Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Sheikh Hasina Latest Update: আশায় বাঁচে ঢাকা, হাসিনাকে ফেরত চেয়ে পাঠাবো হবে নোট ভারবাল, তাতেই ব্যস্ত বাংলাদেশ

    হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য এবার নাকি নোট ভারবাল পাঠাবে বাংলাদেশ। এমনটাই জানালেন বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হুসেন। এদিকে হাসিনার বিরুদ্ধে দেওয়া রায়ের কপি তারা সেই নোট ভারবাল চিঠির সঙ্গে ভারতকে পাঠাবে না বলে জানিয়েছেন তৌহিদ।

    Published on: Nov 19, 2025 8:01 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ক্যাঙ্গারু কোর্টে শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের পর থেকেই তাঁকে ফেরত চেয়ে সরব হয়েছে বাংলাদেশ। আর এবার হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য এবার নাকি নোট ভারবাল পাঠাবে বাংলাদেশ। এমনটাই জানালেন বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হুসেন। এদিকে হাসিনার বিরুদ্ধে দেওয়া রায়ের কপি তারা সেই নোট ভারবাল চিঠির সঙ্গে ভারতকে পাঠাবে না বলে জানিয়েছেন তৌহিদ। ইউনুস সরকারের বিদেশ উপদেষ্টা জানিয়েছে, বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক এখন সেই নোট ভারবাল প্রস্তুত করছে। (আরও পড়ুন: ঢাকায় পাক জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্তের মাঝে ভারতে বাংলাদেশি NSA খলিলুর, কী হতে চলেছে?)

    এবার হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য এবার নাকি নোট ভারবাল পাঠাবে বাংলাদেশ। (HT_PRINT)
    এবার হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য এবার নাকি নোট ভারবাল পাঠাবে বাংলাদেশ। (HT_PRINT)

    এদিকে এর আগে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছিল, 'মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্তদের যদি দ্বিতীয় কোনও দেশ আশ্রয় দিলে তা অবন্ধুসুলভ আচরণ হবে। তা ন্যায়বিচারের প্রতি অবজ্ঞার সামিল। আমরা ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, তারা যেন অনতিবিলম্বে দণ্ডপ্রাপ্তদের বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেন। দুই দেশের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুসারে এটি ভারতের জন্য অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব।' যদিও যে প্রত্যর্পণ চুক্তির দোহাই বাংলাদেশ দিয়েছে, তাতেই বলা আছে, রাজনৈতিক কোনও ব্যক্তিত্বকে প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য নয় ভারত। আর এমনিতেও ইউনুসের সরকার আসার পরও একবার নোট ভারবাল দিয়ে ভারতের কাছে হাসিনাকে ফেরত পাঠিয়েছিল। সেই সময়ও ভারত জানিয়েছিল, এই প্রত্যর্পণের আবেদন আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে সরকার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে পারে। এই আবহে এবারও যে বাংলাদেশের চিঠির জবাবে ভারতের জবাব সেই একই থাকবে, তা ধারণা করাই যায়।

    এর আগে হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বিবৃতির জবাবে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক পালটা বিবৃতি দিয়ে বলেছিল, 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল’ কর্তৃক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ঘোষিত রায়ের বিষয়ে ভারত অবগত। ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশে শান্তি, গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তি ও স্থিতিশীলতা চায় ভারত। বাংলাদেশের জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষায় ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ। এই লক্ষ্য অর্জনে ভারত সর্বস্তরের অংশীদারদের সঙ্গে গঠনমূলকভাবে যুক্ত থাকবে।' অবশ্য এই বিবৃতিতে হাসিনাকে ফেরানো নিয়ে কোনও বাক্য ব্যয় করা হয়নি। এবার বাংলাদেশের নোট ভারবাল পেয়ে ভারতের প্রতিক্রিয়া কী হয়, সেদিকেই নজর সবার।

    News/News/Sheikh Hasina Latest Update: আশায় বাঁচে ঢাকা, হাসিনাকে ফেরত চেয়ে পাঠাবো হবে নোট ভারবাল, তাতেই ব্যস্ত বাংলাদেশ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes