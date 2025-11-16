অনিশ্চয়তায় ইউনুস! টিভিতে সম্প্রচারিত হবে হাসিনার রায়, আওয়ামী লিগের 'শাটডাউনে' উত্তপ্ত বাংলাদেশ

Subscribe Now! Get features like
সোমবার বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে ঘটতে চলছে বড় ঘটনা। গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার রায় দেবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। জুলাই গণ অভ্যুর্থানের সময় মানবতা বিরোধী এই মামলায় জড়িয়েছেন সে দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও রাজসাক্ষী প্রাক্তন আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। জানা গেছে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-সহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় সরাসরি সম্প্রচার করবে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ সোমবার (১৭ নভেম্বর) বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনা, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও প্রাক্তন আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের বিরুদ্ধে হওয়া মামলার রায়দান করবে। ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বেলা ১২টা ৯ মিনিটে রায় ঘোষণার দিন নির্ধারণ করেন। চিফ প্রসিকিউটর মহম্মদ তাজুল ইসলাম, প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম, গাজী এমএইচ তামিম, ফারুক আহাম্মদ-সহ অন্যরা ছিলেন ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষে। বিচারপতি মহম্মদ শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মহম্মদ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী রয়েছেন ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হিসেবে। এই মামলার পক্ষে বিপক্ষের যুক্তিতর্ক শেষ হওয়ার পরেই রায়ের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। জানিয়ে রাখা ভালো, তিন অভিযুক্তের মধ্যে প্রাক্তন পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল (আইজিপি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন দোষ স্বীকার করে রাজসাক্ষী হয়েছেন। শেখ হাসিনা ও কামালের বিরুদ্ধে আনা পাঁচটি অভিযোগই প্রমাণিত হয়েছে বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ। হাসিনার বিরুদ্ধে এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছেন ৫৪ জন সাক্ষী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন গণ অভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ আবু সাঈদের বাবা, স্বজনহারা পরিবারের সদস্যরা, জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক ও জুলাই আন্দোলনের অন্যতম নেতা নাহিদ ইসলাম এবং দৈনিক আমার দেশ-এর সম্পাদক ড. মাহমুদুর রহমান।
২০২৪ সালের জুলাই মাসে গণ-অভ্যুত্থানের সময় অশান্ত হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশ। মৃত্যু হয় বহু মানুষের। ক্ষমতাচ্যুত হন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই সময়ে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য মামলা দায়ের করা হয় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-সহ তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। মামলার পর ২০২৪ সালের ১৭ অক্টোবর পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালের প্রথম বিচার কাজ অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাইব্যুনাল সেই দিনেই মামলায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। প্রথমে এই মামলায় শেখ হাসিনাই ছিলেন একমাত্র আসামি, পরে বাকিদের নাম জড়ায়। জানিয়ে রাখা ভালো, শেখ হাসিনার এই মামলায় ৮৪ জনকে সাক্ষী করা হলেও ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দি দিয়েছেন ৫৪ জন। আমির হোসেন তাঁদের সবাইকেই জেরা করেছেন। মামলায় তাঁদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের পাঁচটি অভিযোগ এনেছে প্রসিকিউশন। ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা ১২ মে রিপোর্ট জমা দেয়। মোট ৮ হাজার ৭৪৭ পৃষ্ঠার অভিযোগ রয়েছে। যার মধ্যে তথ্যসূত্র রয়েছে ২ হাজার ১৮ পৃষ্ঠার, বাজেয়াপ্ত তালিকা ও দালিলিক প্রমাণা ৪ হাজার পাঁচ পৃষ্ঠার এবং শহিদদের তালিকার বিবরণ রয়েছে ২ হাজার ৭২৪ পৃষ্ঠার।
বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা আওয়ামী লিগ নেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ১৭ নভেম্বর সাজা ঘোষণা করবে সে দেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। ইতিমধ্যেই ওইদিন অর্থাৎ সোমবার এবং রবিবার বাংলাদেশ শাটডাউন করার ডাক দিয়েছিল শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লিগ। আর এই শাটডাউন কর্মসূচি বাস্তবায়নের দাবিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে গাছ ফেলে অবরোধ করছে আওয়ামী লিগের নেতা-কর্মীরা। রবিবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ ডাসার উপজেলার গোপালপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় এই অবরোধ করেন তাঁরা। টায়ারে আগুন লাগানো হয় এবং বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ করা হয় বলে অভিযোগ। এ ঘটনায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে রাস্তা থেকে গাছ অপসারণ সরিয়ে দেয় পুলিশ, মাদারীপুর জেলা সদর ও কালকিনি উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে গাছ সরানোর কাজে অংশ নেয় স্থানীয় জামায়াত ও বিএনপির নেতাকর্মীরা। প্রায় ৪ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।