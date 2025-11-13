Sheikh Hasina Verdict: আন্তর্জাতিক আদালতে শেখ হাসিনার ‘শাস্তি’ নিয়ে রায় সোমবার, উঠেছে মৃত্যুদণ্ডের দাবি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় ঘোষণা করতে চলেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। আগামী ১৭ নভেম্বর অর্থাৎ সোমবার সেই রায় ঘোষণা হবে। দেশজুড়ে চলা বিক্ষোভ ও হিংসার সময় একাধিক অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁরই বিচার চলছিল এই ট্রাইব্যুনালে। বর্তমানে ভারতে রয়েছেন শেখ হাসিনা । অন্যদিকে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল-কে আদালত ‘পলাতক’ ঘোষণা করেছে। তাঁদের অনুপস্থিতিতেই সম্পন্ন হল বিচার প্রক্রিয়া।
মৃত্যুদণ্ডের দাবি প্রসিকিউটরদের
মামলার প্রধান প্রসিকিউটর মহম্মদ তাজুল ইসলাম ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চরম শাস্তির অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানিয়েছেন। আদালতে তিনি দাবি করেন, শেখ হাসিনার একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্থায়ীভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা। গত বছরের হিংসার ঘটনায় প্রায় ১,৪০০ মানুষ নিহত হতে পারে বলে জাতিসংঘের এক রিপোর্টে উঠে এসেছিল। প্রসিকিউটর ইসলাম বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ১,৪০০টি মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য। তবে মানুষ হিসেবে আমরা অন্তত একটি মৃত্যুদণ্ড দাবি করছি।’ গত মাসে আদালতে শুনানির সময় তিনি হাসিনাকে একজন ' hardened criminal' বা 'কট্টর অপরাধী' বলে আখ্যা দেন।
পাঁচ ধরনের গুরুতর অভিযোগ
শেখ হাসিনাসহ আরও দুজনের বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি ধারায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রধান অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে হত্যা, হত্যার চেষ্টা, নির্যাতন এবং অন্যান্য অমানবিক কাজ, বিক্ষোভকারীদের ‘নিশ্চিহ্ন’ করার নির্দেশ দেওয়া, উস্কানিমূলক মন্তব্য করা এবং প্রতিবাদী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া। বাকি দুটি অভিযোগে ঢাকা আশেপাশের নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের গুলি করে হত্যার কথা বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে শিক্ষার্থীও ছিল।
রায় ঘোষণার আগে থেকেই বাংলাদেশে ব্যাপক উত্তেজনা শুরু হয়েছে। আগের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ এই বিচারের প্রতিবাদে দেশজুড়ে লকডাউন এবং প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে। যেকোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে রাজধানী ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতে নিরাপত্তা কঠোর করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কমপ্লেক্সের চারপাশে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। বহু স্কুল-কলেজ অনলাইন ক্লাসে চলে গিয়েছে। গণপরিবহনেও বড় ধরনের ব্যাঘাত দেখা দিয়েছে। এই রায় বাংলাদেশের ভবিষ্যতের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
