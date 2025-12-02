পঞ্চায়েত ভোটে BJP প্রার্থী সনিয়া গান্ধী! চিন্তা বাড়ল কংগ্রেসের, কেরলে হুলুস্থূল-কাণ্ড

পঞ্চায়েত ভোটে BJP প্রার্থী সনিয়া গান্ধী! চিন্তা বাড়ল কংগ্রেসের, কেরলে হুলুস্থূল-কাণ্ড
স্বামীর সেই রাজনৈতিক পথ অনুসরণ করেই এবার স্থানীয় পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি-র প্রার্থী হয়েছেন সনিয়া গান্ধী।
কেরলের মুন্নারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে লড়ছেন সনিয়া গান্ধী। আর স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপি প্রার্থীর এই নামই মুন্নারের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছে। তবে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রীর সঙ্গে নামের মিল থাকলে রাজনৈতিক জীবনে নিজের মতাদর্শ বদল করে ফেলেছেন মুন্নারের সনিয়া গান্ধী।
সনিয়া গান্ধী কে?
বিজেপি প্রার্থী সনিয়ার বাবা প্রয়াত দুরে রাজ অবশ্য এক সময় কংগ্রেসের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। মুন্নারের নল্লাথানি কাল্লার এলাকা থেকে উঠে এসে স্থানীয় রাজনীতিতে অন্যতম সিনিয়র কংগ্রেস নেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন তিনি। প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রীর প্রতি আনুগত্য এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই নিজের সদ্যোজাত কন্যার নাম সনিয়া গান্ধীর নামে রেখেছিলেন দুরে রাজ। কিন্তু বিয়ের পরই নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শ বদল করেন মুন্নারের সনিয়া। তাঁর স্বামী সুভাষ একজন সক্রিয় বিজেপি কর্মী। তিনি বর্তমানে স্থানীয় পঞ্চায়েতের সাধারণ সম্পাদক পদেও রয়েছেন। দেড় বছর আগে, মুন্নারের পুরসভার উপনির্বাচনেও তিনি বিজেপির প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। স্বামীর সেই রাজনৈতিক পথ অনুসরণ করেই এবার স্থানীয় পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি-র প্রার্থী হয়েছেন সনিয়া। ফলে মুন্নারের রাজনৈতিক মহলে এখন যাবতীয় কৌতূহল ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তিনিই।
স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিপক্ষকে নিয়ে বিপাকে পড়েছেন ওই আসনের কংগ্রেস প্রার্থী মঞ্জুলা রমেশ। প্রতিপক্ষের নামই এখন সবথেকে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর। অতীতে বহু নির্বাচনে প্রার্থীদের নামের মিলের কারণে বিভ্রান্ত হয়ে ভোট ভাগাভাগির নজির রয়েছে। ফলে কংগ্রেস প্রার্থীর চিন্তা আরও বেড়েছে। বলে রাখা ভালো, কেরলের গ্রাম, ব্লক এবং জেলা পঞ্চায়েত, পুরসভা, পুরনিগমগুলির নির্বাচন আগামী ৯ এবং ১১ ডিসেম্বর দুটি পর্যায়ে হবে। ভোটের ফল ঘোষণা হবে ১৩ ডিসেম্বর। প্রথম দফায় তিরুবনন্তপুরম, কোল্লাম, পাঠানমথিট্টা, কোট্টায়াম, ইদুক্কি, আলাপুজা এবং এর্নাকুলাম জেলায় ভোটগ্রহণ হবে। ১১ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফায় ত্রিশুর, পালাক্কড়, মালাপ্পুরম, কোঝিকোড়, ওয়ানাড, কান্নুর এবং কাসারগোদ জেলায় ভোটগ্রহণ হবে। সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনের 'TREND 2025' পোর্টালের মাধ্যমে রিয়েল টাইমে ফলাফল প্রকাশিত হবে।