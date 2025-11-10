৫০ লক্ষর ঘুষ লেনদেন! তিরুপতির ভেজাল ঘি কেলেঙ্কারিতে চাঞ্চল্যকর তথ্য, নেপথ্যে কে?

তিরুপতি মন্দিরে লাড্ডু তৈরিতে ব্যবহৃত ভেজাল ঘি কেলেঙ্কারিতে উঠে এল ৫০ লক্ষ টাকার ঘুষ লেনদেনের চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গিয়েছে, এই অর্থ লেনদেনের সূত্র মিলেছে তিরুমলা তিরুপতি দেবস্থানম (টিটিডি)-এ দেওয়া ঘি সরবরাহ ঘিরে হওয়া দুর্নীতির মামলায়। গত বছরই অভিযোগ উঠেছিল তিরুপতির লাড্ডুতে মেশানো হচ্ছে ভেজাল ঘি।
প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভক্ত, পর্যটক ও দর্শনার্থীদের জন্য যে ‘শ্রীভরি লাড্ডু’ প্রস্তুত হয়। সেই প্রসাদ তৈরিতেই ব্যবহার করা হচ্ছিল ভেজাল ঘি। সূত্রের খবর, অন্ধ্রপ্রদেশের তৎকালীন শাসকদল ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির সাংসদ ও প্রাক্তন টিটিডি চেয়ারম্যান ওয়াইভি সুব্বা রেড্ডির ব্যক্তিগত সহকারী কে চিন্নাপ্পানার হাতে পৌঁছেছিল ওই বিপুল টাকা। অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশের প্রিমিয়ার অ্যাগ্রি ফুডস প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে যুক্ত হাওয়ালা এজেন্টদের মাধ্যমেই তাঁর কাছে পৌঁছয় নগদ ৫০ লক্ষ টাকা। চিন্নাপ্পানার হাতে প্রথমে দিল্লি-ভিত্তিক হাওয়ালা এজেন্ট আমন গুপ্তা ২০ লক্ষ টাকা দেয়, বাকিটা প্রিমিয়ার অ্যাগ্রি ফুডসের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ বিজয় গুপ্তার কাছ থেকে যায় বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, দিল্লির প্যাটেল নগর মেট্রো স্টেশনের কাছেই এই লেনদেন হয়েছিল। গত বছরই অন্ধ্রপ্রদেশে তিরুপতি মন্দিরের বিশ্বখ্যাত লাড্ডুর ঘি নিয়ে শুরু হয়েছিল তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক। অভিযোগ ওঠে, ওই ঘিতে মেশানো হচ্ছে পশুর চর্বি, অর্থাৎ ‘অশুদ্ধ’ ঘি দিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে দেবতার প্রসাদ। প্রাথমিক তদন্তে তিরুপতির প্রসাদ তৈরিতে ভেজাল ঘিয়ের প্রমাণ মেলায় দেশজুড়ে হইচই পড়ে যায়। মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত।
শীর্ষ আদালত জানায়, ধর্ম আর রাজনীতিকে একসঙ্গে না মেশানোই ভালো। একই সঙ্গে আদালত নির্দেশ দেয়, বিষয়টি নিয়ে যৌথ তদন্ত শুরু হোক - যেখানে থাকবেন সিবিআই, রাজ্য পুলিশের অফিসার ও খাদ্য দফতরের বিশেষজ্ঞরা। এরপর যৌথ তদন্তে উঠে আসে, ঘি সরবরাহকারী চারটি ডেয়ারি টেন্ডার জিততে ও লাভ বাড়াতে খাতায় কলমে কারচুপি করেছে। তদন্তে দেখা গিয়েছে, প্রায় ৬০.৩৭ লক্ষ কিলোগ্রাম ভেজাল ঘি, অর্থাৎ বিদেশি উপাদান মেশানো ঘি, যার মূল্য প্রায় ২৪০.৮ কোটি টাকা, টিটিডি-র কাছে পৌঁছেছিল। বিশেষ করে ‘ভোলে বাবা অর্গানিক ডেয়ারি মিল্ক প্রাইভেট লিমিটেড’, রূড়কির কারখানায় তারা পাম অয়েল ও রাসায়নিক মিশিয়ে ঘি তৈরি করত। এরপর সেই ভেজাল ঘি পৌঁছত মন্দিরে অন্য তিন সংস্থার মাধ্যমে। তদন্তে দেখা গেছে, শ্রী বৈষ্ণবী ডেয়ারি স্পেশ্যালিটিজ সরবরাহ করেছে ১৩৩.১২ কোটি টাকার ভেজাল ঘি। অন্যদিকে, মালগঙ্গা মিল্ক অ্যান্ড অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস ৭৩.১৮ কোটি টাকার এবং আর এআর ডেয়ারি ফুডস দিয়েছে ১.৬১ কোটি টাকার ঘি সরবরাহ করেছে। এছাড়াও ইঙ্গিত মিলেছে যে মাইসুরুর সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজিকাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ২০২২ সালেই রিপোর্টে জানিয়েছিল, ঘিতে ভেজাল রয়েছে, তবুও ২০২৪ পর্যন্ত সরবরাহ চলত। সূত্রের খবর, এতে প্রশাসনিক গাফিলতি ও সম্ভাব্য যোগসাজশের অভিযোগ আরও জোরদার হয়েছে।
অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু প্রকাশ্যে দাবি করেছেন যে পূর্ববর্তী সরকারের সময়, অর্থাৎ জগনমোহন রেড্ডির ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি ক্ষমতায় থাকাকালীন তিরুপতির লাড্ডু তৈরিতে পশুর চর্বি দিয়ে বানানো ভেজাল ঘি ব্যবহার করা হয়েছিল। গত বছর তামিলনাড়ুর দিন্ডিগুলের এক সরবরাহকারীর (পরে জানা যায়, তা এআর ডেয়ারি) পাঠানো ঘির নমুনা গুজরাটের এক ল্যাবে পরীক্ষা করানো হয়। সেখানে ধরা পড়ে মাছের তেল, গরুর চর্বি (বিফ ট্যালো) ও লার্ডের চিহ্ন - যা সরাসরি পশু-জাত চর্বি। যদিও ল্যাব রিপোর্টে একটি ‘ফলস পজিটিভ’ সংক্রান্ত সতর্কতাও যোগ করা ছিল। উল্লেখ্য, তিরুপতি মন্দিরের রান্নাঘরে প্রতিদিন প্রায় তিন লক্ষ লাড্ডু তৈরি করা হয়। তার জন্য লাগে প্রায় ১,৫০০ কেজি ঘি, সঙ্গে কাজু বাদাম, কিশমিশ, এলাচ, বেসন ও প্রচুর পরিমাণে চিনি।