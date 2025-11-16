Edit Profile
    Shubman Gill Latest Health Update: আজও উডল্যান্ডস হাসপাতালের ICU-তে থাকবেন শুভমন গিল, অনিশ্চিত পরের টেস্টেও

    দ্বিতীয় দিনের খেলা চলাকালীন ঘাড়ে আঘাতের কারণে গিলকে কলকাতার উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গিলকে নাকি আইসিইউতে রাখা হয়েছে। তবে তাঁকে আইসিইউতে পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয়েছে।

    Published on: Nov 16, 2025 9:50 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    কলকাতায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা শুরুর আগে ভারতীয় দল বিরাট ধাক্কা খেল। অধিনায়ক শুভমান গিল যে বাকি ম্যাচের জন্য বাদ পড়েছেন, তা জানা গিয়েছিল আগেই। তবে এবার রিপোর্টে দাবি করা হল, বাকি সিরিজের জন্যও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছেন গিল। শনিবার দ্বিতীয় দিনের খেলা চলাকালীন ঘাড়ে আঘাতের কারণে গিলকে কলকাতার উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গিলকে নাকি আইসিইউতে রাখা হয়েছে। তবে তাঁকে আইসিইউতে পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয়েছে।

    দ্বিতীয় দিনের খেলা চলাকালীন ঘাড়ে আঘাতের কারণে গিলকে কলকাতার উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। (PTI)
    দ্বিতীয় দিনের খেলা চলাকালীন ঘাড়ে আঘাতের কারণে গিলকে কলকাতার উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। (PTI)

    রবিবার গিলকে হাসপাতালেই থাকতে হবে। এই আবে, গুয়াহাটিতে পরবর্তী টেস্টেও তাঁর অংশগ্রহণ অনিশ্চিত। রেভস্পোর্টজ-এর মতে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে ডঃ সপ্তর্ষি বসুর তত্ত্বাবধানে ভর্তি রাখা হয়েছে শুভমন গিলকে। প্যানেলে একজন ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ, নিউরোসার্জন, নিউরোলজিস্ট এবং কার্ডিওলজিস্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

    ইডেনে ভারতের হয়ে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে তিন বল খেলেই ঘাড়ে টান লাগে শুভমনের। এর জেরে তিনি আর ব্যাট করতে পারেননি। শুভমন গিল নিজের ইনিংসের তৃতীয় বলে হাঁটু গেড়ে একটি সুইপ করে চার মারেন। এরপরই তিনি ঘাড় ধরে অস্বস্তি বোধ করেন। মাঠে ফিজিও নেমে আসেন। এরপর গিল ফিরে যান সাজঘরে। তারপর আর ব্যাট করতে নামতে পারেননি গিল। এই আবহে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়কত্ব করছেন ঋষভ পন্ত।

    এদিকে ইডেন টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার ১৫৯ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৮৯ রানেই অলআউট হয়ে যায় ভারত। টেস্টের প্রথম দিনে বল হাতে জাদু দেখিয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরা। দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করেন তিনি মাত্র ৩০ রানে ৪ উইকেট নেন। ভারতের হয়ে এই ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন কেএল রাহুল। এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা ৭ উইকেট হারিয়ে ১০৬ রানে খেলছে তৃতীয় দিনের ১৫ মিনিট খেলার পর। তারা ভারতের থেকে এগিয়ে আছে ৭৬ রানে। এই পিচে ১০০ রানের ওপর কোনও লক্ষ্য তাড়া করা বেশ কঠিন হতে চলেছে। বিশেষ করে অধিনায়ক শুভমন গিল ব্যাট করতে পারবেন না বলে।

