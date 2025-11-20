Edit Profile
    রাষ্ট্রপতি-রাজ্যপালকে সময়সীমা নয়! বিল অনুমোদন নিয়ে বড় পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

    শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের সামনে তিনটি বিকল্প রয়েছে।

    Published on: Nov 20, 2025 2:11 PM IST
    By Sahara Islam
    রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের কাছে কোনও বিল পাঠানো হলে তাঁদের কী করা উচিত, এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রশ্ন উঠছিল। তামিলনাড়ুর করা মামলার রায়ে সেই বিষয়ে পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, বিল অনুমোদনে রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া আদালতের কাজ নয়। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, রাজ্যপাল কোনও বিল অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখতে পারেন না। হয় সেটাতে সম্মতি দিতে হবে। নয় বিধানসভায় ফেরত পাঠাতে হবে।

    বিল অনুমোদন নিয়ে বড় পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের (HT_PRINT)
    বিল অনুমোদন নিয়ে বড় পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের (HT_PRINT)

    বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, সংবিধান ইচ্ছাকৃতভাবেই কিছু ক্ষেত্রে নমনীয়তা রেখেছে, আর সেই জায়গায় সময়সীমা চাপিয়ে দেওয়া হলে সেই নমনীয়তায় ব্যাঘাত ঘটবে। প্রধান বিচারপতি বি আর গভাইয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি সুর্যকান্ত, বিক্রম নাথ, পি এস নারসিমহা ও এএস চন্দরকর। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এ বছরের মে মাসে সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি রেফারেন্স পাঠিয়েছিলেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল, কোনও আদালত কি রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতিকে রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দিতে পারে? বিশেষত তামিলনাড়ুর রাজ্যপালকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতেই রাষ্ট্রপতির এই প্রশ্ন ছিল। সংবিধানের ১৪৩ ধারা প্রদত্ত বিশেষ অধিকার বলে শীর্ষ আদালতের রায় নিয়ে ১৪টি প্রশ্ন তুলে দেন তিনি। যার ফলে ওই রায় পর্যালোচনার জন্য পাঁচ সদস্যের প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স বেঞ্চ তৈরি হয়। এদিন শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের সামনে তিনটি বিকল্প রয়েছে। প্রথমত, বিলে সই করা। দ্বিতীয়ত, বিল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। তৃতীয়ত, বিলটি বিধানসভায় ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া। এই তিনটির বাইরে কোনও পথ খোলা নেই। বেঞ্চের মন্তব্য, রাজ্যপালের ‘অসীম ক্ষমতা’ নেই যে তিনি অনির্দিষ্টকাল ধরে কোনও বিল আটকে রাখবেন।

    সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩ উদ্ধৃত করে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, কোনও বিল নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিলে রাষ্ট্রপতিকে প্রতিবার সুপ্রিম কোর্টের মতামত চাইতেই হবে, এমন বাধ্যবাধকতা নেই। অনুচ্ছেদ ১৪২ অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের ক্ষমতা পূরণ করতে পারে না। একই সঙ্গে আদালত স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছে, বিল আইনে পরিণত না হলে, রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। তবে আদালত এও বলেছে, দীর্ঘসূত্রিতা আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করে। কিন্তু তার পরেও আদালত মনে করিয়ে দিয়েছে, রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির মতো পদাধিকারীরা সংবিধানের বিশেষ দায়িত্ব বহন করেন। তাঁদের উপর কঠোর সময়সীমা চাপিয়ে দিলে তা ক্ষমতার ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করবে, যা ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। শীর্ষ আদালত এও জানিয়েছে, ২০০ এবং ২০১ অনুচ্ছেদ আদতে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই ভারসাম্য রক্ষার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। ফলে সময়সীমা আরোপ করলে এর বিপরীত অবস্থানে যাওয়া হবে। আদালত নির্দেশে বলেছে, 'আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে কোনও দ্বিধা নেই যে, সময়সীমা আরোপ করা কার্যত একটি সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের কার্যভারকে কেড়ে নেওয়া। '

    বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে সম্মতি দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়ে রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তারপরেই এই বিষয়ে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে শীর্ষ আাদালতের সামনে ১৪টি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি। এ ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির থেকে মতামত নেওয়ার পর গত জুলাই মাস থেকে প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স মামলার শুনানি চলছিল প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চে।

    News/News/রাষ্ট্রপতি-রাজ্যপালকে সময়সীমা নয়! বিল অনুমোদন নিয়ে বড় পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের
