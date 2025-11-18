'প্রগতির জন্য...,' শশী থারুরের মুখে ফের মোদী প্রশস্তি', বিড়ম্বনায় কংগ্রেস

কংগ্রেসের কাছে বিড়ম্বনার অপর নামে পরিণত হচ্ছেন দলীয় সাংসদ শশী থারুর। আবারও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করে হাই কমান্ডের অস্বস্তি বাড়ালেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। বিহারের এনডিএ-এর মেগা জয়ের পর তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ভাষণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে এবং তিনি ভারতকে 'প্রগতির জন্য উদ্বিগ্ন হতে' আহ্বান জানিয়েছেন।
এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু উল্লেখ করে তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ বলেন, 'আমি সর্দি-কাশি নিয়ে ভাষণটি শোনার জন্য দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত থাকতে পেরে আনন্দিত।' থারুর তার পোস্টে লিখেছেন, 'ভাষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ম্যাকলের ২০০ বছরের ‘দাসত্ব মনোভাব’ বাতিল করার উপর। প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতীয় ঐতিহ্য, ভাষা এবং জ্ঞান ব্যবস্থায় গর্ব ফেরাতে ১০ বছরের জাতীয় মিশনের আহ্বান জানান।' ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস আয়োজিত ষষ্ঠ রামনাথ গোয়েঙ্কা বক্তৃতা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন তিনি। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, 'ম্যাকলে যে দাসত্বের মানসিকতা তৈরি করে গেছিলেন, তা থেকে দেশকে মুক্ত করতেই হবে। আগামী দশ বছর খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের মধ্যেই আমাদের ম্যাকলের দাসত্বের মানসিকতা ঝেড়ে ফেলতে হবে।' তাঁর কথায়, ‘আমাদের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি একসময় দক্ষতা আর বিদ্যার সমান সম্মান দিত। ম্যাকলে সেই মেরুদণ্ডটাই ভেঙে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করা বন্ধ করতে হবে।'
শশী থারুর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের প্রশংসা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও উল্লেখ করেছেন যে ভারত এখন বিশ্বের জন্য একটি 'উদীয়মান মডেল' এবং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন, তাঁকে সবসময় ‘নির্বাচনী মোডে’ থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু তিনি আসলে ‘ভাগ্যবান মোডে’ আছেন জনগণের সমস্যা সমাধান করতে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশকে দাসত্বের মানসিকতা থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী তার বক্তৃতায় অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি সংস্কৃতির উন্নতির আহ্বান জানিয়েছেন।' প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তৃতার সময় শশী থারুর বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বসে ছিলেন। তাঁর একদিকে ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ এবং অন্যদিকে ছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা গুলাম নবী আজাদ। প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণ বিহার নির্বাচনে এনডিএ-র বিশাল জয়ের পর দিয়েছেন। এই নির্বাচনে বিজেপি বড় ভূমিকা পালন করে, ২৪৩টি আসনের মধ্যে ২০২টি আসনে জয়ী হয়। অন্যদিকে, শশী থারুরের কংগ্রেস ৬১টি আসন নিয়ে ৬টি আসনে জয়ী হয়, যা ব্যাপক পরাজয়ের ইঙ্গিত দেয়।
উল্লেখ্য, কংগ্রেসে শশী থারুরের বিরুদ্ধে আরও সমালোচনার ঝড় উঠেছে, বিশেষত যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদী বা সরকারের প্রশংসা করেছেন। কয়েক মাস আগে, কেন্দ্র শশী থারুরকে বিদেশে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য প্রচার করতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের নেতা মনোনীত করলেও কংগ্রেস তাঁর নাম প্রস্তাব করেনি। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য প্রচার করতে গিয়েও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুখ্যাতি করেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। বিজেপি নেতাদের ছাপিয়ে শশী থারুরের এহেন 'মোদী প্রশস্তি' ভালো চোখে নিচ্ছে না কংগ্রেস।