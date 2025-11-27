Edit Profile
    দ্রুতগতির ড্রোন ধ্বংস! ব্রিটেনে ড্রাগনফায়ার লেজারের সফল পরীক্ষা, ভাইরাল ভিডিয়ো

    এটি কম খরচে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে শত্রুপক্ষের ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র বা অন্যান্য যুদ্ধবিমান প্রতিহত করতে সক্ষম হবে।

    Published on: Nov 27, 2025 5:29 PM IST
    By Sahara Islam
    ব্রিটেনের উন্নত লেজার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ‘ড্রাগনফায়ার’ পরীক্ষামূলক অভিযানে দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকা একটি ড্রোন সফলভাবে ধ্বংস করেছে। স্কটল্যান্ডে সাম্প্রতিক এই পরীক্ষায় প্রায় ৪০০ মাইল গতিতে উড়তে থাকা ড্রোনকে লক্ষ্য করে লেজার নিক্ষেপ করা হলে সেটি নিখুঁতভাবে ধ্বংস হয়। ব্রিটিশ রয়্যাল নেভি ভবিষ্যতের বিমান প্রতিরক্ষা সক্ষমতার অংশ হিসাবে ড্রাগনফায়ার ব্যবহার করবে।

    ব্রিটেনে ড্রাগনফায়ার লেজারের সফল পরীক্ষা (সৌজন্যে টুইটার)
    ব্রিটেনে ড্রাগনফায়ার লেজারের সফল পরীক্ষা (সৌজন্যে টুইটার)

    সফল পরীক্ষা শেষে ব্রিটিশ সরকার ড্রাগনফায়ার নির্মাতা এমবিডিএ ইউকের সঙ্গে ৩১৬ মিলিয়ন পাউন্ডের একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির আওতায় ২০২৭ সাল থেকে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর টাইপ–৪৫ ডেস্ট্রয়ার শ্রেণির যুদ্ধজাহাজে লেজার অস্ত্রটি স্থাপন শুরু হবে। ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, ড্রাগনফায়ার প্রযুক্তি ব্যয়বহুল আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্রের একটি কার্যকর বিকল্প হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এটি কম খরচে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে শত্রুপক্ষের ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র বা অন্যান্য যুদ্ধবিমান প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক প্রকাশ করেছে নতুন ফুটেজ। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ড্রাগনফায়ার লেজার সিস্টেম পরীক্ষামূলক রেঞ্জে ড্রোনগুলিকে অবিশ্বাস্য নিখুঁতভাবে ধ্বংস করছে। এই সফল পরীক্ষা ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে একটি বড় মাইলফলক এবং প্রমাণ করে যে ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে লেজার অস্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই সিস্টেম এক কিলোমিটার দূর থেকে একটি মুদ্রার আকারের লক্ষ্যবস্তুতেও আঘাত হানতে সক্ষম। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল এর খরচ-প্রতিটি শটে ১৫ ডলারেরও কম লাগে।

    ড্রাগনফায়ার লেজার অস্ত্র ব্যয়বহুল প্রচলিত মিসাইলের তুলনায় ড্রোন-সহ আকাশ প্রতিরক্ষায় নানান হুমকির বিরুদ্ধে সস্তা, কার্যকর এবং দ্রুত প্রতিরক্ষা প্রদান করে। ‘ড্রাগনফায়ার’ নামের এই লেজারটি আকাশ থেকে ড্রোনকে ধ্বংস করতে ডিজাইন করা হয়েছে। ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক আশা করছে, এই পরীক্ষার ফলে ড্রোনের মতো লক্ষ্যবস্তুতে ক্ষেপণাস্ত্রের পরিবর্তে স্বল্প মূল্যের বিকল্প তৈরির পথ প্রশস্ত হবে। এক কিলোমিটার দূর থেকে একটি কয়েনে আঘাত করতে অস্ত্রটি যথেষ্ট নিখুঁত। গত বছরও স্কটল্যান্ডের হারব্রাইডস রেঞ্জে অস্ত্রটির পরীক্ষা করা হয়। সফল পরীক্ষার পর তৎকালীন ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্রান্ট শ্যাপস বলেছিলেন, এই প্রযুক্তি ব্যয়বহুল গোলাবারুদের ওপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকিও কমাবে। ১০ সেকেন্ডের জন্য লেজার ফায়ারে মাত্র এক ঘণ্টার জন্য হিটার ব্যবহার করার সমান ব্যয় হবে।

