'ওই অনুষ্ঠানে আমি...,' ‘বীর সাভারকর অ্যাওয়ার্ড' প্রত্যাখ্যান থারুরের, আয়জকদের বিঁধে...

'ওই অনুষ্ঠানে আমি...,' ‘বীর সাভারকর অ্যাওয়ার্ড' প্রত্যাখ্যান থারুরের, আয়জকদের বিঁধে...
শশী থারুরকে ঘিরে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নানা সমীকরণ বদলেছে। কখনও তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করতে দেখা গেছে, কখনও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি নজর কেড়েছে।
দলের অভ্যন্তরে অসন্তোষ, প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা, রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন-সব মিলিয়ে বর্ষীয়ান কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরকে ঘিরে গত কয়েক মাস ধরে নানা জল্পনা তুঙ্গে। কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন এমন গুঞ্জনও ক্রমেই জোরাল হচ্ছিল রাজনৈতিক মহলে। আর ঠিক এমন আবহেই ‘বীর সাভারকর ইন্টারন্যাশনাল ইমপ্যাক্ট অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ প্রত্যাখ্যান করলেন তিরুঅনন্তপুরমের সাংসদ। একইসঙ্গে আয়োজকদের কঠোর ভাষায় বিঁধলেন তিনি।
মঙ্গলবারই হাই রেঞ্জ রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এইচআরআরডিএস) নামে এক সংস্থা ঘোষণা করে, তারা বীর সাভারকর সম্মান দেবে শশী থারুরকে। এ বছরই ওই সম্মান চালু করছে এই সংস্থা। তাতেই থারুরকে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত। বুধবারই দিল্লিতে সেই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। সেই সম্মান আবার দেওয়ার কথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। কিন্তু শশী থারুর জানিয়ে দিলেন, ওই সম্মান গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠছে না। একে তো তিনি এই ধরনের সম্মানের কথা জানেন না। তিনি যা জানতে পেরেছেন সংবাদমাধ্যম থেকে। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে শশী থারুর জানান, 'তিরুঅনন্তপুরমে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে বলছি, আমি ওই পুরস্কারের ব্যাপারে কিছু জানতাম না, ওই সম্মান গ্রহণ করার প্রশ্ন নেই। ওই অনুষ্ঠানে আমি যাবও না। আমি যেখানে পুরস্কার নিতেই সম্মত হইনি, আমার নাম ঘোষণা করে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন আয়োজকরা।' তাঁর বক্তব্য, 'ওই পুরস্কার কী, কেন, ওই সংস্থা কাদের, কেন ওই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, তাই জানি না। তাই ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া, পুরস্কার নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না এক্ষেত্রে।'
শশী থারুরকে ঘিরে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নানা সমীকরণ বদলেছে। কখনও তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করতে দেখা গেছে, কখনও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি নজর কেড়েছে। সবচেয়ে বড় বিতর্ক হয় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সফরে যেখানে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী পর্যন্ত আমন্ত্রিত না হলেও, থারুর ছিলেন উপস্থিত। এ নিয়ে কংগ্রেসের ভেতরে ক্ষোভ বাড়ছিল। এরমধ্যেই ‘বীর সাভারকর পুরস্কার’ পাওয়া নিয়ে যে হইচই তৈরি হয়েছিল, তা রাজনৈতিক অন্দরে আবারও নতুন আলোচনার জন্ম দেয়। কিন্তু বুধবারের শশী থারুরের অবস্থান জল্পনাকে নতুন মোড় দিয়েছে। স্পষ্ট ভাষায় পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে তিনি জানিয়ে দিলেন, 'এটি পুরোপুরি ভুল সিদ্ধান্ত। আমাকে না-জানিয়ে এমন ঘোষণা অগ্রহণযোগ্য।' তিনি আরও বলেন, 'এখনই একবারে সব কথা পরিষ্কার করে দিচ্ছি, যাতে বারবার প্রশ্ন করা না হয়।' শশী থারুরের এই অবস্থান কংগ্রেসের ভেতরে কিছুটা স্বস্তি ফেরালেও, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে বিষয়টি এত সহজ নয়।