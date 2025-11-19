Edit Profile
    Sukhoi Su-57 Latest Update: ট্রাম্পের কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটে? ভারতেই Su-57 যুদ্ধবিমান তৈরির প্রস্তাব রাশিয়ার

    দুবাই এয়ারশো চলাকালীন ভারতেই সুখোই সু-৫৭ যুদ্ধবিমান তৈরির প্রস্তাব পেশ করলেন রাশিয়ার সরকারি অস্ত্র প্রস্তুতকারী সংস্থা রোসোবোরোন এক্সপোর্টের শীর্ষ স্থানীয় প্রতিনিধি।

    Published on: Nov 19, 2025 8:23 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে গতকাল মস্কোতে দেখা করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সেই একই দিনে দুবাইতে অনুষ্ঠিত এয়ারশোর মাঝে রাশিয়ার এক শীর্ষ আধিকারিক ভারতেই সুখোই সু-৫৭ যুদ্ধবিমান তৈরির প্রস্তাব পেশ করলেন। রাশিয়ার সরকারি অস্ত্র প্রস্তুতকারী সংস্থা রোসোবোরোন এক্সপোর্টের শীর্ষ স্থানীয় প্রতিনিধি বলেন, 'যুদ্ধবিমানের প্রযুক্তি হস্তান্তর করলে তা কোনও ধরনের বধিনিষেধ এবং সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।' উল্লেখ্য, এর আগে রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ব্রহ্মস মিসাইল তৈরি করেছে ভারত। (আরও পড়ুন: ঢাকায় পাক জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্তের মাঝে ভারতে বাংলাদেশি NSA খলিলুর, কী হতে চলেছে?)

    ভারতেই সুখোই সু-৫৭ যুদ্ধবিমান তৈরির প্রস্তাব পেশ করলেন রাশিয়ার সরকারি অস্ত্র প্রস্তুতকারী সংস্থা রোসোবোরোন এক্সপোর্টের শীর্ষ স্থানীয় প্রতিনিধি। (Bloomberg)
    সম্প্রতি ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা করা দেশগুলির বিরুদ্ধে চড়া হারে শুল্ক চাপানো হবে। এমনিতেই রাশিয়ার তেল কেনার জন্য ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক বসিয়ে রেখেছে ওয়াশিংটন। তবে এই সবের মাঝেও ভারত নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থানে অনড় রয়েছে। এর আগেও রাশিয়া থেকে এস৪০০ মিসাইল সিস্টেম কেনার ক্ষেত্রে বাধ সেধেছিল আমেরিকা। তবে সেই সময়ও নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা করেনি ভারত। তবে এবার সুখোইয়ের ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন সম্পর্কে আরও কিছুটা বেশি প্রভাব পড়তে পারে, কারণ, মার্কিন এফ৩৫-এর পরিবর্তে সু-৫৭ কিনতে পারে ভারত। (আরও পড়ুন: আশায় বাঁচে ঢাকা, হাসিনাকে ফেরত চেয়ে পাঠাবো হবে নোট ভারবাল, তাতেই ব্যস্ত বাংলাদেশ)

    ভারতীয় বিমানবাহিনীর অন্তত ২ থেকে ৩ স্কোয়াড্রন পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমানের প্রয়োজন। আমেরিকার কাছ থেকে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান কেনার পরিকল্পনা হিমঘরে পাঠিয়েছে ভারত। ভারত নাকি যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েও দিয়েছে যে তারা আর এফ-৩৫ স্টেলথ যুদ্ধবিমান কিনতে আগ্রহী নয়। সেই এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান এবার সৌদি আরবকে দিতে চলেছেন ট্রাম্প। এই সৌদি আরব কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করেছিল। এদিকে সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন আমেরিকায় গিয়েছেন।

    এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকা সফরের সময় এফ-৩৫ বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তবে এরপর প্রতিরক্ষা খাতে ভারত আত্মনির্ভরতাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। পরে আমেরিকাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ভারত এই মার্কিন যুদ্ধবিমান কিনবে না। এরই মাঝে আবার সম্প্রতি আমেরিকায় দু'টি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ে। এদিকে আমেরিকায় তৈরি ব্রিটিশ নেভির এফ-৩৫ ৩৮ দিন 'গরমের ছুটি' কাটিয়ে গিয়েছে কেরলে। তিরুবনন্তপুরমে জরুরি অবতরণের পর সেই বিমানটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল।

    গত ১৪ জুন রাতে তিরুবনন্তপুরম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করেছিল ব্রিটিশ এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানটি। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, জ্বালানি কম থাকায় বিমানটি তিরুবন্তপুরম বিমানবন্দরে অবতরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। পরে রিপোর্টে দাবি করা হয়, বিমানটিতে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে। তবে বিমানটি তিরুনন্তপুরমে অক্ষত অবস্থায় অবতরণ করতে পেরেছিল। যদিও এপরপর থেকে ৫ সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে সেটিকে সচল করা যায়নি। মার্কিন প্রতিরক্ষা ও অ্যারোস্পেস কোম্পানি লকহিড মার্টিন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান তৈরি করে। চলতি বছরে আলাস্কা এবং ক্যালিফর্নিয়ায় ভেঙে পড়ে মার্কিন নৌসেনার এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান। এছাড়া কেরলের মতো জাপানেও ব্রিটিশ এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান জরুরি অবতরণ করেছিল এবং বেশ কয়েকদিন 'ছুটি' কাটিয়ে গিয়েছিল। এই আবহে সম্প্রতি স্পেন এফ-৩৫ কেনার পরিকল্পনা ত্যাগ করে। এবার সেই এফ-৩৫ পাচ্ছে সৌদি। আর এফ-৩৫ কেনার পথে না হেঁটে ভারত ঝুঁকেছে সুখোইয়ের দিকে।

