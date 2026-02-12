সাংঘাতিক! বেঙ্গালুরুতে পারিবারিক বিবাদে বাবা-মাকে কুপিয়ে খুন, গ্রেফতার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার

সাংঘাতিক! বেঙ্গালুরুতে পারিবারিক বিবাদে বাবা-মাকে কুপিয়ে খুন, গ্রেফতার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার
ঘটনার পরই পুলিশ অভিযুক্ত রোহন চন্দ্র ভাটকে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেফতার করে। তাঁকে আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পারিবারিক অশান্তির জেরে বৃদ্ধ বাবা-মাকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে ৩৩ বছর বয়সি এক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে বেঙ্গালুরুর ভিগনানা নগর এলাকায়। ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে খবর, নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে হ্যাল থানার অন্তর্গত আদর্শ ভিস্তা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের ভিলা নম্বর ১১২-এ। নিহতরা হলেন-৬০ বছর বয়সি নাভিন চন্দ্র ভাট। তিনি অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় নৌসেনার ক্যাপ্টেন ছিলেন। আর তাঁর স্ত্রী ৫৫ বছর বয়সি ডা. শ্যামলা ভাট, পেশায় একজন দন্ত চিকিৎসক। অভিযুক্ত রোহন চন্দ্র ভাট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতেন। তিনি পারিবারিক বিষয় নিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে তীব্র বাগ্বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ, সেই বিতণ্ডা ক্রমে হাতাহাতিতে রূপ নেয় এবং রোহন ছুরি দিয়ে দু’জনের উপর আক্রমণ করেন। পুলিশ জানিয়েছে, গুরুতর আহত অবস্থায় বৃদ্ধ দম্পতিকে দ্রুত মনিপল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।
এরপরেই এক প্রতিবেশী ও হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. মাধবী নায়ারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে হ্যাল থানার পুলিশ খুনের মামলা দায়ের করেছে। ঘটনার পরই পুলিশ অভিযুক্ত রোহন চন্দ্র ভাটকে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেফতার করে। তাঁকে আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পারিবারিক অশান্তিকেই ঘটনার কারণ হিসেবে মনে করা হলেও, ঠিক কী কারণে এই চরম পদক্ষেপ, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। অন্যদিকে, মৃতদেহ দু’টি বোউরিং হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। নিহত দম্পতির মেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে রওনা দিয়েছেন। তিনি ফিরে আসার পর ময়নাতদন্ত করা হবে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রতিবেশীরা এখনও ঘটনার অভিঘাত কাটিয়ে উঠতে পারেননি। নিহতদের মেয়ে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শহরে পৌঁছনোর কথা রয়েছে। এরপরই শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গিয়েছে।