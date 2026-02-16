Edit Profile
    উত্তর কোরিয়ার মসনদে কিম কন্যা! পথের কাঁটা পিসি? ভাই-বোনের সংঘাত জল্পনা তুঙ্গে

    কিম জু প্রথমবার ২০২২ সালের নভেম্বরে একটি দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার সময় প্রকাশ্যে উপস্থিত হন।

    Published on: Feb 16, 2026 2:57 PM IST
    By Sahara Islam
    উত্তর কোরিয়ার ক্ষমতার উত্তরাধিকার নিয়ে জল্পনা দীর্ঘদিনের। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সেই আলোচনা নতুন গতি পেয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের কিশোরী কন্যা কিম জু আয়ে সে দেশের পরবর্তী নেতা হিসেবে মনোনীত হওয়ার খুব কাছাকাছি। যা ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণের লড়াইয়ে তাঁর শক্তিশালী পিসি কিম ইয়ো জংয়ের বিরুদ্ধে তাঁকে দাঁড় করাতে পারে।

    উত্তর কোরিয়ার মসনদে কিম কন্যা! (Photo by KCNA VIA KNS / AFP)
    গত সপ্তাহে দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এনআইএস) সাংসদদের জানিয়েছে, প্রায় ১৩ বছরের কিম জু আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত হওয়ার কাছাকাছি। এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উত্তর কোরিয়া এই মাসের শেষের দিকে তার সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সম্মেলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। যেখানে কিম জং উন বড় লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণ আরও শক্ত করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এনআইএস কর্তারা বলেছেন যে আসন্ন ওয়ার্কার্স পার্টি কংগ্রেসে হাজার হাজার প্রতিনিধিদের সামনে বাবার সঙ্গে কিম জু উপস্থিত হতে পারেন। কিম জু প্রথমবার ২০২২ সালের নভেম্বরে একটি দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার সময় প্রকাশ্যে উপস্থিত হন। তারপর থেকে তিনি অস্ত্র পরীক্ষা এবং সামরিক কুচকাওয়াজ থেকে শুরু করে কারখানা পরিদর্শন পর্যন্ত আরও অনেক অনুষ্ঠানে তাঁর বাবার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এমনকী গত সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে চিনের নেতার সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি বাবার সঙ্গে বেজিংও গিয়েছিলেন।

    সিউল-এর কর্মকর্তার আগে মনে করেছিলেন যে উত্তর কোরিয়ার নেতৃত্বের জন্য একজন মেয়েকে বেছে নেওয়া হতে পারে না। যা দেশটির রক্ষণশীল, পুরুষ-শাসিত নেতৃত্বের দিকে ইঙ্গিত করে। কিন্তু কিম জু-এর ঘন ঘন উপস্থিতি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছে।

    ভাইঝিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন পিসি

    কিম জং উনের বোন কিম ইয়ো জং-এর কাছ থেকে একটি সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। ৩৮ বছরের এই মহিলাকে উত্তর কোরিয়ার দ্বিতীয় সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব হিসাবে দেখা হয় এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থনও তাঁর দিকে রয়েছে। কিম ইয়ো জং বর্তমানে কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে একজন সিনিয়র পদে অধিষ্ঠিত এবং তাঁর ভাইয়ের উপর প্রভাব রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। নিউ ইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দক্ষিণ কোরিয়ার একজন প্রাক্তন সিনিয়র গোয়েন্দা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে কিম ইয়ো জং যদি মনে করেন যে তাঁর সুযোগ আছে তবে তিনি শীর্ষ পদে বসবেন। তার জন্য, তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকার কোনও কারণ নেই। কিম ইয়ো জং উত্তর কোরিয়ার ভেতরে এবং বাইরে একটি ভয়ঙ্কর খ্যাতি তৈরি করেছেন। তীক্ষ্ণ মন্তব্যের জন্য পরিচিত জং নিয়মিতভাবে নিজের নামে বিবৃতি দেন।

    পারিবারিক হিংসার ইতিহাস

    উত্তর কোরিয়া এর আগেও পারিবারিক হিংসার সাক্ষী থেকেছে। ২০১১ সালে ক্ষমতায় বসার পরে কিম জং উন তাঁর কাকা জং সং থায়েকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। দলবিরোধী, বিপ্লববিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ২০১৩ সালে তাঁকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কিম জং উনের সৎ ভাইয়ের রহস্যমৃত্যুও বিস্তর চর্চিত। ২০১৭ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কিমের সৎ ভাই কিম জং ন্যামের মুখে মারাত্মক ভিএক্স নার্ভ এজেন্ট প্রয়োগ করা হলে তিনিও নিহত হন।

    উত্তর কোরিয়ার পরমাণু অস্ত্র-ভাণ্ডার

    উত্তর কোরিয়াকে পরমাণু অস্ত্র থাকা দেশগুলির মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০২৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত দেশটি ৫০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড তৈরি করেছে। গত কয়েক বছরে পিয়ংইয়ং ব্যালিস্টিক মিসাইল পরীক্ষার গতি বাড়িয়েছে।

