'মহাকাশ অভিযানের অগ্রদূত!' দীর্ঘ ২৭ বছরের কর্মজীবন শেষে অবসরে সুনীতা উইলিয়ামস
ম্যাসাচুসেটসে জন্ম হলেও সুনীতা উইলিয়ামসের শিকড় ভারতের গুজরাটে।
দীর্ঘ ২৭ বছরের বর্ণময় কর্মজীবন এবং মহাকাশ বিজ্ঞানে একের পর এক মাইলফলক স্পর্শ করার পর অবশেষে অবসর নিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস। গত ২৭ ডিসেম্বর তিনি অবসর নিয়েছেন। এক বিবৃতিতে বুধবার (আমেরিকার স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার) আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে নাসা।
নাসার প্রশাসক জ্যারেড আইজ্যাকম্যান ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন মহাকাশচারীকে ‘মহাকাশ অভিযানের অগ্রদূত’ হিসেবে অভিহিত করে জানিয়েছেন, 'সুনীতা উইলিয়ামস মানব মহাকাশযানের ক্ষেত্রে একজন পথিকৃৎ, মহাকাশ স্টেশনে তাঁর নেতৃত্বে অনুসন্ধানের ভবিষ্যৎ গঠন করেছেন এবং পৃথিবীর কক্ষপথে বাণিজ্যিক মিশনের পথ প্রশস্ত করেছেন।' তিনি আরও বলেন, 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির জন্য তাঁর কাজ চাঁদে আর্টেমিস মিশন এবং মঙ্গল গ্রহে অগ্রসর হওয়ার ভিত্তি স্থাপন করেছে, এবং তাঁর অসাধারণ সাফল্য প্রজন্মকে বড় স্বপ্ন দেখতে এবং যা সম্ভব তার সীমানা ঠেলে দিতে অনুপ্রাণিত করবে। আপনার প্রাপ্য অবসরের জন্য অভিনন্দন, এবং নাসা এবং আমাদের জাতির প্রতি আপনার সেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।' জ্যারেড আইজ্যাকম্যান আরও বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তার অবদান চাঁদে আর্টেমিস মিশন এবং ভবিষ্যতের মঙ্গল গ্রহে যাত্রার ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছে।
সুনীতা উইলিয়ামসের বর্ণময় কর্মজীবন
১৯৯৮ সালে নাসা কর্তৃক নির্বাচিত সুনীতা উইলিয়ামস তিনটি মিশনে মোট ৬০৮ দিন মহাকাশে কাটিয়েছিলেন, যা নাসার যে কোনও মহাকাশচারীর জন্য দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। তিনি আমেরিকানদের মধ্যে দীর্ঘতম একক মহাকাশযাত্রার জন্য ষষ্ঠ স্থানেও রয়েছেন, নভোচারী বুচ উইলমোরের সঙ্গে ২৮৬ দিন আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে লগ ইন করেছেন।
তাঁর কর্মজীবনে, সুনীতা উইলিয়ামস মোট ৬২ ঘণ্টা ৬ মিনিট ধরে ৯ টি স্পেসওয়াক সম্পন্ন করেছেন-যে কোনও মহিলা মহাকাশচারীর সর্বোচ্চ এবং নাসার ইতিহাসে চতুর্থ সর্বোচ্চ। তিনি মহাকাশে ম্যারাথন দৌড়ানোর ক্ষেত্রেও প্রথম ব্যক্তি ছিলেন। উইলিয়ামস প্রথম ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে এক্সপিডিশন ১৪/১৫-এর অংশ হিসেবে স্পেস শাটল ডিসকভারিতে করে উড়ে যান।
তাঁর দ্বিতীয় মিশন শুরু হয় ২০১২ সালের জুলাই মাসে, যখন তিনি কাজাখস্তান থেকে এক্সপিডিশন ৩২/৩৩-এর জন্য যাত্রা করেন এবং পরে স্পেস স্টেশন কম্যান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার শেষ মিশনটি ২০২৪ সালের জুনে বোয়িংয়ের স্টারলাইনারে ছিল, এরপর তিনি এক্সপিডিশন ৭১/৭২-এ যোগ দেন এবং ২০২৫ সালের মার্চ মাসে পৃথিবীতে ফিরে আসার আগে আবার আইএসএস-এর কমান্ডার হন।
সুনীতা উইলিয়ামস তৃতীয় ও শেষবার মহাকাশ অভিযানে গিয়েছিলেন ২০২৪ সালে। বোয়িং স্টারলাইনারে ১০ দিনের মিশনে গিয়ে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তিনি আটকে পড়েন এবং প্রায় সাড়ে নয় মাস মহাকাশে কাটান। গত মার্চ মাসে তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসেন।
ভারতে শিকড়
ম্যাসাচুসেটসে জন্ম হলেও সুনীতা উইলিয়ামসের শিকড় ভারতের গুজরাটে। তাঁর বাবা গুজরাটের মেহসানা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এবং স্লোভেনিয়ান বনিকে বিয়ে করেন। পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক করার পরে সুনীতা ফ্লোরিডা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্টে স্নাতকোত্তর হন। মার্কিন নৌসেনায় যোগ দিয়ে ৪০ ধরনের বিমানে ৪ হাজার ঘণ্টারও বেশি সময়ের উড়ান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ১৯৯৮ সালে নাসায় যুক্ত হওয়ার পর থেকে তাঁর সফলতার পথ আরও প্রশস্ত হয়। তাঁর কর্মজীবনের কথা স্মরণ করে, সুনীতা মহাকাশকে তাঁর ‘পরম প্রিয় স্থান’ বলে অভিহিত করে বলেন যে চাঁদ ও মঙ্গলগ্রহের দিকে মানবতার পরবর্তী পদক্ষেপে অবদান রাখতে পেরে তিনি গর্বিত। নিজের অবসরের প্রসঙ্গে তিনি হাসতে হাসতে বলেন, 'আমি অবশ্যই আবার মহাকাশে যেতে চাই। কিন্তু আমার স্বামী বোধহয় আমাকে ছাড়বেন না। এখন সময় এসেছে নতুন প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার।'