। ইতিমধ্যে রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার (সিআরএস) ব্রিজেশ কুমার মিশ্রের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি দল রেলওয়ে বোর্ডের কাছে তাদের প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তবে রেল মন্ত্রকের তরফে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে দুর্ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই রেল সেফটি কমিশন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি যুক্ত হয়েছে। সিগন্যাল অমান্যের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ও মানসিক পরীক্ষার ঘাটতিই কি এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ ছিল, এই দিকগুলিও তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন।

