আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা পরিকল্পিত! জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করেন পাইলট? নয়া রিপোর্টে চাঞ্চল্য

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা পরিকল্পিত! জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করেন পাইলট? নয়া রিপোর্টে চাঞ্চল্য
ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল ২০২৫ সালের ১২ জুন। আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইক বিমানবন্দরে যাওয়ার সময় ২৪২ জন যাত্রী নিয়ে ভেঙে পড়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীবাহী বিমান। এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৬০ জন। ভয়াবহ এই বিমান দুর্ঘটনার নেপথ্যের কারণ নিয়ে এখনও চলছে কাটাছেঁড়া। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল সেই বিষয়ে তদন্তে উঠে এসেছে এক ভয়ঙ্কর তথ্য। যা সামনে আসার পর রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।
আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার তদন্তকারীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে দুর্ঘটনাটি কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নয়, বরং একটি 'ইচ্ছাকৃত কাজ' ছিল। বুধবার এমনটাই জানিয়েছে ইতালীর দৈনিক সংবাদমাধ্যম কোরিয়ের ডেলা সেরা। প্রতিবেদন অনুযায়ী, নয়া দিল্লি এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে সর্বশেষ আলোচনার সঙ্গে পরিচিত দুটি সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে বিমানের জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করেছিলেন খোদ পাইলট সুমিত সভারওয়াল। তবে এই নিয়ে ডিজিসিএ কোনও তথ্য প্রকাশ করেনি। ইতালীর সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে জানা গিয়েছে, ভারতীয় তদন্তকারীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ২০২৫ সালের ১২ জুন ইঞ্জিনের জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাটি কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নয়, বরং ইচ্ছাকৃত কার্যকলাপের কারণে ঘটেছিল। তদন্তকারী কর্তারা বর্তমানে তাঁদের চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে।
ওই সংবাদমাধ্যমে আরও বলা হয়েছে, তদন্তে সহায়তাকারী মার্কিন বিশেষজ্ঞরা এই ফলাফলগুলিকে 'একটি বিরাট সাফল্য' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইতালীয় সংবাদপত্রটি দাবি করেছে যে তদন্তকারীরা এখন বিশ্বাস করেন যে ওই বিমানের পাইলট ইঞ্জিনের জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ সুইচটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, যার ফলে বিমানটি বিদ্যুৎ সংযোগ হারিয়ে মাটিতে ভেঙে পড়ে। ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়াল ছিলেন পাইলট-ইন-কমান্ড, এবং ফার্স্ট অফিসার ক্লাইভ কুন্দন ছিলেন কো-পাইলট। নতুন প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, পাইলটের দায়িত্ব এখনও স্পষ্ট নয়। প্রধান সন্দেহভাজন তালিকায় রাখা হয়েছে ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়ালকে যিনি দুর্ঘটনার এক মাস আগে থেকে হতাশায় ভুগছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে।
যদিও এএআইবি-এর প্রাথমিক তদন্তের পর, সাভারওয়ালের বাবা তাঁদের অভিযোগগুলি উড়িয়ে দিয়ে নতুন তদন্তের দাবি করেছেন এবং তাঁর ছেলের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে যাবতীয় জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি অস্বীকার করেছেন যে তাঁর ছেলের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি তাঁকে উদ্বেগে ফেলেনি। তবে চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্টে পাইলটদের ক্রমাগত মানসিক মূল্যায়ন এবং মানসিক স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের বিষয়ে সুপারিশও অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, দুর্ঘটনার পরে বেশ কিছু মাস ধরে প্রযুক্তিগত ত্রুটি থেকে শুরু করে মানুষের ত্রুটি বেশ কয়েকটি তত্ত্ব উঠে আসে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তদন্তকারীরা বিমানের জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ সুইচের উপর বেশি মনোযোগ দেন। কারণ ব্ল্যাক বক্স উদ্ধারের পর এএআইবি দ্বারা প্রকাশিত একটি প্রাথমিক রিপোর্টে একজন পাইলটের জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করার বিষয়ে শেষ কথোপকথনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ককপিটের ভয়েস রেকর্ডিংয়ে, একজন পাইলটকে জিজ্ঞাসা করতে শোনা যায়, 'তুমি জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করে দিলে কেন?' অন্যজন উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি করিনি।'