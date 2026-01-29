Edit Profile
    Railways fined for train late: ট্রেন লেট হলে আর দায় ঝাড়তে পারবে না রেল? প্রায় ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

    ট্রেন লেট করায় পরীক্ষায় বসতে পারেননি ছাত্রী। সেজন্য তাঁকে প্রায় ৯.১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ভারতীয় রেলকে। সেই মর্মে নির্দেশ দিয়েছে ক্রেতা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন। শুধু তাই নয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে সুদ গুনতে হবে।

    Published on: Jan 29, 2026 8:51 PM IST
    By Ayan Das
    ট্রেন লেট করায় পরীক্ষায় বসতে পারেননি ছাত্রী। নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এক বছর। আর সেই ঘটনার জন্য ভারতীয় রেলকে প্রায় ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিল ক্রেতা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন। একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, আড়াই ঘণ্টার মতো ট্রেন লেট করায় পরীক্ষা দিতে পারেননি উত্তরপ্রদেশের ওই ছাত্রী। সেজন্যই ক্রেতা সুরক্ষা ফোরামে মামলা করেছিলেন। চেয়েছিলেন ২০ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ। অত টাকা না হলেও সাত বছর পরে রেলকে ৯.১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে ক্রেতা সুরক্ষা ফোরাম।

    ট্রেন লেট করায় পরীক্ষায় বসতে পারেননি ছাত্রী। সেজন্য তাঁকে প্রায় ৯.১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ভারতীয় রেলকে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ভারতীয় রেল)
    ট্রেন লেট করায় পরীক্ষায় বসতে পারেননি ছাত্রী। সেজন্য তাঁকে প্রায় ৯.১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ভারতীয় রেলকে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ভারতীয় রেল)

    সাত বছরের আগের ঘটনা

    আর পুরো বিষয়টির সূত্রপাত হয়েছিল ২০১৮ সালে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৮ সালে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএসসি বায়োটেকনোলজি কোর্সে ভরতির আবেদন করেছিলেন সমৃদ্ধি নামে ওই ছাত্রী। সেইসময় তাঁর বয়স ছিল ১৭। পরীক্ষার দিন তথা ১৭ মে সকালে বাস্তি থেকে লখনউগামী ট্রেন ধরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। বেলা ১২ টা ৩০ মিনিটের মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে হত। প্রায় ২০০ কিলোমিটার পথ যেতে হবে বলে সকাল-সকাল ট্রেন ধরেছিলেন।

    'টাইমে এসেছিল ট্রেন, তারপর লেট করেছিল'

    সমৃদ্ধি জানিয়েছেন, সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিটে বাস্তি স্টেশনে আসার কথা ছিল গোরখপুর-লখনউ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের। সেদিনও সময় মতোই এসেছিল বাস্তি স্টেশনে। কিন্তু নির্ধারিত সময় সকাল ১১ টার মধ্যে লখনউয়ে পৌঁছায়নি। বরং আড়াই ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছায় লখনউয়ে।

    ওই তরুণীর বাবার কথায়, ‘সময়েই এসেছিল ট্রেনটি। কিন্তু তারপর এতবার দাঁড়িয়ে পড়ছিল যে আমরা দুপুর ১ টা ৩৪ মিনিটে লখনউয়ে পৌঁছেছিলাম। আমার মেয়েকে যাতে ঢুকতে দেওয়া হয় এবং পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়, সেজন্য পরীক্ষাকেন্দ্রে বারবার আর্তি করেছিলাম। কিন্তু সেই আর্জি কানে তোলা হয়নি। ওরা কোনওরকম সহায়তা করেনি।’

    দেরি হলেই ১২ শতাংশ সুদ গুনতে হবে

    আর সেই পরিস্থিতিতে সমৃদ্ধির এক বছর নষ্ট হয় বলে একাধিক রিপোর্টে জানানো হয়েছে। তারপরই ক্রেতা সুরক্ষা ফোরামের দ্বারস্থ হন সমৃদ্ধি। সাত বছর পরে ফোরামের তরফে জানানো হয়েছে যে সময় মেনে পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হয়েছে রেল। যে লেটের বিষয়টা রেলের তরফে স্বীকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু কী কারণে ট্রেন লেট করেছে, তার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। সেই পরিস্থিতিতে ফোরামের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪৫ দিনের মধ্যে সমৃদ্ধিকে ৯.১ লাখ টাকা দিতে হবে রেলকে। সেই সময়সীমার মধ্যে টাকা দিতে না পারলে ১২ শতাংশ সুদের বোঝাও চাপবে রেলের ঘাড়ে।

