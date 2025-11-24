Edit Profile
    ইউনুসের নিশানায় বাউল! বাংলাদেশে ভয়াবহ ছবি, 'তৌহিদি জনতা'র হামলার শিকার শিল্পী আবুলের সমর্থকেরা

    বহির্বিশ্বে বাউল গ্রেফতারের এই ঘটনা মহম্মদ ইউনুস সরকারের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করবে বলে মনে করেন ফরহাদ মজহার।

    Published on: Nov 24, 2025 9:20 PM IST
    By Sahara Islam
    গত ২০ নভেম্বর বাংলাদেশের মাদারিপুরের গানের আসর থেকে মানিকগঞ্জের প্রখ্যাত বাউল শিল্পী আবুল সরকারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁর মুক্তির দাবিতে রবিবার মানিকগঞ্জের বিজয় মাঠের পাশে মানববন্ধন করতে গিয়ে 'তৌহিদি জনতার' হাতে আক্রমণের শিকার হলেন বাউল সমর্থকেরা। এ ঘটনায় দুই পক্ষের চারজন আহত হয়েছেন।

    'তৌহিদি জনতা'র হামলার শিকার শিল্পী আবুলের সমর্থকেরা (সৌজন্যে টুইটার)
    ঘটনার সূত্রপাত

    গত ৪ নভেম্বর মানিকগঞ্জে বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন আবুল সরকার। তারপরেই 'ইসলাম ধর্মের অবমাননার' অভিযোগে ব্যানার নিয়ে নেমে পড়ে মৌলবাদীরা। পরে আবার তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয় 'ধর্ম অবমাননা, কটূক্তি ও দাঙ্গায় উস্কানির' অভিযোগ। মানিকগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন জানিয়েছেন, ধর্মের অবমাননার অভিযোগে ঘিওর থানায় দায়ের হওয়া মামলার ভিত্তিতে আবুল সরকারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁকে ডিবি কার্যালয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তবে বিশিষ্টজনেরা বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে মাজার ভাঙা, গানের আয়োজন বন্ধ করা-সহ সুফি-বাউল শিল্পীদের বিরুদ্ধে ঘটা এ সব ঘটনা 'গ্রহণযোগ্য নয়।' বহির্বিশ্বে বাউল গ্রেফতারের এই ঘটনা মহম্মদ ইউনুস সরকারের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করবে বলে মনে করেন ফরহাদ মজহার। অন্যদিকে আবুল সরকারের গ্রেফতারের প্রতিবাদ ও নিন্দা করে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী বলেছে, 'তাঁর কণ্ঠে বাউল দর্শন শুধু বিনোদন নয়, মুক্তির ভাষা, মানবতার আধ্যাত্মিক স্বর। এমন মানুষকে ধর্ম অবমাননার আসামি বানানোটা ভয়ানক অন্যায়-এ যেন অন্ধকারের জয়োৎসব।' বলে রাখা ভালো, আবুল সরকার বাংলাদেশ বাউল শিল্পী সমিতির চেয়ারম্যান।

    অনুগামীদের মানববন্ধন

    আবুল সরকারের গ্রেফতারির প্রতিবাদ এবং তাঁর আশু মুক্তি চেয়ে শুক্রবার ঢাকায় মানববন্ধন করেন বাউল শিল্পীর অনুরাগীরা। রবিবার মানিকগঞ্জেও তাঁরা একটি কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল। অভিযোগ, সেই মিছিলে 'তৌহিদি জনতা' বাউল সমর্থকদের বেধড়ক মারধর ও হেনস্থা করা হয় পুলিশের উপস্থিতেই। অনেকে পাশের নদীতে ঝাঁপ দিয়ে জীবন রক্ষা করেছেন। এ সময় অন্তত চার জন বাউল আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে বাউল শিল্পী আলিম, আরিফুল ও জহিরুলকে পুলিশ উদ্ধার করে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। সূত্রের খবর, রবিবার আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে তার অনুরাগী বাউলরা বিজয় মেলার মাঠের ভিতরে শহিদ মিনার চত্বরের কাছে সমবেত হন। এক পর্যায়ে তৌহিদি জনতার সমাবেশ থেকে একটি অংশ বাউল শিল্পীদের উপর চড়াও হয়। পরে বাউল শিল্পীরা পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বাঁচেন। মানিকগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, পরিস্থিতি তাৎক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

