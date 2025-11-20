Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘SIR Death’ Latest Update: 'বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে', ২০০২-এর তালিকায় নাম থাকলেও 'আতঙ্ক', ভিনরাজ্যে মৃত পরিযায়ী শ্রমিক

    পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকেই আতঙ্কিত ছিলেন শেরফুল। তিনি এই সংক্রান্ত বিষয়ে বহু ভিডিয়ো দেখতেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাতে আতঙ্ক আরও বেড়েছিল তাঁর। এদিকে শেরফুলের নাম ছিল ২০০২ সালের তালিকাতে। তাও কেন এই আতঙ্ক, তা নিয়ে অবশ্য স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি।

    Published on: Nov 20, 2025 10:56 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    এবার রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভিনরাজ্যে এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু। এমনটাই দাবি রিপোর্টে। বিগত দিনে রাজ্যে বেশ কয়েকটি আত্মহত্যার ঘটনার জন্য এসআইআর-কে দায়ী করেছে শাসকদল। এরই মাধে এবার বেঙ্গালুরুতে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতেও উঠল এসআইআর আতঙ্কের অভিযোগ। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শেরফুল শেখ। তিনি মুর্শিদাবাদের নওদা ব্লকের বালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগর গ্রামের বাসিন্দা। কর্মসূত্রে তিনি থাকতেন বেঙ্গালুরুতে। পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকেই আতঙ্কিত ছিলেন শেরফুল। তিনি এই সংক্রান্ত বিষয়ে বহু ভিডিয়ো দেখতেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাতে আতঙ্ক আরও বেড়েছিল তাঁর। এদিকে শেরফুলের নাম ছিল ২০০২ সালের তালিকাতে। তাও কেন এই আতঙ্ক, তা নিয়ে অবশ্য স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি।

    এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকেই আতঙ্কিত ছিলেন শেরফুল
    এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকেই আতঙ্কিত ছিলেন শেরফুল

    রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, স্থানীয় বিএলও-কে প্রায়ই ফোন করে এসআইআর নিয়ে খবর নিতেন শেরফুল। শেরফুল নাকি বারবার বিএলও-কে বলেছিলেন, তাঁকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেই বিএলও অবশ্য বারংবার তাঁকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। এরই মাঝে বুধবার নাকি শেরফুলের বুকে ব্যথা শুরু হয়। তাঁকে সেখানে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা শেরফুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর তাঁর পরিবার অভিযোগ করেছে, এসআইআর আতঙ্কের কারণের প্রাণ গিয়েছে শেরফুলের।

    এদিকে গত ১৮ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে নাকি এক ভোটার আত্মঘাতী হয়েছেন এসআইআর আতঙ্কে। মৃতের নাম জয় সিংহ। যদিও মৃতের পরিবারই সেই অভিযোগ মানেনি। পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সন্ধ্যায় আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন জয় সিংহ। এরপর তাঁকে চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে জানানো হয়। এই আবহে বাসন্তীর তৃণমূল বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল দাবি করেন, এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু হয় জয়বাবুর। যদিও পরিবারের দাবি, এসআইআর নিয়ে কোনও আতঙ্ক ছিল না প্রৌঢ়ের মনে। জয় সিংহের পরিবারের বক্তব্য, জয় সহ পরিবরের সবার নামই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ছিল।

    এদিকে ১৭ নভেম্বর নাকি এক বৃদ্ধা এসআইআরের আতঙ্কে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন কলকাতায়। পরিবারের দাবি, সেই বৃদ্ধা নাকি বেশ কিছুদিন ধরেই এনুমারেশন ফর্ম না পাওয়ায় আতঙ্কে ছিলেন। গত ১৫ নভেম্বর এনুমারেশন ফর্ম তিনি পেয়েও যান। তাও নাকি তাঁর দুশ্চিন্তা দূর হয়নি এসআইআর নিয়ে। এই আবহে যমুনা মণ্ডল নামে সেই বৃদ্ধা নাকি নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হন। ঘটনাটি ঘটে কলকাতার পূর্ব পুটিয়ারিতে। বৃদ্ধার ছেলে মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল বলেন, এসআইআর নিয়ে তাঁর মা দুশ্চিন্তায় ছিলেন। আগে থেকে নার্ভেরও সমস্যা ছিল তাঁর। এই আবহে ১৫ নভেম্বর এনুমারেশন ফর্ম পান বৃদ্ধা। তারপরও তাঁর মা আতঙ্কে ছিলেন বলে দাবি মৃত্যুঞ্জয়ের। এই পরিস্থিতিতে ১৭ তারিখ গায়ে আগুন দেন বৃদ্ধা। তাঁকে এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃত্যু হয় তাঁর।

    ১৭ নভেম্বর দক্ষিণ দমদমেও এক ব্যক্তি এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ। মৃতের নাম বৈদ্যনাথ হাজরা, বয়স ৪৬ বছর। দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আরএন গুহ রোডের বাসিন্দা ছিলেন এই বৈদ্যনাথ। অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ছিল না। এই আবহে নাকি গত ১৫ নভেম্বর মোবাইল ফোন বাড়িতে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। পরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

    News/News/‘SIR Death’ Latest Update: 'বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে', ২০০২-এর তালিকায় নাম থাকলেও 'আতঙ্ক', ভিনরাজ্যে মৃত পরিযায়ী শ্রমিক
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes