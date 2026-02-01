দালাল স্ট্রিটে রক্তক্ষরণ! বাজেট পেশের পরই হুড়মুড়িয়ে পড়ল সেনসেক্স, মাথায় হাত ট্রেডারদের

দালাল স্ট্রিটে রক্তক্ষরণ! বাজেট পেশের পরই হুড়মুড়িয়ে পড়ল সেনসেক্স, মাথায় হাত ট্রেডারদের
বাজেটের কারণে রবিবার শেয়ার বাজার খোলা হয়েছিল অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। তবে ঘটেছে তার ঠিক উল্টোটা।
গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার নিম্নমুখী শেয়ার বাজার। কেন্দ্রীয় বাজেট ঘোষণার পর বাজারে স্বস্তি ফিরবে, এই আশায় রবিবারও খোলা ছিল বাজার। কিন্তু আশার আলো তো দূর, দালাল স্ট্রিটে রক্তক্ষরণ আরও বাড়ল। বাজেট ভাষণ শেষ হতেই হু হু করে ১৬০০ পয়েন্ট পড়ে গিয়েছিল সেনসেক্স। ৪৮১ পয়েন্ট পড়ে যায় নিফটিও। তারপর বাজার ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও দিনের শেষে বিনিয়োগকারীদের মুখ আরও ম্লান হল।
১ ফেব্রুয়ারি সংসদে বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি ঘোষণা করেন, ০.০২ শতাংশ থেকে এসটিটি বাড়িয়ে ০.০৫ শতাংশ হবে। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার প্রায় ৫০ শতাংশ। এসটিটি অর্থাৎ সিকিয়োরিটিস ট্রানজাকশন ট্যাক্স কার্যকর হয় স্টক কেনাবেচার ক্ষেত্রে। মিউচুয়াল ফান্ড-সহ নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগেই কার্যকর হয় এই কর। একলাফে কর বেশ খানিকটা বেড়ে যাওয়ায় বিনিয়োগের পরিমাণ কমতে পারে। সেই আশঙ্কাতেই হুড়মুড়িয়ে পড়ল ভারতের স্টক মার্কেট। দিনের শেষে ১৮৪৩. ৪৩ পয়েন্ট পড়ে সেনসেক্স দাঁড়ায় ৮০,৭২২.৯৪ পয়েন্টে। নিফটি ৫০ পড়ে যায় ৫৯৩.৪৫ পয়েন্ট। ফলে শেষ পর্যন্ত নিফটি কমে দাঁড়িয়েছে ২৪,৮২৫.৪৫ পয়েন্টে। জানা যাচ্ছে, এই পতনের ফলে শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারীদের প্রায় ১৬ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।
বাজেটের কারণে রবিবার শেয়ার বাজার খোলা হয়েছিল অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। সাধারণ মানুষ মনে করেছিল এই কয়েকদিন ধরে যেভাবে শেয়ার বাজারের ক্ষতি হয়েছে, বাজেট পেশের পর তার হাল ফিরবে অনেকটাই। তবে ঘটেছে তার ঠিক উল্টোটা। অনেকেই বলছেন নির্মলা সীতারমনের ওই বাজেট শেয়ার মার্কেটের মাথায় যেন শাস্তির খাঁড়া ঝুলিয়ে দিয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের মূল সূচক, সেনসেক্স, ট্রেডিং সেশনের সময় প্রায় ২,৪০০ পয়েন্ট কমেছে। ট্রেডিং সেশনের সময়, সেনসেক্স সর্বনিম্ন ৭৯,৮৯৯.৪২ পয়েন্টে পৌঁছয়। সকালে সেনসেক্স ৮২,৩৮৮.৯৭ পয়েন্টে খোলা হয়েছিল এবং উদ্বোধনী সেশনে সর্বোচ্চ ৮২,৭২৬.৬৫ পয়েন্টে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জেও উল্লেখযোগ্য পতন দেখা গেছে। তথ্য অনুযায়ী, ট্রেডিং সেশনের সময় নিফটি ৭৪৯ পয়েন্ট কমেছে। এর পরে, ট্রেডিং সেশনের সময় নিফটি ২৪,৫৭১.৭৫ পয়েন্টের সর্বনিম্ন পয়েন্টে পৌঁছয়। সকালে নিফটি ২৫,৩৩৩.৭৫ পয়েন্টে খোলা হয়ে ২৫,৪৪০.৯০ পয়েন্টে সর্বোচ্চ পয়েন্টে পৌঁছেছে।
কেন পতনের মুখে পড়ল শেয়ার বাজার?
প্রথমত, প্রত্যাশা ও বাস্তবতার ফারাক থাকায় কিছুটা হলেও বাজার নেগেটিভ রিটার্ন দিয়েছে। এছাড়াও এবারের বাজেটে পরিকাঠামো, রিয়েল এস্টেট, ব্যাঙ্কিং ও এফএমসিজি সেক্টরে আলাদা করে বিরাট কোনও স্বস্তি মেলেনি। আর সেই কারণে কিছুটা হলেও প্রভাবিত হয়েছেন বিনিয়োগকারীরা। এছাড়া কোনও বদল আসেনি আয়কর কাঠামোয়, বাড়তি করেও ছাড় মেলেনি। সেই কারণেই একটা হতাশাও কাজ করেছে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে। বাজারের পড়ার আরও একটা কারণ হল এবারের বাজেটে সিকিউরিটি অ্যান্ড ট্রানজ্যাকশন চার্জ বেড়েছে। অর্থমন্ত্রী ফিউচার এবং অপশন লেনদেনের উপর সিকিউরিটি ট্রানজেকশন ট্যাক্স বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন। ফিউচারের উপর সিকিউরিটি ট্রানজেকশন ট্যাক্স ৫০ শতাংশও বেশি, ০.০২ থেকে ০.০৫ শতাংশ এবং অপশন লেনদেনের উপর পূর্ববর্তী ০.০১ থেকে ০.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করেছেন। ফলে তারও একটা প্রভাব পড়েছে এবারের বাজেটে।
এছাড়াও বিশ্বের বাজারের ওঠানামার প্রভাবও দেখা গিয়েছে ভারতের বাজারে। পাশাপাশি, এবারের বাজেটের বিরাট কোনও সংস্কারের ঘোষণা না হওয়াও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাদের হাতে থাকা শেয়ার বিক্রি করেছেন। তবে, বাজেটের পর যে সেক্টোরিয়াল সূচক পড়েছে এরমধ্যে রয়েছে নিফটি মেটাল ও নিফটি পিএসইউ ব্যাঙ্ক। বাজারের এক ধাক্কায় এমন পতনের পিছনে প্রধান কারণ হল বাজেটের দিন বাজারের মনোভাব। বাজেটের আগে বাজার ওঠে আর বাজেট শেষ হলেই বাজার পড়ে যায়। এমনই এক ধারণার বশবর্তী হওয়ার কারণে বাজেট শেষ হতেই হুড়মুড়িয়ে পড়ে বাজার। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে এই পতন ক্ষণস্থায়ী। রবিবার বিশেষ সেশনের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সেইভাবে লেনদেন চোখে পড়েনি। ফলে আগামীকাল বাজার খোলার পর কী হয় সেদিকেই নজর থাকবে অনেকের।