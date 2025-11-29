Edit Profile
    ইডলি ও বড়াও গলাতে পারল না বরফ? শিবকুমার ও সিদ্দার বৈঠকের পরও কুর্সি নিয়ে সংশয়

    কর্ণাটকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার নিয়ে নাটক চূড়ান্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার প্রাতঃরাশের সময় বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। তবে অভ্যন্তরীণ খবর কংগ্রেসের জন্য বিরক্তিকর হতে পারে। 

    Published on: Nov 29, 2025 11:47 PM IST
    By Ayan Das
    কর্ণাটকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার নিয়ে নাটক চূড়ান্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার প্রাতঃরাশের সময় বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। তবে অভ্যন্তরীণ খবর কংগ্রেসের জন্য বিরক্তিকর হতে পারে। জানা গিয়েছে, সকালের প্রাতঃরাশের শেষে দুই বড় নেতা হাসলেও করমর্দন করেন এবং সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন। তবে ভিতরের সংঘাত এখনও দূর হয়নি। দলের অন্দরের মতে, সংহতি প্রদর্শন করা সত্ত্বেও, আড়াই বছর পরে মুখ্যমন্ত্রী বদলাবেন কিনা, তা অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে। সেই অনুযায়ী প্রাতঃরাশের বৈঠকের পর রাজনৈতিক উত্তাপের পারদ কমলেও নেতৃত্বের প্রশ্নের সমাধান হয়নি। অর্থাৎ ইডলি এবং বড়াতেও বরফ গলেনি বলে সূত্রের খবর।

    কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার (PTI)
    কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার (PTI)

    প্রায় দুই মাস ধরে এখানে মতবিরোধ চলছে। একইসঙ্গে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে বিজেপিও। সিদ্দারামাইয়া এবং শিবকুমার বন্ধ দরজার আড়ালে সভা করেছিলেন। সূত্রের খবর, এই সময়ে, সিদ্দারামাইয়া ডিকে শিবকুমারকে বলেছেন যে তিনি ২০২৮ সালের নির্বাচনের পরেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিতে পারেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, গত নির্বাচনে একটি গোপন চুক্তি হয়েছিল। এই অনুযায়ী, আড়াই বছর পর সিদ্দারামাইয়াকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার ছাড়তে হবে। এরপরই এই পদে বসে থাকা ডি কে শিবকুমারের বিষয়টি ছিল।

    গত কয়েকদিন ধরেই এ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘাত চলছে। শীর্ষ নেতৃত্বের হস্তক্ষেপের পর দুই নেতার মধ্যে প্রাতঃরাশ বৈঠক হয়। কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ লড়াই চলতে থাকলে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি। এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেন, বিধানসভায় বিজেপি ও জেডিএসের মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে দল।

