Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding: ৭ ডিসেম্বর বিয়ে হচ্ছে স্মৃতি-পলাশের? মুখ খুললেন ক্রিকেটারের ভাই

    সঙ্গীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের বিরুদ্ধে মন্ধনাকে প্রতারিত করার অভিযোগ উঠেছিল। এখন আবার শোনা যাচ্ছে যে স্মৃতি মন্ধনা এবং পলাশ মুচ্ছল ৭ ডিসেম্বর বিয়ে করতে চলেছেন। তবে স্মৃতি মন্ধনার ভাই এই বিষয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন এবং তিনি সবকিছু পরিষ্কার করেছেন।

    Published on: Dec 03, 2025 10:55 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের তারকা খেলোয়াড় স্মৃতি মন্ধনার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল গত ২৩ নভেম্বর। তবে সেই বিয়ে স্থগিত হয়। বিয়ের দিনই স্মৃতি মন্ধনার বাবার হার্ট অ্যাটাক হয় এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এই আবহে স্মৃতির বিয়ে স্থগিত হওয়া নিয়ে অনেক জল্পনা তৈরি হয়েছিল। জানা যায়, বিয়ে স্থগিত হওয়ার পরের দিনই পলাশ মুচ্ছলকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরই মাঝে সঙ্গীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের বিরুদ্ধে মন্ধনাকে প্রতারিত করার অভিযোগ উঠেছিল। এখন আবার শোনা যাচ্ছে যে স্মৃতি মন্ধনা এবং পলাশ মুচ্ছল ৭ ডিসেম্বর বিয়ে করতে চলেছেন। তবে স্মৃতি মন্ধনার ভাই এই বিষয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন এবং তিনি সবকিছু পরিষ্কার করেছেন।

    স্মৃতি মন্ধনা এবং পলাশ মুচ্ছল ৭ ডিসেম্বর বিয়ে করতে চলেছেন? আসল তথ্য জানালেন স্মৃতির ভাই (@palash_muchhal)
    স্মৃতি মন্ধনা এবং পলাশ মুচ্ছল ৭ ডিসেম্বর বিয়ে করতে চলেছেন? আসল তথ্য জানালেন স্মৃতির ভাই (@palash_muchhal)

    স্মৃতির ভাই শ্রাবণ মন্ধনা জানিয়েছেন, বিবাহ এখনও স্থগিত রয়েছে। ৭ ডিসেম্বর বিয়ে হচ্ছে না। হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্রাবণ বলেন, 'এসব গুজব সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। আপাতত এটি (বিয়ে) এখনও স্থগিত করা হয়েছে।' উল্লেখ্য, পলাশ মুচ্ছলের বিয়ের তোড়জোরে চোখ ছিল গোটা দেশের। কিন্তু হঠাৎই তা স্থগিত হওয়ায় নানা চর্চা শুরু হয়েছিল। প্রথমে খবর এসেছিল স্মৃতির বাবা অসুস্থ, হৃদরোগ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন বিয়ের দিন সকালে। এরপর পলাশেরও অসুস্থতার খবর আসে। আর তারপর পলাশের স্ক্রিনশট ভাইরাল হয়। তাতে দাবি করা হয় পলাশের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা হয়েছিল অন্য যুবতীর।

    প্রসঙ্গত, মেরি ডি কোষ্টা নামে একজন ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী রেডিটে বেশ কিছু স্ক্রিনশট শেয়ার করেছিলেন যেখানে তিনি দাবি করেন, পলাশের সঙ্গে তাঁর কথা হত। ওই মহিলার দাবি, পলাশ তাঁকে একসঙ্গে সাঁতার কাটার জন্য ডেকেছিলেন। তখন পলাশ আর স্মৃতির সম্পর্কের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন মেরি। তখন ব্যাপারটি এড়িয়ে যান পলাশ। এমনকী ভাইরাল চ্যাটে পলাশকে লিখতে দেখা যায়, মাসের পর মাস দেখা না করার কারণে স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্কের উষ্ণতাও হারিয়েছে। এসব দেখেই নেটপাড়া দাবি তুলতে শুরু করে, পলাশের ‘ঠকানো’র কারণেই বিয়ে স্থগিত রাখা হয়ছে। এমনকী, স্মৃতির বাবার অসুস্থতার কারণও নাকি এই চ্যাট। যদিও দুই পরিবার এখনও এই নিয়ে মুখ খোলেননি।

    News/News/Smriti Mandhana Palash Muchhal Wedding: ৭ ডিসেম্বর বিয়ে হচ্ছে স্মৃতি-পলাশের? মুখ খুললেন ক্রিকেটারের ভাই
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes