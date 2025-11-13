Bangladesh and Hasina Latest Update: আগুন জ্বলছে বাংলাদেশে, হিংসা সামলাতে ব্যর্থ ইউনুসরা? সোমে রায়দান হাসিনার মামলায়

আগামী সোমবার বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায়দান করা হবে। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ১-র তরফে জানানো হয়েছে, গত বছর জুলাইয়ে বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের সময় যে মানবতা-বিরোধী অপরাধের অভিযোগ উঠেছিল হাসিনার বিরুদ্ধে, সেই মামলার রায়দান করা হবে।
আর তারইমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির ঘটনা ঘটছে। গত দু'দিন ধরেই অগ্নিসংযোগ এবং ককটেল বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছিল। আজও সেই ধারা অব্যাহত আছে। ঢাকায় গুলিস্তানে আওয়ামি লিগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগুন কমে যেতে ফের আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।
বাংলাদেশে জ্বলছে আগুন, হচ্ছে হিংসা
আর সেই অরাজকতার ঘটনা গত দু'দিন ধরেই ঘটছে বাংলাদেশ। ঢাকার বাইরে গাজিপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মতো শহরগুলোতে অগ্নিসংযোগ ও বোমা হামলার ঘটনা ছড়িয়ে পড়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা। 'দ্য ডেইলি স্টার'-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, হিংসার জন্য আওয়ামি লিগ সমর্থকদের দায়ি করেছে মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন সরকার। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের একটি শাখায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এতে আসবাবপত্র ও কাগজপত্র পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।
অরাজকতার ঘটনা বাংলাদেশে
বাস, রেলপথ, জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ, পিক-আপ ভ্যানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ককটেল বিস্ফোরণ হয়েছে কমপক্ষে তিনটি জেলায়। একাধিক হাইওয়েতে অবরোধ করা হয়েছে। সবমিলিয়ে রীতিমতো অরাজকতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। ইউনুসদের হাতে কার্যত কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই বলে অভিযোগ উঠেছে। কুড়িগ্রাম এবং শরিয়তপুর থেকে আটক করা হয়েছে ৩৬ জনকে।
দুর্গে পরিণত করা হয় ঢাকা
তারইমধ্যে বৃহস্পতিবার আদালতে শুনানির আগে হাসিনার দল আওয়ামি লিগ 'ঢাকা লকডাউন'-এর ডাক দেওয়ায় ঢাকাকে দুর্গে পরিণত করা হয়। পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে। ঢাকার প্রবেশ পয়েন্টে বেশ কয়েকটি চেকপোস্ট স্থাপন করা হয় এবং গণপরিবহণে তল্লাশি চালানো হতে থাকে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) ঘিরেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। তবে যে অরাজকতার ঘটনা ঘটছে, তাতে প্রশ্ন উঠেছে যে ইউনুসরা কি আইন-শৃঙ্খলা সামলাতে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছেন পুরোপুরি?