    ভারতীয় মুজাহিদিন যোগ আল ফালাহ-র, ২৬ লক্ষের তহবিল! দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে হাড়হিম...

    আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে জঙ্গি নেটওয়ার্কের আরও স্তর।

    Published on: Nov 23, 2025 7:58 PM IST
    By Sahara Islam
    দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের পর প্রায় দুই সপ্তাহ কেটেছে। বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারান এবং বহু মানুষ আহত হন, যা সারা দেশে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। এই বিস্ফোরণের নেপথ্যে যোগ মিলেছে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে দিল্লি-এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা-জইশের এই ‘হোয়াইট-কলার’ সন্ত্রাস মডিউল।

    দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ড (HT_PRINT)
    গত ১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের পার্কিং এলাকায় একটি সাদা হিউন্ডাই আই২০ গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জড়িয়েছে। আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে জঙ্গি নেটওয়ার্কের আরও স্তর।প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হয়েছে যে, দিল্লিতে একটি সুনির্দিষ্ট আত্মঘাতী হামলা হয়েছিল। আর সেই ঘাতক গাড়িটি চালক ছিল আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক মহম্মদ উমর, ওরফে উমর উন নবি। উমর ছাড়াও দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজন চিকিৎসককে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা। এরমধ্যেই ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরের নওগাম থানায়। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৯ জনের। আহত হয়েছে অন্তত ২৭ জন। হতাহতদের মধ্যে অধিকাংশই পুলিশ এবং ফরেন্সিক দলের আধিকারিক। সম্প্রতি হরিয়ানার ফরিদাবাদ এবং উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে মোট ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক পদার্থ বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। তাতে ছিল বোমা তৈরির মশলা এবং অস্ত্রশস্ত্র। শুধু ফরিদাবাদ থেকে পুলিশ উদ্ধার করে ৩৬০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। সেই বিস্ফোরক পদার্থগুলো পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কাশ্মীরে। রাখা হয়েছিল শ্রীনগরের নওগাম থানায়। সেখানেই বিস্ফোরণ ঘটে।

    দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

    ১. 'হোয়াইট-কলার টেরর' মডিউল-এর সঙ্গে জড়িত পাঁচজন চিকিৎসক বিস্ফোরণে উপকরণ সংগ্রহে ২৬ লক্ষ টাকারও বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছিল ৷ জেরায় তদন্তকারীদের দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে ধৃত চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিল গনাই জানিয়েছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল ‘হোয়াইট কলার টেরর’ মডিউলের। সলতে পাকানোর কাজটা শুরু হয়েছিল দু’বছর আগে, অর্থাৎ ২০২৩ সালে। মূলত বিস্ফোরকের মশলা জোগাড় করাই ছিল তার দায়িত্ব। গুরুগ্রাম এবং নুহ থেকে ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে এনপিকে সার কিনেছিল মুজাম্মিল। কিনেছিল ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টও।

    ২. দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে এখনও পর্যন্ত চিকিৎসক আদিল আহমেদ রাথার, মুজাম্মিল শাকিল এবং শাহিনা সাঈদকে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা। সবচেয়ে বড় ধাঁধা তৈরি করেছে মামলার অন্যতম অভিযুক্ত মুজাফফর আহমেদ রাথার। দক্ষিণ কাশ্মীরের কাজিগান্দের বাসিন্দা এই চিকিৎসক পলাতক। তদন্তকারীদের অনুমান, মুজাফফর আফগানিস্তানে আশ্রয় নিয়েছে। এই মুজাফফরের ভাই আদিল আহমেদ রাথারও বিস্ফোরণ-কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত। এরমধ্যেই ফরিদাবাদের সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্র এবং দিল্লি বিস্ফোরণ মামলার সঙ্গে যুক্ত একটি আন্তঃরাজ্য ‘হোয়াইট-কলার’ জইশ-ই-মহম্মদের একটি মডিউল তদন্তে উঠে এসেছে শ্রীনগরের এসএমএইচএস হাসপাতালের মেডিসিনের প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক ডা. নিসার উল হাসানের নাম। গত বেশ কয়েক বছর ধরে হাসান আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনারেল মেডিসিনের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিল। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে হাসানের অধীনে জুনিয়র ডাক্তার হিসেবে কাজ করেছিল উমর।

    ৩. দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে উঠে এসেছে ২০০৭ ও ২০০৮ সালে দেশের বিভিন্ন বোমা হামলার সঙ্গে যুক্ত অন্যতম 'মোস্ট ওয়ান্টেড' জঙ্গি মির্জা শাদাব বেগের নামও। সে আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছিল। শাদাব বেগ ভারতীয় মুজাহিদিন-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং বহু হামলার 'মাস্টারমাইন্ড' হিসেবে পরিচিত। শাদাব বেগ ২০০৭ সালে আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রনিক্সে বি.টেক করে। ২০০৮ সালে ভারতীয় মুজাহিদিন নেটওয়ার্ক ধরা পড়তেই শাদাব পালিয়ে যায়। তার গ্রেফতারের জন্য ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা রয়েছে।

    ৪. দিল্লির লালকেল্লার কাছে সাম্প্রতিক বিস্ফোরণের তদন্তেও উঠে এসেছে আফগানিস্তান সংযোগ। স্পেশাল সেলের এক অফিসার জানিয়েছেন, দিল্লিকাণ্ডে শাদাবের জড়িত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাঁর কথায়, '২০০৭–০৮ সালের বিস্ফোরণ চক্র এবং দিল্লি বিস্ফোরণের মধ্যে কোনও যোগ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই তথ্যগুলি দেশের একাধিক পুরনো হামলার তদন্তকেও নতুন দিশা দেখাতে পারে।

    ৫. আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের থেকে ফি বাবদ যে টাকা আদায় করা হত, তা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করত কর্তৃপক্ষ। হরিয়ানার ফরিদাবাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে তদন্তে নেমে এমনটাই দাবি করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর একটি সূত্র। অভিযোগ, সরকারি স্বীকৃতি না থাকলেও ভুয়ো নথি দেখিয়ে ৪১৫ কোটি টাকা লাভ করেছে তারা। পড়ুয়া এবং তাঁদের অভিভাবকদের ভুল পথে চালিত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কোটি কোটি টাকার অনুদান প্রাপ্তির হিসাব আয়করে কারচুপি করেছে বলেও অভিযোগ।

    ৬. মেয়াদ উত্তীর্ণ ভুয়ো ‘এ গ্রেড’ স্বীকৃতির সার্টিফিকেট দেখিয়ে পড়ুয়া ভর্তি করত আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়। বিষয়টি সামনে আসার পর আল ফালাহ কর্তৃপক্ষকে শো-কজ করেছে শিক্ষামন্ত্রকের অধীন স্বশাসিত সংস্থা ‘ন্যাক’। এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব তলব করা হয়। বেআইনিভাবে প্রতিষ্ঠান চালানোর অভিযোগ ওঠায় ইন্টারনেট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটও। শুধু তাই নয়, তাদের বেআইনি গতিবিধির সন্ধানে মাঠে নেমেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটও (ইডি)। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুদান এবং চিকিৎসকদের লেনদেন সম্পর্কে তদন্ত করবে এই কেন্দ্রীয় এজেন্সি। তার উপর মেডিকেল মডিউলের বৃহত্তর ষড়যন্ত্রে খোঁজে এনআইএ তো রয়েছেই। সব মিলিয়ে আল-ফালাহের বিরুদ্ধে একযোগে তদন্তে নেমে পড়েছে একাধিক সংস্থা।

