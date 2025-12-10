Edit Profile
    ‘সেরা অফার!’ ভারতের উপর নির্ভরশীল US-র বাণিজ্য?মার্কিন প্রতিনিধির বক্তব্যে চর্চা

    জেমিসন গ্রিয়ার বলেন, 'আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং এমনকী ইউরোপের মতো জায়গায়, সারা বিশ্বে বাজার অ্যাক্সেসের পথ খুলেছি।'

    Published on: Dec 10, 2025 8:21 PM IST
    By Sahara Islam
    ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা নিয়ে যেমন চর্চা অব্যাহত। এরমধ্যেই বড় তথ্য এল সামনে। সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃষিক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার আইনপ্রণেতাদের বলেছেন, শস্য- জোয়ার এবং সয়া-সহ আমেরিকান কৃষিপণ্যের বাজার প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নয়া দিল্লির সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে, তাতে আমেরিকান দ্রব্যাদির বাজার হিসেবে ভারতের থেকে ভাল কোনও দেশকে পাচ্ছে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

    ভারতের উপর নির্ভরশীল US-র বাণিজ্য? (REUTERS)
    মঙ্গলবার সিনেট অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনস সাবকমিটির শুনানিতে জেমিসন গ্রিয়ার বলেন, ইউএসটিআর-এর একটি দল বর্তমানে নয়া দিল্লিতে। সেখানেই আলোচনা চলছে কৃষিজাত পণ্যের বাজার নিয়ে। তিনি স্বীকার করেছেন, ভারতের বাজারে সকল আমেরিকান শষ্যের চাহিদা যেমন ততটাও নজরকাড়া নয়। তবে এই কৃষিজাত দ্রব্যাদির বাণিজ্য হিসেবে ভারতের দেওয়া সর্বশেষ প্রস্তাবগুলির থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আদতে অপর কোনও দেশ থেকে, আরও ভাল, সদর্থক প্রস্তাব যে পায়নি, তাও স্পষ্ট গ্রিয়ারের মন্তব্যে। মার্কিন পণ্যের বাজার হিসেব যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক সময়ে উল্লেখযোগ্য ছিল চিনের বাজারও। তবে বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে, সাম্প্রতিককালে তা খুব একটা আশার আলো দেখাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে, সে দেশের পণ্যের জন্য বিকল্প বাজারের খোঁজ অবশ্যম্ভাবী। এই প্রসঙ্গেই গ্রিয়ার জানিয়েছেন,ভারতই এই মুহূর্তের মার্কিন পণ্যের জন্য বিকল্প বাজার হয়ে উঠতে পারে।

    অন্যদিকে, কমিটির সভাপতি জেরি মোরান সে দেশের কৃষকদের দুরাবস্থা দূর করতে, এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে চিনের উপর পণ্য নির্ভরতা কমাতে গ্রিয়ারের উপর ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করেন। সেখানে গ্রিয়ার বিকল্প বাজার হিসেবে ভারতের নাম প্রস্তব করলে মোরান প্রশ্ন তোলেন, এই যুক্তি কতটা ঠিক, সে বিষয়ে। তথ্য, গ্রিয়ার নিজের যুক্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে সাফ জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক যোগাযোগ এর আগের সরকারের সময়কালের তুলনায় ট্রাম্প-জমানায় অনেক বেশি সুসংহত, গতিশীল। গ্রিয়ার বলেন, 'আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং এমনকী ইউরোপের মতো জায়গায়, সারা বিশ্বে বাজার অ্যাক্সেসের পথ খুলেছি।' তাঁর যুক্তি,ভারতের মতো প্রধান অংশীদারদের সঙ্গে ওয়াশিংটন কাজ করলে, তাতে লাভ হবে সে দেশের কৃষকদেরই। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে হারে একাধিক বিষয়ে ভারতের উপর শুল্ক আরোপ করেছে, তা এই বিষয়ের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে বলেও মত গ্রিয়ারের। ১৯৭৯ সালের বিমান চুক্তির অধীনে বেসামরিক বিমান চলাচলের যন্ত্রাংশের জন্য জিরো ট্যারিফ অর্থাৎ শূন্য-শুল্ক প্রতিশ্রুতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, আলোচনায় তিনি জানান, ভারতের সঙ্গে আলোচনা 'বেশ এগিয়েছে।' মোটের উপর, ভারত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধসে যাওয়া কৃষি পণ্যের জন্য বিকল্প বাজার হয়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে জোর সওয়াল করেছেন তিনি।

