    Sheikh Hasina Latest Update: ‘গোটা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের নাম..’, হাসিনার নিশানায় ফের ইউনুস সরকার

    নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে শেখ হাসিনা কোন বার্তা দিলেন বাংলাদেশ সম্পর্কে?

    Published on: Jan 02, 2026 12:12 PM IST
    By Sritama Mitra
    ক্রমেই বাংলাদেশ থেকে একের পর এক উদ্বেগজনক খবর আসতে শুরু করেছে। ২০২৪ সালের অগস্ট বাংলাদেশ থেকে উৎখাত করা হয় শেখ হাসিনার সরকারকে। এরপর তিনি আশ্রয় নেন ভারতে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রশাসনের আমলে একাধিক মানবতা বিরোধী মামলায় শেখ হাসিনাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, হাসিনা-হীন বাংলাদেশে ক্রমেই বাড়ছে হিংসার ঘটনা। আর তা নিয়ে ইউনুস সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বার্তা দিলেন শেখ হাসিনা।

    শেখ হাসিনা। (AP Photo/Altaf Qadri, File) (AP)
    শেখ হাসিনা। (AP Photo/Altaf Qadri, File) (AP)

    সদ্য আওয়ামি লিগের এক্স পোস্টে নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তায় শেখ হাসিনার বার্তাকে তুলে ধরা হয়। সেখানে শেখ হাসিনা বলেন,' প্রিয় দেশবাসী, দেশকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ এবং জঘন্য মুখোশ ইতিমধ্যেই আপনাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। আপনারা দেখেছেন কিভাবে অবৈধ দখলদাররা আপনাদের বন্ধক বানিয়ে সীমাহীন দুর্নীতি, মিথ্যাচার এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার নেশার মাধ্যমে দেশকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে।' এরই সঙ্গে ইউনুস সরকারের নাম না করে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বার্তা দেন,' গোটা বিশ্বের কাছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের নাম ভয়ের সাথে যুক্ত একটি নাম হয়ে উঠেছে। ফলস্বরূপ, আজ কোনও দেশই বাংলাদেশ এবং তার জনগণকে সম্মানের চোখে দেখে না।' শেখ হাসিনা তাঁর বার্তায় লেখেন,' বিদেশী বিনিয়োগকারী এবং দাতা গোষ্ঠীগুলির নিরাপত্তাহীনতার কারণে এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কারণে, দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। দেশকে এই অন্ধকারের যাত্রা থেকে বাঁচাতে আমাদের সকলকে একত্রিত হতে হবে। আসুন, নববর্ষকে স্বাগত জানাতে গিয়ে, জাতিকে রক্ষা করার সেই অঙ্গীকারে নিজেদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করি।'

    ( দিল্লি-ঢাকা ‘সম্পর্ক পোক্ত করতে খালেদা জিয়ার অবদান..’, মোদীর পর শোকবার্তা রাজনাথের, পৌঁছলেন বাংলাদেশ হাইকমিশনে)

    এক্স পোস্টের শুরুতেই শেখ হাসিনার তরফে যে বার্তা দেওয়া হয়, তাত লেখা হয়, ‘নতুন বছর বাংলাদেশের সকল মানুষের জন্য বয়ে আনুক অসীম সম্প্রীতি, সুখ এবং সমৃদ্ধি। এটি অতীতের দুঃখ ও দুর্দশা মুছে ফেলুক, ভুল ও ত্রুটি সংশোধন করুক এবং সকলের জন্য একটি স্মরণীয় বছর হয়ে উঠুক।’ পোস্টে হাসিনার বার্তা,'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের জনগণ এই চলমান দুর্দশাকে আর দীর্ঘায়িত করতে দেবে না। নতুন বছরেই আমরা এর চূড়ান্ত পরিণতি দেখতে পাব।'

