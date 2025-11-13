Edit Profile
    Gill on Shami's test future: শামির জন্য টেস্ট দলের বন্ধ চিরকালের জন্য? ইডেনে ইঙ্গিত গিলের! বললেন ‘সামনের….’

    যে ইডেনে কয়েকদিন আগে মহম্মদ শামি রঞ্জিতে বল করেছেন, সেখানে বসেই ভারতীয় টেস্ট দলে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশার আলো দেখালেন না শুভমন গিল। শামির ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি কী বললেন? 

    Published on: Nov 13, 2025 2:59 PM IST
    By Ayan Das
    মহম্মদ শামির জন্য কি ভারতীয় টেস্ট দলের দরজা চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেল? ইডেনে বসে তেমনই ইঙ্গিত দিলেন ভারতীয় অধিনায়ক শুভমন গিল। একদম সরাসরি কিছু বললেন না। কিন্তু শামির খাসতালুকে যে বার্তা দিলেন, সেটা ভারতের তারকা পেসারের জন্য খুব একটা ইতিবাচক নয় বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। বৃহস্পতিবার শামির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হল ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়ক বলেন, ‘ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় শামি ভাই আছে কিনা, সেটার উত্তর বেশি ভালো দিতে পারবেন নির্বাচকরা। ওর মানের বোলার - ওর মতো বেশি বোলার নেই। কিন্তু এখন যে বোলাররা খেলছে, তাদের কথাও ভাবতে হবে। আকাশদীপ, (মহম্মদ) সিরাজ, (জসপ্রীত) বুমরাহ - ওরা দারুণ খেলছে। কখনও কখনও কাজটা খুব কঠিন হয়। শামি ভাইয়ের মতো খেলোয়াড়কে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করতে হবে। বিশেষত যখন বিদেশে সফর হয়, (তখন সেটার কথা মাথায় রাখতে হয়)।’

    টেস্ট দলে মহম্মদ শামির ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব একটা আশার আলো দেখালেন না শুভমন গিল। (ছবি সৌজন্য পিটিআই)
    রঞ্জিতে ভালো ছন্দে শামি

    আর গিল সেই মন্তব্য করেছেন এমন একটা সময়, যার কয়েকদিন আগেই এই ইডেনেই রঞ্জি ট্রফিতে দুর্দান্ত বোলিং করেছিলেন। গুজরাটের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৪৪ রানে তিন উইকেট নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট পান। সবমিলিয়ে এবার রঞ্জিতে তিনটি ম্যাচে এখনও পর্যন্ত ১৫টি উইকেট নিয়েছেন। যিনি ভারতের টেস্ট জার্সি পরে শেষবার খেলেছেন ২০২৩ সালের জুনে।

    শামি নিয়ে নাটকীয়তা

    এমনিতে একাধিক অনুযায়ী, ভারতের জাতীয় নির্বাচকরা নিশ্চিত নন যে টেস্ট ক্রিকেট খেলার মতো শামি ফিট কিনা। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) আধিকারিককে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদনে জানানো হয়, নির্বাচকরা তাঁর প্রস্তুতি সম্পর্কে একাধিকবার যোগাযোগ করেছিলেন, এমনকী তাকে ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে ভারত এ-তে খেলার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন, যাতে তাঁর ম্যাচ ফিটনেস প্রমাণ করতে পারেন। কিন্তু সেই শামি প্রস্তাবে রাজি হননি বলে ওই রিপোর্টে দাবি করা হগয়।

