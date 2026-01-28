Edit Profile
    Sharad Pawar on Ajit Death: ভাইপো অজিতের মৃত্যুর নেপথ্যে কি ষড়যন্ত্র? মুখ খুলে বড় বার্তা দিলেন কাকা শরদ

    অজিত পাওয়ারের মৃত্যু নিয়ে কী বলছেন কাকা শরদ পাওয়ার?

    Published on: Jan 28, 2026 9:27 PM IST
    By Sritama Mitra
    মহারাষ্ট্রের রাজনীতি তোলপাড় করে এদিন ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের। এনসিপির প্রতিষ্ঠাতা শরদ পাওয়ারের ভাইপো অজিতের এই মৃত্যু ঘিরে নানান প্রশ্ন উঠছে। দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তদন্ত। প্রশ্ন উঠেছে, এর নেপথ্যে কি কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে? তা নিয়ে মুখ খুলেছেন অজিত পাওয়ারের কাকা শরদ।

    ভাইপো অজিতের মৃত্যুর নেপথ্যে কি ষড়যন্ত্র? মুখ খুলে বড় বার্তা দিলেন কাকা শরদ (HT FILE) (HT_PRINT)

    এনসিপির প্রতিষ্ঠাতা শরদ পাওয়ার এদিন বলেন,' এতে কোনও ষড়যন্ত্র জড়িত নয়, এটি সম্পূর্ণরূপে একটি দুর্ঘটনা। অজিত পাওয়ারের মৃত্যুতে মহারাষ্ট্রের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। একজন দক্ষ নেতা আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। মহারাষ্ট্র আজ একজন মহান ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে। এই ক্ষতি কখনই পূরণ করা যাবে না।' ২০২৩ সালে অজিত পাওয়ার তাঁর কাকার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিজেপির সাথে হাত মেলান। এর ফলে এনসিপিতে বিভক্তি দেখা দেয়। কিন্তু সম্প্রতি পুনে এবং পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়ে পৌর কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য দুটি এনসিপি গোষ্ঠী একত্রিত হয়।

    এর আগে,মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের বিমান, বেসরকারী সংস্থা ভিএসআর অ্যাভিয়েশন দ্বারা পরিচালিত একটি বোম্বার্ডিয়ার লিয়ারজেট ৪৫, মুম্বাই থেকে তার নিজ শহর পুনে জেলার বারামতিতে যাওয়ার পথে সকাল ৮:৪৮ টার দিকে রানওয়ের কাছে একটি খোলার মাঠে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এবং আগুন ধরে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিমানটি যখন বিধ্বস্ত হয় তখন রানওয়ে থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে ছিল। এই ঘটনায় অজিত সহ ৫ জনের মৃত্যু হয়। জানা যায়, তিনি জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারণার জন্য বারামতি যাচ্ছিলেন। তিনি জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারের জন্য বারামতি যাচ্ছিলেন।

    সিভিল এভিয়েশনের মহাপরিচালক এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার সময় ৬৬ বছর বয়সী এই ব্যক্তির ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা এবং একজন সহকারী এবং দুইজন ক্রু সদস্যও বিমানে ছিলেন। পুনেতে অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু সাংবাদিকদের বলেন, বিমানটি দৃশ্যমানতা কম থাকার কারণে অবতরণের চেষ্টা করছিল। এরপরই দুর্ঘটনা। অজিত পাওয়ারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি। শোক প্রকাশ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

