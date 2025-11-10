Sheikh Hasina’s Ouster: শেখ হাসিনার পতনের কারণ ‘বাইডেন, ক্লিনটন ও ২ মার্কিন সংস্থা’! বিষ্ফোরক দাবি প্রাক্তন মন্ত্রীর
Ex Bangladesh Minister On Sheikh Hasina’s Ouster: শেখ হাসিনা সরকারের পতনের নেপথ্যে মার্কিনি যোগের দাবি তুললেন বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী। সম্প্রতি রাশিয়া টু়ডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন তিনি।
বাংলাদেশে শেখ হাসিনার পতন নাকি পুরোটাই ষড়যন্ত্রের ফলাফল। সম্প্রতি এমনটাই দাবি করলেন ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা সরকারের এক প্রাক্তন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর পিছনে আমেরিকারও হাত ছিল। আমেরিকার বাইডেন, ক্লিনটন ও সোরোসেসের কথা এই দিন উল্লেখ করেন তিনি। প্রসঙ্গত, বাইডেন সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বর্তমানে তিনিও ক্ষমতাচ্যুত।
দুই মার্কিন সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ
বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এই সপ্তাহের শুরুতে রাশিয়া টুডে সংবাদমাধ্যমকে একটি সাক্ষাৎকার দেন। সেখানেই তিনি এনজিওগুলির মাধ্যমে "অর্থের জোগান" দেওয়ার অভিযোগও তোলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসএআইডি এবং ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের উদাহরণ টেনে আনেন তিনি। বলেন এই দুই সংস্থা ‘সরকারবিরোধী বিক্ষোভে অর্থ জোগানে সাহায্য করেছিল। সেই অর্থের জোগানই শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেয়।’
কয়েক মাসের মধ্যেই ভোট
প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসেন শেখ হাসিনা। বর্তমানে তিনি নয়াদিল্লিতে নির্বাসিত জীবনযাপন করছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাচক্রে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ নতুন নির্বাচনের মুখোমুখি হতে চলেছে। সেখানেই হবে বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারণ।
টাকার জোগান অব্যাহত রেখে
মহিবুল হাসান চৌধুরী এই দিন সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘ইউনূসের দীর্ঘদিন ধরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পরিবার বিশেষ করে ক্লিনটন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, এই ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য দাঙ্গাবাজদের সাহায্য দেওয়া। আর এই কাজটি তিনি বাইরে থেকে টাকার জোগান অব্যাহত রেখে করিয়েছেন।
কাদের সঙ্গে হাত মেলান ইউনূস
বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রীর কথায়, ‘বাইডেন, ক্লিনটন, সোরোসেসের পরিবারগুলির মুহাম্মদ ইউনূসের যোগসাজস ছিল। দাঙ্গাবাজদের উদ্দেশ্যপূরণে তাদের সহায়তা দেওয়া হয়েছিল।’ তবে অন্যান্য বিষয়ও ছিল বলে দাবি করেন মহিবুল। তাঁর কথায়, ‘সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পিত বিশৃঙ্খলার তৈরি করার ফলে একটি বড় দাঙ্গায় পরিণত হয়েছিল জুলাই মাসের আন্দোলন।’
২০১৮ সালের পর থেকেই শুরু পরিকল্পনা
কখন থেকে এই ষড়যন্ত্র চলছিল, সেই নিয়েও একটি দাবি করেছেন মহিবুল। তাঁর কথায়, ২০১৮ সালে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকার গড়ার পর থেকেই বাইডেন, ক্লিনটনরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তখন থেকেই নাকি তারা বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তনের জন্য তারা বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁরা দাবি, সেই সময় ‘দুটি এনজিও থেকে ২৯ মিলিয়ন ডলার এসেছিল। র্যাপারদের বেতন দেওয়া হচ্ছিল, সাংস্কৃতিক কর্মীদের বেতন দেওয়া হচ্ছিল, হিজড়া সম্প্রদায়কে বেতন দেওয়া হচ্ছিল।’
