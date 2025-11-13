ভয়ানক তীব্রতা! দিল্লির বিস্ফোরণস্থল থেকে ৩০০ মিটার দূরে কাটা হাত, নিহতদের 'ক্রস-ইঞ্জুরি'

সোমবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লা চত্বর। এই বিস্ফোরণে প্রাণ হারায় মোট ১০ জন। আহত হয়েছে আরও ২০ জন। ঘটনার দুই দিন পর বিস্ফোরণকে জঙ্গি হামলার তকমাও দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবার লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে সামনে এসেছে এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। যা দেখে ও শুনে শিউরে উঠছেন দিল্লির বাসিন্দারা।
জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যা ৬ টা বেজে ৫২ মিনিটে দিল্লিতে ঘটা বিস্ফোরণটি এতটাই তীব্র ছিল যে বিস্ফোরণস্থল থেকে প্রায় ৩০০ মিটার (১,০০০ ফুট) দূরে একটি দোকানের ছাদ থেকে উদ্ধার হয়েছে এক ব্যক্তির কাটা হাত। ১২ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ঐতিহাসিক লালকেল্লা করিডোরের বিপরীতে অবস্থিত লাজপত রায় মার্কেটের একটি দোকানের উপরে কাটা হাতটি রয়েছে। হাতটি, যা বাহু পর্যন্ত ছিল সেটি দোকানের ছাদে পড়ে রয়েছে।
বিস্ফোরণে ব্যবহৃত বিস্ফোরক
ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির (FSL) একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, সোমবারের বিস্ফোরণে হাই-গ্রেডের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল। দিল্লি বিস্ফোরণস্থল থেকে সংগৃহীত বিস্ফোরক নমুনাগুলির মধ্যে একটি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের চেয়েও বেশি শক্তিশালী বলে মনে করা হচ্ছে। বিস্ফোরণস্থল থেকে এফএসএল টিম ৪০টিরও বেশি নমুনা সংগ্রহ করেছে, যার মধ্যে দুটি কার্তুজ, তাজা গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক রয়েছে। বিস্ফোরণের তিব্রতা এতটাই ছিল যে, আশেপাশের দোকান থেকে শুরু করে গাড়ির কাঁচ পর্যন্ত ভেঙে যায়। তদন্তকারী অফিসাররা জানিয়েছেন, প্রাথমিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে বিস্ফোরক নমুনাগুলির মধ্যে একটিতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট রয়েছে। ফরেনসিক পরীক্ষার পর এর সঠিক গঠন নিশ্চিত করা হবে। মৌলানা আজাদ মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, নিহতদের কয়েকজনের শরীরে ক্রস-ইঞ্জুরির ধরণ লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিস্ফোরণের ফলে মানুষ দেওয়াল বা মাটিতে ধাক্কা খেলে ক্রস-ইঞ্জুরি হয়। এর ফলে অনেকের দেহের হাড় ভেঙে গিয়েছে এবং মাথাতেও আঘাত লেগেছে।
ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, হতাহতদের মধ্যে কয়েক জনের ফুসফুস, কান, অন্ত্র এবং পেটে ক্ষত চিহ্ন দেখা গিয়েছে। যা ইঙ্গিত দেয় যে, বিস্ফোরণটি খুব কাছ থেকেই ঘটেছিল। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, আঘাতগুলি মূলত শরীরের উপরের অংশ-মাথা এবং বুকে দেখা গিয়েছে। বিস্ফোরণস্থলে মৃতদের ছিন্নভিন্ন দেহ এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ১০ জনের মধ্যে কয়েক জন ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন। গুরুতর বিস্ফোরণের আঘাত এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কয়েক জন মারা গিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ছ’জনের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাঁদের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।
News/News/ভয়ানক তীব্রতা! দিল্লির বিস্ফোরণস্থল থেকে ৩০০ মিটার দূরে কাটা হাত, নিহতদের 'ক্রস-ইঞ্জুরি'