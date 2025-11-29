Edit Profile
    পাক সেনাপ্রধান ‘বস’, প্রধানমন্ত্রী কর্মী, বিস্ফোরক ইমরান-সহযোগী, উঠল অত্যাচারের বিস্ফোরক অভিযোগ

    পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বিশ্বস্ত সলমন আহমেদ একটি বড় অভিযোগ করেছেন। তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফকে সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের 'পুতুল' উল্লেখ বর্ণনা করেছেন।

    Published on: Nov 29, 2025 10:19 AM IST
    By Ayan Das
    পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বিশ্বস্ত সলমন আহমেদ একটি বড় অভিযোগ করেছেন। তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারিকে সেনাপ্রধান এবং নবনিযুক্ত প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রধান (সিডিএফ) ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনিরের 'পুতুল' উল্লেখ বর্ণনা করেছেন। সংবাদমাধ্যম সিএনএন-নিউজ১৮-র সাক্ষাৎকারে সলমন অভিযোগ করেছেন, মুনিরের নির্দেশে ইচ্ছাকৃতভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে ইমরান খান। ড. আহমদ জোর দিয়ে বলেন, পাকিস্তান বর্তমানে ‘আসিম আইনের’ অধীনে কাজ করছে, যেখানে সেনাপ্রধানের কর্তৃত্ব সাংবিধানিক ও বিচারিক কাঠামোকে উপেক্ষা করে।

    পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের সঙ্গে শেহবাজ শরিফ। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এএফপি)
    ওই সাক্ষাৎকারে ইমরানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী দাবি করেছে, পাকিস্তানের মূল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে আপস করা হয়েছে। সংসদ, বিচার বিভাগ, পুলিশ ও সরকার সবই নিয়ন্ত্রিত হয় মুনিরের দ্বারা। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জারদারিকে মুনিরের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয় বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এই মানুষদের নামমাত্র ক্ষমতা রয়েছে।

    সম্প্রতি পাস হওয়া ২৭ তম সাংবিধানিক সংশোধনীকে বিশেষজ্ঞরা সাংবিধানিক অভ্যুত্থান হিসাবে বর্ণনা করেছেন বলে জানিয়েছেন সলমন। এই সংশোধনীতে জেনারেল মুনিরকে আজীবনের জন্য অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, তাঁকে ফিল্ড মার্শাল পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রধান (সিডিএফ) হিসেবে তিন বাহিনী এবং পারমাণবিক অস্ত্রাগারের উপর অভূতপূর্ব নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে।

    সলমন অভিযোগ করেন, মুনির ইমরানকে নির্যাতন করে জল পরিমাপ করে আসছেন এবং কারাগারে প্রথম দিন থেকেই তা করে আসছেন। ইমরানের অব্যাহত কারাবাস কেবল ইমরান খানের অতুলনীয় জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সেনাপ্রধানের গভীর ভয়কে প্রতিফলিত করে, যদিও তার দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) সরকারি পদক্ষেপের মুখোমুখি হয়েছে। আহমদ বলেন, ইমরান খান একজন রাজনৈতিক বন্দী, কিন্তু তাঁকে বন্দির অধিকারও দেওয়া হয় না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর অধিকার ভুলে যান।

