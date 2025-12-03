Edit Profile
    Sunali Khatun Latest Update: 'আইনকে মানবতার কাছে ঝুঁকতে হবে', বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরছেন অন্তঃসত্ত্বা সোনালি

    পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে হাজির হওয়া সিনিয়র আইনজীবী কপিল সিব্বল এবং সোনালির পক্ষের আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে অনুরোধ করেছিলেন, সোনালিকে যাতে বীরভূম জেলায় ভ্রমণ করতে এবং অস্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়।

    Published on: Dec 03, 2025 1:19 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    সুপ্রিম কোর্টের কড়া সমালোচনার পর গর্ভবতী সোনালি খাতুনকে দেশে ফেরাতে রাজি হল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের এই প্রতিশ্রুতি রেকর্ড করে আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে অবিলম্বে সোনালিকে চিকিৎসা সহায়তা দিতে হবে। ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ বলে, 'এই ঘটনায় আইনকে মানবতার কাছে ঝুঁকতে হবে।' পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে হাজির হওয়া সিনিয়র আইনজীবী কপিল সিব্বল এবং সোনালির পক্ষের আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে অনুরোধ করেছিলেন, সোনালিকে যাতে বীরভূম জেলায় ভ্রমণ করতে এবং অস্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়।

    ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ বলে, 'এই ঘটনায় আইনকে মানবতার কাছে ঝুঁকতে হবে।' (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    এই আবহে বীরভূমের চিফ মেডিক্যাল অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রসব-সম্পর্কিত সকল সুযোগ-সুবিধা এবং সমস্ত চিকিৎসা সুবিধা যাতে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয় সোনলিকে। এদিকে সোনালির আটবছর বয়সি সন্তানও তাঁর সঙ্গে থাকবে। সেই শিশুকেও চিকিৎসা এবং সাহায্য প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, সোনালির বাবা ভারতীয় নাগরিক কি না, তা তদন্ত করতে হবে। সর্বোচ্চ আদালতের বক্তব্য, 'তাঁর বাবা যদি ভারতীয় নাগরিক হন, তাহলে সোনালিও ভারতীয় নাগরিক হবেন এবং সোনালির ছেলেও ভারতীয় হবেন। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণ করে কিছু তদন্ত করতে হবে।'

    উল্লেখ্য, সোনালি কাজ করতেন দিল্লিতে। সোনালিকে ‘বাংলাদেশি’ হিসেবে চিহ্নিত করে দিল্লি পুলিশ। এরপর সোনালি এবং তাঁর ৮ বছরের ছেলেকে অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠায় বিএসএফ। বর্তমানে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জে রয়েছেন সোনালি খাতুন এবং তাঁর সন্তান। এদিকে সোনালিকে ভারতে ফেরাতে সরব হয়েছিলেন তৃণমূল রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সোনালি। এদিকে বাংলাদেশি আদালত ইতিমধ্যেই জামিন দিয়েছে সোনালিকে।

