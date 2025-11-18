৩২ গাড়িতে ‘প্রতিশোধমূলক’ হামলা! শাহিন-শাকিলের গাড়ি কেনার ছবি প্রকাশ্যে, ঘনাচ্ছে রহস্য

দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণে ১৪ জনের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর প্রকাশ্যে এল ধৃত চিকিৎসক শাহিন সইদ এবং মুজাম্মিল শাকিলের নতুন গাড়ি কেনার ছবি। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে ধৃত দুই চিকিৎসক একটি মারুতি সুজুকি ব্রেজা কিনেছিল। এটি সেই ৩২টি গাড়ির মধ্যে একটি, যেগুলি বিস্ফোরক বহন করা বা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বোমা পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল।
এনডিটিভি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই একটি ছবি তদন্তকারীদের হাতে এসেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই অভিযুক্ত চিকিৎসক একটি শোরুমে তাদের নতুন গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সূত্রের খবর, গত ২৫ সেপ্টেম্বর ব্রেজা গাড়িটি কিনেছিল শাহিন ও মুজাম্মিল। গাড়িটি কেনার সময় সম্পূর্ণ টাকা নগদে দেওয়া হয়েছিল। এই নগদ লেনদেন এখন তদন্তকারীদের আলাদা করে নজরে রয়েছে। এই টাকা কোথা থেকে এল, কারা সরবরাহ করল এবং এই লেনদেনের উদ্দেশ্য কী, এই প্রশ্নের উত্তর জানতে খুঁজছে তদন্তকারীরা। গত সোমবার দিল্লির লালকেল্লায় কাছে বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হুন্ডাই আই-২০-সহ মোট ৩২টি গাড়িকে বিভিন্ন রাজ্যের একাধিক জায়গায় ধারাবাহিক ‘প্রতিশোধমূলক’ হামলার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। যার মধ্যে আগামী ৬ ডিসেম্বর, অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভাঙার বার্ষিকীর দিনেই শুধুমস্তর দিল্লির ৬টি জায়গায় বিস্ফোরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে এই গাড়িগুলিকে ব্যবহার করা হতো।
দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্তে নেমে তদন্তকরীরা বেশ কয়েকটি গাড়ির হদিশ পেয়েছে। যার মধ্যে এই ব্রেজা গাড়িটিও ছিল। এই গাড়িটি হরিয়ানায় HR 87U 9988-এ নিবন্ধিত ছিল। হরিয়ানার ফরিদাবাদের আল ফালাহ স্কুল অফ মেডিকেল সায়েন্সেস অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের ক্যাম্পাসে এই গাড়িটি উদ্ধার হয়েছে। বর্তমানে ফরিদাবাদে অবস্থিত এই আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় ও তার বিস্তীর্ণ ৭৬ একর ক্যাম্পাস এখন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার নজরে রয়েছে। এর আগে গত সোমবার একটি মারুতি সুইফট ডিজায়ার বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারীরা। যার মধ্যে একটি অ্যাসল্ট রাইফেল এবং গুলি উদ্ধার করা হয়েছিল। গত বুধবার ফরিদাবাদে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় লাল রঙের ফোর্ড ইকোস্পোর্ট গাড়ি। লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনা পুরো চক্রটিকে প্রকাশ্যে এনে দেয়। তদন্তকারীরা আশঙ্কা করছেন, যদি এই গাড়িগুলি একের পর এক সক্রিয় করা হতো, তাহলে ক্ষয়ক্ষতি আরও ভয়াবহ হতে পারত। কে বা কারা এই ৩২টি গাড়ি জোগাড় করেছিল, কীভাবে বিস্ফোরক ভরা হচ্ছিল এবং কীভাবে চক্রটি এতদিন নজরের বাইরে ছিল, এই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা এটিকে ‘হোয়াইট-কলার সন্ত্রাস’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যেখানে পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশ থেকে পরিচালিত বিদেশি হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পেশাদার সন্ত্রাসবাদী এবং শিক্ষানবিশরা কাজ করছে।