Iran Update: বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে ইরান, বিক্ষোভকারী-নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে মৃত্যু মিছিল
বিক্ষোভ দমনে কঠোর অবস্থানের পাশাপাশি আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে তেহরান সরকার।
ইরানে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং ধুঁকতে থাকা অর্থনীতির প্রতিবাদে শুরু হওয়া বিক্ষোভ চরম সহিংসতার রূপ নিয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম ও মানবাধিকার সংস্থাগুলি এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। ২০২২ সালে মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর এটিই ইরানে সবথেকে বড় গণআন্দোলন হিসেবে দেখা হচ্ছে।
গত ২৭ ডিসেম্বর থেকে রাজধানী তেহরানের বাজারগুলিতে ধর্মঘটের মাধ্যমে এই আন্দোলনের সূত্রপাত। বর্তমানে ইরানি মুদ্রার (রিয়াল) মান রেকর্ড পতন হয়েছে, খোলা বাজারে ১ মার্কিন ডলারের দাম পৌঁছেছে প্রায় ১৪ লক্ষ রিয়ালে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ডিসেম্বরে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৫২ শতাংশ। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় এই ক্ষোভ এখন রাজধানী ছাড়িয়ে সে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। বিক্ষোভকারীরা ‘একনায়কতন্ত্রের পতন চাই’ এবং ‘মোল্লাদের ইরান ছাড়তে হবে’-এর মতো তীব্র সরকারবিরোধী স্লোগান দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে তেহরানের মালার্ড জেলা থেকে অন্তত ৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সবথেকে ভয়াবহ সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে তেহরান থেকে ৩০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে লরেস্তান প্রদেশের আজনা শহরে।
ফারস নিউজ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লরেস্তান প্রদেশের একটি পুলিশ সদর দফতরে হামলার সময় অন্তত ৩ বিক্ষোভকারী নিহত এবং ১৭ জন আহত হয়েছেন। পাশাপাশি বিক্ষোভকারীরা সেখানে কয়েকটি পুলিশ ভ্যানে আগুন ধরিয়ে দেন। এছাড়া লোরদেগান শহরে আরও দুইজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। কুহদাশতে ২১ বছর বয়সী এক বাসিজ (প্যারামিলিটারি) সদস্য নিহত হয়েছেন বলে সরকারি গণমাধ্যম নিশ্চিত করেছে। ইসফাহান প্রদেশেও মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা ‘হেনগাও’ দাবি করেছে, নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে বিক্ষোভকারীরা প্রাণ হারিয়েছেন। এর আগের দিন রাজধানী তেহরানে পড়ুয়ারা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেন। পাশাপাশি ইসফাহান, ইয়াজ্দ ও জানজান শহরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। দশকের পর দশক ধরে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এবং গত বছরের জুন মাসে ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলায় পারমাণবিক ও সামরিক পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ইরানের অর্থনীতি বর্তমানে একরকম খাদের কিনারে পৌঁছেছে। গত সেপ্টেম্বরের শেষ দিক থেকে ইরান আরও চাপে পড়েছে। রাষ্ট্রসংঘ সে দেশের পারমাণবিক কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্টভাবে ১০ বছর আগে প্রত্যাহার করা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করে।
এই পরিস্থিতিতে বিক্ষোভ দমনে কঠোর অবস্থানের পাশাপাশি আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে তেহরান সরকার। তেহরান সরকারের মুখপাত্র ফাতেমেহ মোহাজেরানি বলেছেন, সরকার ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসতে রাজি। তাঁর কথায়, 'কঠোর কণ্ঠ থাকলেও সরকার ধৈর্যের সঙ্গে শুনবে, কারণ আমরা বিশ্বাস করি আমাদের জনগণ যথেষ্ট ধৈর্যশীল। আর যখন তাদের কণ্ঠ উঁচু হয়, তখন বোঝা যায় তাদের ওপর চাপ অনেক বেশি।' তিনি আরও বলেন, 'সরকারের কাজ হল মানুষের কণ্ঠ শোনা এবং সমাজে বিদ্যমান সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য একটি যৌথ বোঝাপড়ায় পৌঁছাতে সহায়তা করা। সরকার শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার স্বীকার করে।' এদিকে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গত বুধবার দেশজুড়ে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সরকার। তা সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার মারভদাশত, কেরমানশাহ, হামেদান-সহ বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ ও ধরপাকড় অব্যাহত রয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান মঙ্গলবার শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় কিছু প্রস্তাব দেন বলে আধা-সরকারি মেহর নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে। পেজেশকিয়ান বলেন, তিনি সরকারি কর্মকর্তাদের বিক্ষোভকারীদের ন্যায্য দাবি শোনার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের জীবিকা রক্ষার অঙ্গীকার করেছে। কুইন্সি ইনস্টিটিউট ফর রেসপনসিবল স্টেটক্রাফটের নির্বাহী সহ-সভাপতি ত্রিতা পারসি বলেন, ইরানের জনগণের সরকারের ওপর আস্থা নেই যে তারা এই অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে পারবে।