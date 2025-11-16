Sonbhadra Mine Collapse Death Toll Update: সোনভদ্র খনিতে ধস, উদ্ধার একাধিক মৃতদেহ, নিখোঁজ আরও বহু শ্রমিক
শনিবার বিকেল চারটার দিকে বিল্লি মারকুন্ডি খনির কৃষ্ণা মাইনিং স্টোন খনিতে নয়টি কম্প্রেসারে কাজ করছিলেন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। এদিকে, ড্রিলিংয়ের সময়, পাহাড়ের একটি বড় অংশ ১৫০ ফুটেরও বেশি উচ্চতা থেকে ধসে পড়ে।
উত্তরপ্রদেশের সোনভদ্র জেলার ওবরার বিল্লি মারকুন্ডি খনি এলাকায় খনি ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু অন্তত ৩ শ্রমিকের। জানা যায়, সেই খনিতে অন্তত ১৮ জন শ্রমিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও ১৫ জন শ্রমিক ভিতরে আটকা পড়ে আছেন। খনিতে জল থাকায় ধ্বংসস্তূপ সরাতে বেগ পেতে হচ্ছে উদ্ধারকারী দলকে। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে শ্রমিরকদের উদ্ধার করতে রাস্তা নির্মাণের মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, গতকাল বিকেলে এই ধস নেমেছিল। এরপর রাত থেকেই শুরু হয়েছিল উদ্ধারকাজ।
এদিকে খনি পর্যন্ত রাস্তাও ভালো নয়। এই আবহে ধ্বংসস্তূপের জায়গায় পৌঁছানোর জন্য পাথর, ব্যালাস্ট দিয়ে একটি অস্থায়ী পথ তৈরি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নির্দেশে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন শীর্ষ আধিকারিকরা। সেই পুলিশ জোনের এডিজি পীযূষ মর্দিয়াও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। এসপি অভিষেক ভার্মা ঘটনাটি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। মির্জাপুরের ডিভিশনাল কমিশনার রাজেশ প্রকাশ এবং মির্জাপুরের আইজি আরপি সিংও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। এডিজি জোনের উপস্থিতিতে রাতভর উদ্ধার অভিযান চলে।
আজ ভোর চারটার দিকে ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রথম লাশ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মৃত শ্রমিকের নাম রাজু সিং। বর্তমানে খনি এলাকায় যাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না সেখানে। খনির মালিক ছোটু যাদব এবং অন্যান্য অংশীদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে পুলিশে। খনি মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলে সরব হয়েছেন গ্রামবাসীরা। এদিকে জানা গিয়েছে, মালিক ছোটু যাদবের দুই ভাইও খনিতে কাজ করতেন।
জানা যায়, শনিবার বিকেল চারটার দিকে বিল্লি মারকুন্ডি খনির কৃষ্ণা মাইনিং স্টোন খনিতে নয়টি কম্প্রেসারে কাজ করছিলেন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। এদিকে, ড্রিলিংয়ের সময়, পাহাড়ের একটি বড় অংশ ১৫০ ফুটেরও বেশি উচ্চতা থেকে ধসে পড়ে। দুর্ঘটনার পরে কয়েকজ শ্রমিক সেখান থেকে বের হতে সক্ষম হন। তারাই বাইরে খবর দেন ধসের। সেই ধসের ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই খনি এলাকায় হইচই শুরু হয়। খবর পেতেই সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী সঞ্জীব গন্ড, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিএন সিং, এসপি অভিষেক ভার্মা এবং অনেক উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান।
News/News/Sonbhadra Mine Collapse Death Toll Update: সোনভদ্র খনিতে ধস, উদ্ধার একাধিক মৃতদেহ, নিখোঁজ আরও বহু শ্রমিক