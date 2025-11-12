Smart tv discount latest update: অর্ধেক দামেই মিলছে স্মার্ট টিভি! ৫৫ ইঞ্চির মডেলেও বিশাল ছাড়, রইল ৫টি সেরা অপশন
ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজনে একটি বিশেষ সেল চলছে। এই সেলে LG-র স্মার্ট টিভিতে বিশাল ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে। স্মার্ট টিভির রেঞ্জে এত বড় ছাড় দেওয়া হচ্ছে, যা কেউ হাতছাড়া করতে চাইবে না। আপনি যদি বাড়ির জন্য একটি নতুন স্মার্ট টিভি কেনার কথা ভেবে থাকেন, তাহলে এটাই সঠিক সময়। কারণ এখন LG-র ৩২ ইঞ্চি থেকে শুরু করে ৫৫ ইঞ্চি পর্যন্ত টিভি অর্ধেক দামে পাওয়া যাচ্ছে। LG Smart TV বরাবরই তার সেরা ডিসপ্লে কোয়ালিটি, শক্তিশালী সাউন্ড এবং OTT অ্যাপস, ভয়েস কন্ট্রোল ও WebOS ইন্টারফেসের মতো স্মার্ট ফিচারের জন্য জনপ্রিয়। অ্যামাজনে অনেক মডেলে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে।
LG LR570 Series Smart webOS LED TV: আপনি যদি ছোট ঘর বা বেডরুমের জন্য একটি কম্প্যাক্ট টিভি চান, তাহলে LG ৩২ ইঞ্চি LR570 সিরিজ আপনার জন্য সেরা। এই টিভিটি MRP থেকে ৩৬ শতাংশ ডিসকাউন্টের পর অ্যামাজনে ১৩,৪৮৯ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। এতে HD Ready ডিসপ্লের সঙ্গে Dynamic Color Enhancer দেওয়া হয়েছে। যা ছবিকে আরও স্বাভাবিক করে তোলে। এর webOS প্ল্যাটফর্ম আপনাকে Netflix, Prime Video এবং YouTube-এর মতো অ্যাপে সহজে অ্যাক্সেস দেয়। এছাড়াও, AI Sound Technology এবং ২০ W স্পিকারের সঙ্গে এটি দারুণ অডিয়ো অভিজ্ঞতা প্রদান করে। Wi-Fi কানেক্টিভিটি এবং স্ক্রিন শেয়ারিং সাপোর্ট এটিকে একটি বাজেট স্মার্ট টিভির সেরা অপশন করে তুলেছে।
LG UA82 Series 4K Ultra HD Smart TV: যদি একটু বড় স্ক্রিন চান, তাহলে LG 43 ইঞ্চি UR75 সিরিজের 4K TV-টি দেখতে পারেন। এতে 4K Ultra HD রেজোলিউশন এবং HDR10 সাপোর্ট রয়েছে, যা প্রতিটি ফ্রেমকে বাস্তবসম্মত দেখায়। AI Processor Gen6 রিয়েল-টাইমে ছবির কোয়ালিটি উন্নত করে। webOS এবং AI ThinQ-এর সাথে আপনি ভয়েস কন্ট্রোল এবং স্মার্ট নেভিগেশন পাবেন। ২০ W ডুয়াল স্পিকার এবং AI সাউন্ড ব্যালেন্সিং চমৎকার অডিও আউটপুট দেয়। এই টিভিটি ৩৭ শতাংশের ছাড়ের পর অ্যামাজনে ২৮,৯৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
LG LR600 Series Smart webOS IPS LED TV: এই LG Smart TV সেই সমস্ত ব্যবহারকারীদের জন্য একটি চমৎকার বিকল্প যারা সাশ্রয়ী মূল্যে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি চান। ৩১ শতাংশ ছাড়ের পর এই টিভিটি ১৪,৪৯০ টাকায় কেনা যাবে। এই টিভিতে একটি IPS LED ডিসপ্লে প্যানেল রয়েছে, যা ওয়াইড ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল এবং ক্রিস্টাল-ক্লিয়ার ছবির কোয়ালিটি প্রদান করে। এর HD Ready রেজোলিউশন (১৩৬৬ x ৭৬৮ পিক্সেল) প্রতিটি ফ্রেমকে শার্প এবং স্বাভাবিক করে তোলে। টিভিতে Dynamic Color Enhancer ফিচার রয়েছে যা রঙগুলিকে আরও প্রাণবন্ত করে, ভিডিয়ো দেখার অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করে। এই টিভিটি webOS Smart প্ল্যাটফর্মে চলে, যেখানে Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar এবং YouTube-এর মতো জনপ্রিয় OTT অ্যাপগুলির সাপোর্ট আগে থেকেই দেওয়া থাকে।
LG UA82 Series 4K Ultra HD Smart TV - যারা বড় স্ক্রিন এবং থিয়েটারের মতো অভিজ্ঞতা চান, তাদের জন্য LG UA82 সিরিজের 50 ইঞ্চি স্মার্ট টিভি একটি পারফেক্ট অপশন। এই টিভিটি পুরো ৫০ শতাংশ ডিসকাউন্টের পর 35,090 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। এতে 4K আপস্কেলিং, HDR10 Pro, এবং HGiG গেমিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে, যার ফলে গেম এবং সিনেমা দুটোই দেখতে অসাধারণ লাগে। Alexa এবং Google Assistant সাপোর্টের সাথে এর webOS প্ল্যাটফর্মটি অত্যন্ত স্মার্ট। এছাড়াও 20W স্পিকার, AI Sound Pro এবং Dolby Audio এটিকে আরও বেশি ইমারসিভ করে তোলে।
LG UA82 Series 4K Ultra HD Smart LED TV: আপনি যদি আপনার বাড়িকে একটি মিনি থিয়েটারে পরিণত করতে চান, তাহলে LG ৫৫ ইঞ্চি 4K Ultra HD Smart TV আপনার জন্য সেরা। এই টিভিতে ৪০ শতাংশ ডিসকাউন্ট রয়েছে, যার পরে আপনি এটি ৩৯,৯৯০ টাকায় কিনতে পারবেন। এতে UHD 4K ডিসপ্লে, Active HDR এবং 4K আপস্কেলারের মতো ফিচার দেওয়া হয়েছে, যা ভিডিওকে চমৎকার স্বচ্ছতা দেয়। Quad Core Processor প্রতিটি ফ্রেমকে মসৃণ করে এবং ল্যাগ-ফ্রি অভিজ্ঞতা প্রদান করে।
