    'এই নির্লজ্জেরা...,' বিশ্বজয়ে উচ্ছ্বসিত ‘উইমেন ইন ব্লু’কে সতর্কতবার্তা গাভাসকরের

    সুনীল গাভাসকরের দাবি, ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলকে একই রকম অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারমধ্যে সব বাস্তবায়িত হয়নি।

    Published on: Nov 10, 2025 8:37 PM IST
    By Sahara Islam
    'এই নির্লজ্জেরা নিজেদের প্রচারের জন্য তোমাদের জয় ব্যবহার করছে।' দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস তৈরি করা ভারতের মহিলা দলকে সতর্ক করলেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। হরমনপ্রীত কৌরদের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত গোটা দেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে রাজ্য সরকার, ব্র্যান্ড, সংস্থা-সবাই জয়ের আনন্দে সামিল হয়েছে। কেউ ঘোষণা করছে নগদ পুরস্কার, কেউ দিচ্ছে স্পনসরশিপের প্রতিশ্রুতি। এই আবহে হরমনপ্রীত কৌরদের বিশেষ বার্তা দিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার।

    ওডিআই বিশ্বকাপ জেতার ফলে ভারতের মহিলা দল প্রায় ৪০ কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কার পেয়েছে। পাশাপাশি দেশের মেয়েদের বিশ্বজয়ের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) মহিলা দলকে আলাদা করে ৫১ কোটি টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের সরকার রিচা ঘোষ, হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মান্ধানাদের নগদ পুরষ্কারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। কিন্তু এই উন্মাদনার মধ্যেই সুনীল গাভাসকর বলেছেন, যদি এই পুরষ্কারগুলি হাতে না পেলে যেন ভারতীয় মহিলা দল হতাশ না হয়ে পড়ে।নিজের অভিজ্ঞতার কথাও টেনে আনেন ক্রিকেট কিংবদন্তি। জানান, ১৯৮৩ সালে যখন ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল, তখনও নাকি একই ঘটনা ঘটেছিল। মিড-ডে-এর কলামে গাভাসকর লিখেছেন, 'মেয়েরা, শুধু একটা কথা মনে রেখো। যদি প্রতিশ্রুতি মতো পুরস্কার তোমাদের হাতে না আসে, তাহলে হতাশ হবে না। ভারতে, বিজ্ঞাপনদাতারা, ব্র্যান্ড এবং ব্যক্তিরা দ্রুত দলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং কাঁধে চড়ে নিজেদের প্রচার করবে। পুরো পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন আর ব্যানারে এখন অভিনন্দনের বন্যা। কিন্তু এদের মধ্যে বেশিরভাগই দল বা খেলোয়াড়দের আসল স্পনসর নয়। তারা শুধু নিজেদের নাম বাড়াতে চায়, অথচ ভারতীয় ক্রিকেটারের জন্য কিছুই করছে না।'

    সুনীল গাভাসকরের দাবি, ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলকে একই রকম অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারমধ্যে সব বাস্তবায়িত হয়নি। তাঁর কথায়, ১৯৮৩ সালের দলকেও তখন অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রায় কিছুই পূরণ হয়নি। মিডিয়াও তখন এসব বড় বড় ঘোষণাকে কভার করেছিল, কিন্তু ওরাও বুঝতে পারেনি যে, আসলে তারাও ব্যবহৃত হচ্ছে এই নির্লজ্জদের হাতে।’ তাই মেয়েরা, যদি কোনও প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত না আসে, হতাশ হবে না। কারণ এই সমস্ত নির্লজ্জেরা নিজেদের প্রচারের জন্য তোমাদের জয় ব্যবহার করছে।' তিনি আরও বলেন, ‘১৯৮৩ সালের টিম এখনও মনে করে, সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীর ভালোবাসাই সবচেয়ে বড় সম্পদ। তোমরাও একদিন একথা বুঝবে।’ শেষে মেয়েদের অভিনন্দন জানিয়ে গাভাসকর লেখেন, ‘এই জয় দেশের গর্ব। তোমরা ভারতীয় ক্রিকেটের মুখ উজ্জ্বল করেছো। জয় হিন্দ।'

