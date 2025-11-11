‘দিল্লিতে কী কিছু হচ্ছে?' বিস্ফোরণের আগেই ছাত্রের ‘রেডিট’ পোস্ট, বাড়ছে জল্পনা

‘দিল্লিতে কী কিছু হচ্ছে?’ দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর কাড়ে এক অদ্ভুত পোস্ট। সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লা মেট্রোর এক নম্বর গেটের সামনে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সূত্রের খবর, একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়। তারপরেই তাতে আগুন ধরে যায়। বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই ছিল যে আশপাশে থাকা অনেকগুলি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নিহতের সংখ্যা অন্তত ৯ জন। আর এই বিস্ফোরণের আগে ‘রেডিট’-এ এক দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রের পোস্ট নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।
দিল্লির বিস্ফোরণ ও রেডিট পোস্ট
সোমবার সন্ধ্যা ৬’টা বেজে ৫২ মিনিটে লালকেল্লার সামনে সিগন্যালে দাঁড়ানো একটি হুন্ডাই আই২০ গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। সিসি ক্যামেরার একটি ফুটেজ ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টা লালকেল্লার কাছে একটি পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গাড়িটি। গাড়িটিতে নীল-কালো রঙের টি-শার্ট পরা এক ব্যক্তিকে দেখা গিয়েছে ফুটেজে।তার আগে সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ ‘রেডিট’-এ দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্র পোস্ট করেন, পুরনো দিল্লি এলাকায় অস্বাভাবিক পুলিশ ও সেনা উপস্থিতি লক্ষ্য করেছে সে। তার ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই, সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টা নাগাদ, ঠিক সেই এলাকাতেই বিস্ফোরণ ঘটে, যাতে কমপক্ষে ৯ জনের মৃত্যু হয়। পাশাপাশি ২০-রও বেশি মানুষ আহত হন। পোস্টে ব্যবহারকারী লিখেছে, 'আমি স্কুল থেকে ফিরছিলাম, আর দেখলাম মেট্রোতে, রাস্তায়, লালকেল্লার সামনে-যেদিকেই তাকাই পুলিশ আর সেনা। এমন আগে কখনও দেখিনি। মিডিয়াও ছিল প্রচুর। কিছু হচ্ছে নাকি আজ?'
ইতিমধ্যে ‘দিল্লিতে কী কিছু হচ্ছে?’ -এই শিরোনামে পোস্টটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। পোস্টটি রেডিটে প্রায় দুই হাজারেরও বেশি আপভোট পেয়েছে। রেডিট ছাড়াও পোস্টটি ছড়িয়ে পড়েছে ‘এক্স’-এ। বহু ব্যবহারকারী বিস্মিত হয়েছেন পোস্টের সময় এবং ঘটনার মিল দেখে। একজন লিখেছেন, 'ভাই অজান্তেই ভবিষ্যৎবাণী করে ফেলেছিল।' অন্য একজন আবার বলেন, 'একদম জায়গাটা ঠিক বলেছিল।'
দিল্লি বিস্ফোরণ ও তদন্ত
তদন্তকারী সংস্থাগুলি এখনও পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে বিস্ফোরণের কোনও সরাসরি যোগের প্রমাণ পায়নি। এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে ‘সন্ত্রাসবাদী হামলা’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি, তবে পুলিশ ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করেছে ‘আনলফুল অ্যাক্টিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট-এর আওতায়। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, সব দিক থেকেই তদন্ত চলছে। বিস্ফোরণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'এনআইএ, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো ও দিল্লি পুলিশের সন্ত্রাসবিরোধী শাখা মিলিতভাবে সব দিক খতিয়ে দেখছে।'