আরাবল্লী পাহাড়ের ‘সংজ্ঞা’ সংক্রান্ত রায়ে স্থগিতাদেশ, বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ SC-র

আরাবল্লী পাহাড়ের ‘সংজ্ঞা’ সংক্রান্ত রায়ে স্থগিতাদেশ, বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ SC-র
উত্তর ভারতের পরিবেশ রক্ষায় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল দেশের শীর্ষ আদালত। আরাবল্লী পাহাড়ের ‘সংজ্ঞা’ সংক্রান্ত মামলায় পূর্ববর্তী রায়ের উপর সোমবার স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, আগের রায়ে ব্যবহৃত সংজ্ঞা নিয়ে একাধিক অস্পষ্টতা রয়েছে এবং সেগুলি স্পষ্ট করা জরুরি। তাই নতুন করে একটি স্বাধীন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আরাবল্লী পাহাড়ের সঠিক সীমানা এবং ‘পাহাড়’ বা ‘বনভূমি’ হিসেবে এর সংজ্ঞা কী হবে, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আইনি টানাপোড়েন চলছে। আরাবল্লী পাহাড়িশ্রেণির কোনও অংশকে পাহাড় বলে বিবেচনা করা হবে, সেই নিয়ে একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিল কেন্দ্র। দেশের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক জানিয়েছিল, আরাবল্লী পাহাড়ের ১০০ মিটার বা তার বেশি উচ্চতার ভূমি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকবে। অর্থাৎ ১০০ মিটারের কম উচ্চতার পাহাড়গুলি সংরক্ষণের আওতায় থাকবে না। অথচ আরাবল্লীর ৯০ শতাংশ পাহাড়ের উচ্চতা ১০০ মিটারের নীচে। এই সংজ্ঞাতেই গত ২০ নভেম্বর সিলমোহর দেয় সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ। কিন্তু সোমবার গত মাসে দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্থগিত করার সিদ্ধান্ত জানায় দেশের শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জে কে মহেশ্বরী এবং বিচারপতি এ জি মাসিহের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘আমরা মনে করি কমিটির সুপারিশ এবং আদালতের পূর্বে নির্দেশ স্থগিত রাখা প্রয়োজন।’
আরাবল্লীর ‘সংজ্ঞা’ নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের আবহে একটি নতুন কমিটি গঠনের নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। এছাড়াও কেন্দ্র-সহ আরাবল্লী রেঞ্জে থাকা রাজ্য রাজস্থান, গুজরাট, দিল্লি এবং হরিয়ানার সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই সংক্রান্ত মামলায় পরবর্তী শুনানি রয়েছে আগামী ২১ জানুয়ারি। শুনানিতে কেন্দ্রের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, আদালতের নির্দেশেই একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং তার রিপোর্ট আদালত গ্রহণ করেছিল। তবে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের মতে, পাহাড় ও রেঞ্জের সংজ্ঞা নিয়ে নানা বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। এই বিভ্রান্তি দূর করতে স্বাধীন পরিবেশবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতামত প্রয়োজন।
গত ২০ নভেম্বর তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এই সংজ্ঞাগুলি গ্রহণ করে। সেই সঙ্গে কোর বা ইনভায়োলেট এলাকায় খনন নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলেও পুরো আরাবল্লি জুড়ে সম্পূর্ণ খনন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। আদালতের যুক্তি ছিল, সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে অবৈধ খনন ও খনি-মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বাড়তে পারে। এর আগে ২০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট আরাবল্লী পাহাড়ের একটি অভিন্ন এবং বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাকে অনুমোদন দিয়েছিল। সেই সঙ্গে কোর বা ইনভায়োলেট এলাকায় খনন নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলেও পুরো আরাবল্লী জুড়ে সম্পূর্ণ খনন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। আদালতের যুক্তি ছিল, সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে অবৈধ খনন ও খনি-মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বাড়তে পারে। এই সিদ্ধান্তের পরই পরিবেশবাদী সংগঠন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল উদ্বেগ তৈরি হয় এবং আরাবল্লী পাহাড়ের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা করা হয়। সেই প্রেক্ষিতেই সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিষয়টি আবার বিবেচনায় নেয়। আদালতের সাম্প্রতিক নির্দেশে আপাতত আগের সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকায় আরাবল্লী পাহাড় সংরক্ষণ নিয়ে চলতে থাকা বিতর্কে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে।