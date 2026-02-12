Edit Profile
    Sheikh Hasina: ইউনুস আমলে বাংলাদেশে ভোটপর্বের পর গণনা শুরু! নির্বাচন নিয়ে কোন সুর মসনদ খোয়ানো হাসিনার কণ্ঠে?

    কী বললেন শেখ হাসিনা?

    Published on: Feb 12, 2026 6:53 PM IST
    By Sritama Mitra
    বাংলাদেশে ভোটপর্ব শেষ হয়েছে, শুরু হয়েছে ভোট গণনা পর্ব। এদিকে, আজকের ভোটপর্ব নিয়ে মুখ খুলেছেন বাংলাদেশের মসনদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট বাংলাদেশে জনতা-ছাত্র অভ্যুত্থানের পর তিনি ভারতে চলে আসেন। তারপর থেকে ভারতের আশ্রয়ে রয়েছেন শেখ হাসিনা। এদিকে, বাংলাদেশের ভোট নিয়ে দিল্লি সাফ জানিয়েছে, তারা জনমত কোনদিকে যায়, সেদিকে তাকিয়ে। বাংলাদেশের ত্রয়োদশ সংসদ ভোট নিয়ে শেখ হাসিনা কী বললেন দেখা যাক।

    শেখ হাসিনা। (AP Photo/Altaf Qadri, File) (AP)
    শেখ হাসিনা, বাংলাদেশের ভোটপর্ব নিয়ে বার্তা,'আমরা এই ভোটারবিহীন, অবৈধ এবং অসাংবিধানিক নির্বাচন বাতিলের দাবি করছি, ইউনূসের পদত্যাগ দাবি করছি।' হাসিনা বলছেন,'নির্বাচন কমিশনের ব্রিফিং অনুসারে, সকাল ১১টা পর্যন্ত (সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে) ভোটার উপস্থিতি ছিল মাত্র ১৪.৯৬%। সর্বোচ্চ ভোটদানের সময় এই কম অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে জনগণ আওয়ামি লিগ ছাড়াই এই নির্বাচন বয়কট এবং প্রত্যাখ্যান করেছে।' শেখ হাসিনার বার্তা, ১২ ফেব্রুয়ারির আগের রাত থেকেই বাংলাদেশের ভোট ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছিল ওপার বাংলায়। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলছেন,'১১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকে, ভোটকেন্দ্র দখল, গুলিবর্ষণ, ভোট কেনার জন্য ব্যাপক অর্থের ব্যবহার, ব্যালট পেপারে স্ট্যাম্পিং এবং ফলাফলের শিটে এজেন্টদের স্বাক্ষর নেওয়ার মাধ্যমে এই প্রহসন শুরু হয়।' শেখ হাসিনা বলেন, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, আওয়ামি লিগ সমর্থক এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ‘জোরপূর্বক ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার’ লক্ষ্য করে আক্রমণ, গ্রেপ্তার, ভয় দেখানো এবং ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।

    তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ভোটার তালিকায় ভোটারের সংখ্যা, বিশেষ করে ঢাকায়, অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। হাসিনা বলেন যে এই বৃদ্ধি ‘প্রশ্নবিদ্ধ এবং অবিশ্বাস্য।’

    উল্লেখ্য, এই ভোটপর্বে বিএনপির তারিক রহমানকে ঘিরে রয়েছে অনেকের নজর। অন্যদিকে, বিএনপিকে বাংলাদেশে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে জামায়েত জোট। এককালে এই বিএনপির বিপক্ষে আওয়ামি লিগ ছিল সেদেশের মূল রাজনৈতিক শক্তি। তবে হাসিনা গদিচ্যুত হতেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক হিসাব বহু ক্ষেত্রেই পাল্টে যায়।

