Sports News: নজরে স্নেহা, অর্পণ, অমৃতা, মৌমিতা; শুরু হল সিনিয়র পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ

Sports News: নজরে স্নেহা, অর্পণ, অমৃতা, মৌমিতা; শুরু হল সিনিয়র পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ
হাওড়ার আন্দুলে পুইল্যা কিশোর ব্যায়াম সমিতি গ্রাউন্ডে আজ থেকে শুরু হয়েছে সিনিয়র ইস্টার্ন পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ। এই চ্যাম্পিয়নশিপে যাঁদের দিকে নজর আছে, তাঁরা হলেন বাংলার স্নেহা ঘরামি, অর্পণ মজুমদার, অমৃতা ঘোষ, মৌমিতা ঘোষ।
স্কোয়াট, ডেডলিফট এবং ব্রেঞ্চপ্রেস ক্যাটেগরিতে পূর্ব ভারতের ভারোত্তোলকরা এখন নিজেদের সেরাটা তুলে ধরতে ব্যস্ত ৫১ তম সিনিয়র ইস্টার্ন পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে (ক্লাসিক এবং ইকুইপড)। হাওড়ার আন্দুলে পুইল্যা কিশোর ব্যায়াম সমিতি গ্রাউন্ডে আজ থেকে শুরু হয়েছে এই চ্যাম্পিয়নশিপ। চলবে আগামী ১৩ ডিসেম্বর (শনিবার) পর্যন্ত। অসম, ঝাড়খণ্ড, বিহার, মণিপুর, সিকিম, ত্রিপুরা, ওড়িশা এবং আয়োজক রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৬৫ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছেন।
এই চ্যাম্পিয়নশিপে যাঁদের দিকে নজর আছে, তাঁরা হলেন বাংলার স্নেহা ঘরামি, অর্পণ মজুমদার, অমৃতা ঘোষ, মৌমিতা ঘোষ; বিহারের সুধা কুমারি; ঝাড়খণ্ডের নেহা রানf এবং সিকিমের গুয়া মায়া প্রধান ও বিশাল রাইয়ের দিকে। এছাড়াও ৫২ তম সিনিয়র রাজ্য (মেন এবং উইমেন) চ্যাম্পিয়নশিপও শুরু হয়েছে একইসঙ্গে। ১৮টি জেলা থেকে প্রায় ৪৫০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি কানাইলাল দে, সভাপতি পবিত্র ঘোষ এবং আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলক রেখা মাল।
News/News/Sports News: নজরে স্নেহা, অর্পণ, অমৃতা, মৌমিতা; শুরু হল সিনিয়র পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ