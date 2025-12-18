Edit Profile
    SHANTI Bill: সংসদে পাশ ‘শান্তি’ বিল, দেশের পরমাণু শক্তিক্ষেত্রে বেসরকারি সেক্টরের প্রবেশ পথ খুলছে! কিছু তথ্য একনজরে

    বুধে লোকসভায় পেশ হয়েছিল এই শান্তি বিল। তার আগে সোমবার এই বিল সংসদে পেশ হয়। সপ্তাহান্তের আগেই পাশ হয়ে গেল শান্তি বিল।

    Published on: Dec 18, 2025 9:51 PM IST
    By Sritama Mitra
    বৃহস্পতিবার সংসদে সাসটেইনেবল হার্নেসিং অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অফ নিউক্লিয়ার এনার্জি ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া (SHANTI) বিল পাস হয়েছে। বুধবার লোকসভায় এই বিলটি পাশ করা হলে সোমবার সংসদে পেশ করেন কেন্দ্রীয় আণবিক শক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। বিলটিতে, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনার জন্য বেসরকারী সংস্থাগুলিকে লাইসেন্স প্রদান, জ্বালানী ও প্রযুক্তি সরবরাহকারীদের জন্য বিদ্যমান বিতর্কিত দায়বদ্ধতা ধারা অপসারণের পাশাপাশি দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে অপারেটরদের দ্বারা অর্থ প্রদানের মাত্রা যৌক্তিক করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

    সংসদে পাশ ‘শান্তি’ বিল, দেশের পরমাণু শক্তিক্ষেত্রে বেসরকারি সেক্টরের প্রবেশ পথ খুলছে! কিছু তথ্য একনজরে. (Image: Pixabay)
    সংসদে পাশ ‘শান্তি’ বিল, দেশের পরমাণু শক্তিক্ষেত্রে বেসরকারি সেক্টরের প্রবেশ পথ খুলছে! কিছু তথ্য একনজরে. (Image: Pixabay)

    গত কয়েক দিন ধরেই শান্তি বিল নিয়ে সংসদে বেশ চর্চা হয়েছে। বিরোধীরা বারবার দাবি করেছেন, ভারতের পরমাণু শক্তি ক্ষেত্রে প্রাইভেট কোম্পানিগুলির প্রবেশ আখেরে তাদেরই লাভ করতে সাহায্য করা হবে। সাধারণ মানুষের উপকার হবে না, বলে বিরোধীরা সুর চড়া করেন। এদিকে, সরকার পক্ষ, ভারতকে ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক শক্তি ক্ষমতার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার জন্য পারমাণবিক শক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত কেবল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিরই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনার অনুমতি ছিল, অন্যদিকে যৌথ উদ্যোগের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে এবার এই পরমাণু শক্তি ক্ষেত্রে ঢুকছে প্রাইভেট সেক্টর। এই বিলে প্রস্তাবিত তথ্য অনুসারে,এই আইনটি যেকোনো কোম্পানি বা যৌথ উদ্যোগকে দেশের অভ্যন্তরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা চুল্লি নির্মাণ, মালিকানা, পরিচালনা বা বাতিল করার অনুমতি দেয়। বিকিরণের সংস্পর্শে আসার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা অনুমোদনের পর তাদের লাইসেন্স নিতে হবে।

    একদিকে, বাণিজ্য ইস্যুতে ক্রমাগত মার্কিনি চাপ, শুল্কের খোঁচা, আর তারই মাঝে পরমাণু ক্ষেত্রে ভারতের এই পদক্ষেপের ঘটনা বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় রেখেছে বিলকে। বিলের উদ্দেশ্য নিয়ে বিবৃতি বলছে, এটি ‘পারমাণবিক ক্ষতির জন্য একটি বাস্তবসম্মত নাগরিক দায়বদ্ধতা ব্যবস্থারও বিধান করে এবং পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত পেটেন্ট প্রদানের জন্য পেটেন্ট আইন ১৯৭০ সংশোধনের আহ্বান জানায়।’ এছাড়াও ১৯৬২ অ্যাটোমিক এনার্জি অ্যাক্ট, সিভিল লায়বলিটি ফর নিউক্লিয়ার ড্যামেজ অ্যাক্ট বাতিলের পক্ষে এবং CLND অ্যাক্টের একটি ক্লজ সরানোর পক্ষে সায় দেয়।

