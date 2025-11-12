Edit Profile
    'অস্ট্রেলিয়া যাওয়া...,' উদার মানসিকতার শাহিনের জঙ্গিযোগে হতবাক প্রাক্তন স্বামী

    ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) ও অ্যান্টি টেরর স্কোয়াড (এটিএস)-এর টিম ইতিমধ্যেই শাহিনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে।

    Published on: Nov 12, 2025 6:02 PM IST
    By Sahara Islam
    দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা আগেই ফরিদাবাদে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় পাকড়াও করা হয়েছিল লখনউয়ের বাসিন্দা, চিকিৎসক শাহিন সাইদকে। শাহিনকে গ্রেফতার করার পর থেকেই তার সম্পর্কে একাধিক তথ্য সামনে আসছে। এবার মুখ খুলেছেন শাহিনের প্রাক্তন স্বামী ডা: হায়াত জাফর। তাঁর দাবি, শাহিন মোটেই ধার্মিক ছিল না। বরং বেশ উদার মানসিকতার মানুষ ছিল।

    শাহিনের জঙ্গিযোগে হতবাক প্রাক্তন স্বামী (PTI)
    শাহিনের জঙ্গিযোগে হতবাক প্রাক্তন স্বামী (PTI)

    পেশায় চিকিৎসক হায়াত জাফর বলেন, তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয় ২০১২ সালে। শাহিন চেয়েছিল পরিবার-সহ অস্ট্রেলিয়া বা ইউরোপে গিয়ে বসবাস করতে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই স্বামীর সঙ্গে আলাদা হয়ে যাই শাহিন। তাদের দু’টি সন্তান রয়েছে, যারা বর্তমানে জাফরের সঙ্গেই থাকে। তদন্তকারীদের দাবি, শাহিন মূলত লখনউয়ের দলিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা এবং ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ভারতে জইশ-ই-মহম্মদের মহিলা শাখা ‘জামাত উল-মোমিনাত’-এর নেতৃত্ব দিচ্ছিল। পাকিস্তানে সংগঠনটির দায়িত্বে রয়েছেন জইশ প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ আজহারের বোন সাদিয়া আজহার। জাফর বলেন, 'ওর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা ২০১২ সালে আলাদা হয়ে যাই। আমাদের দুই সন্তান রয়েছে, ওরা আমার সঙ্গেই থাকে। আমরা আলাদা হওয়ার পর থেকে আর যোগাযোগ করিনি।' তিনি আরও জানান, 'ও কখনই বিশেষ ধার্মিক ছিল না, বরং উদারপন্থী ছিল। শাহিন চেয়েছিল আমরা অস্ট্রেলিয়া বা ইউরোপে গিয়ে বসবাস করি। এরপর আমরা আলাদা হয়ে যাই।'

    বিচ্ছেদের কারণ নিয়ে হায়াত বলেন, 'আমাদের মধ্যে কোনও বড় ঝামেলা ছিল না। কিন্তু শাহিন বিদেশ যেতে চেয়েছিল, ইউরোপ বা অস্ট্রেলিয়ায়, নতুন সুযোগের সন্ধানে। আমি তাতে রাজি ছিলাম না। আমি চেয়েছিলাম ভারতে থেকেই কাজ করতে। এই মতবিরোধের কারণেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। আমার সন্তানরা তার সঙ্গে কথাও বলে না।' তদন্তে জানা গিয়েছে, শাহিনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিল কাশ্মীরের চিকিৎসক মুজাম্মিল, যে ফরিদাবাদেরই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। তাঁর ভাড়া করা দুটি ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছিল প্রায় ২,৯০০ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক ও দাহ্য পদার্থ - যা লালকেল্লা বিস্ফোরণের মূল উপাদান বলে মনে করা হচ্ছে। যে বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৯ জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, বর্তমানে আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে এনআইএ-সহ তদন্তকারী দলগুলি তল্লাশি চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ জন কর্মী ও চিকিৎসককে।

    শাহিন সাইদের বাবার বক্তব্য

    শাহিনের গ্রেফতারির পর তাঁর বাবা সায়েদ আহমদ আনসারি জানান, 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না আমার মেয়ে এমন কাজে জড়িত থাকতে পারে।’ তিনি আরও জানান, শাহিনের তিন ভাইবোনের মধ্যে সে দ্বিতীয়। আনসারির কথায়, 'আমার বড় ছেলে শোয়েব আমার সঙ্গে থাকে। ছোট ছেলে পারভেজের বাড়িতে আজ সকালেই তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। শাহিনের সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল মাস খানেক আগে। কিন্তু আমি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই জাফরের সঙ্গে কথা বলি।' শাহিনের বাবা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'ওর এমন কোনও কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা কখনও ভাবিনি।' ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) ও অ্যান্টি টেরর স্কোয়াড (এটিএস)-এর টিম ইতিমধ্যেই শাহিনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে। তবে শাহিনের আচরণ যে অদ্ভুত ছিল, তা বলছেন আল ফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক। ওই অধ্যাপক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুনের কোনও পরোয়া করত না শাহিন। সন্দেহভাজনদের সঙ্গে তার ওঠাবসা ছিল। তাঁর কথায়, 'কাউকে কিছু না জানিয়ে যখন তখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যেত শাহিন। অনেকেই তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। তার আচরণ অদ্ভুত ছিল। ম্যানেজমেন্টের কাছেও তার সম্পর্কে নানা অভিযোগ জমা পড়েছে।'

