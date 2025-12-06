Edit Profile
    পুতিনের নৈশভোজে আমন্ত্রিত শশী, রাহুল-খাড়গেকে না ডাকার অভিযোগ কংগ্রেসের

    কোনও বিদেশি অভ্যাগতর সম্মানে রাষ্ট্রীয় নৈশভোজের আয়োজন হলে লোকসভা বা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা বা প্রধান বিরোধী দলের প্রধান নেতাকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রথা রয়েছে।

    Published on: Dec 06, 2025 11:45 AM IST
    By Sahara Islam
    ভারত সফররত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সম্মানে শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনের নৈশভোজে হাজির ছিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুর।‌ কিন্তু কংগ্রেসের অভিযোগ, সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি রাজ্যসভা‌ ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা যথাক্রমে মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং রাহুল গান্ধী। ডাকা হয়নি, কংগ্রেসের সংসদীয় দলনেত্রী সনিয়া গান্ধীকেও।‌ আর এই ঘটনায় নরেন্দ্র মোদী সরকারের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছে কংগ্রেস।‌

    পুতিনের নৈশভোজে আমন্ত্রিত শশী (PTI)
    কোনও বিদেশি অভ্যাগতর সম্মানে রাষ্ট্রীয় নৈশভোজের আয়োজন হলে লোকসভা বা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা বা প্রধান বিরোধী দলের প্রধান নেতাকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রথা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে কংগ্রেসের দুই শীর্ষস্থানীয় নেতাকে এড়িয়ে শশী থারুরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় শশী জানান, ভ্লাদিমির পুতিনের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছেন এবং অবশ্যই যাবেন। ‌এরপরই শশী এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে একযোগে আক্রমণ করেন কংগ্রেসের পবন খেরা, জয়রাম রমেশ প্রবীণ সংসদ সলমন খুরশিদরা।‌ এক্স পোস্টে কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ বলেন, 'প্রেসিডেন্ট পুতিনের সম্মানে আজ রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে রাজ্যসভা এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কিনা, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। দুই বিরোধী দলনেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।' কংগ্রেস নেতা পবন খেরা আবার বলেন, নিমন্ত্রিতদের তালিকা যিনি তৈরি করেছেন এবং যিনি গ্রহণ করেছেন, দুপক্ষই নীতিহীন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার আগে দেশের রাজনৈতিক শিষ্টাচারের প্রসঙ্গটি বিবেচনায় রাখা উচিত ছিল। ‌

    এর আগে এ নিয়ে মুখ খোলেন স্বয়ং রাহুল গান্ধীও।‌ সংসদের বাইরে তিনি মনে করিয়ে দেন অটলবিহারী বাজপেয়ীর জমানার কথা। রাহুল বলেন, ‘বাজপেয়ী সরকারের সময়ে ঐতিহ্য ছিল, সফররত বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানরা বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা করতেন। কিন্তু এখনকার সরকার চায়, বিদেশি নেতারা যেন বিরোধীদের সঙ্গে দেখা না করেন।’ তিনি বলেন, মনমোহন সিং পর্যন্ত সমস্ত প্রধানমন্ত্রীরা বিরোধী দলনেতাদের ডেকে বিদেশি অতিথিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতেন। সেই ঐতিহ্য ভেঙে চুরমার করে ফেলেছে বর্তমান সরকার।

    কী বলছেন শশী থারুর?

    দলের আক্রমণের মুখে মুখ খুলেছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তাঁর বক্তব্য বিদেশ বিষয়ক সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি আমন্ত্রিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রীয় নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে ‘কোন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, সে বিষয়ে আমি অবগত নয়। তবে আমি অবশ্যই উপস্থিত থাকব।' শশী থারুর আরও একবার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে ভারতের বিদেশ নীতি 'কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের' উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের শক্তিশালী সম্পর্ক অন্য কোনও দেশের সাথে সম্পর্ককে প্রভাবিত করে না, তা সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হোক বা চিন। তিনি বলেন, 'ভারত স্বাধীনভাবে তার স্বার্থ ও অংশীদারিত্ব বেছে নেয়। আমাদের সার্বভৌম স্বায়ত্তশাসনই আমাদের বিদেশ নীতির ভিত্তি। রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের পরিপন্থী হবে, এই ভুল ধারণার মধ্যে কারও থাকা উচিত নয়।'

    উল্লেখ্য, শশী থারুর বহুদিন ধরেই বেসুরো। দলের একাধিক বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন তিনি। অপারেশন সিঁদুরের পর বিদেশে যে প্রতিনিধিদল গিয়েছিল দলের আপত্তি সত্ত্বেও তাতে গিয়েছিলেন তিরঅনন্তপুরমের সাংসদ। বিশেষ করে তিনি নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। এ নিয়ে দলে ক্রমশ প্রশ্নের মুখে পড়েছেন‌ এই প্রবীণ কংগ্রেস সাংসদ। আবার ইদানিং কংগ্রেসের বৈঠকেও তিনি থাকেন না। সব মিলিয়ে থারুরের সঙ্গে কংগ্রেসের দূরত্ব অনেকটাই বেড়েছে।

