Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    SC on Rohingyas: অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কি রেড কার্পেট বিছিয়ে দেব? রোহিঙ্গা মামলায় সুপ্রিম কোর্ট

    রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে কড়া মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। ওই মামলার শুনানিতে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যাঁরা বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করেছেন, সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের বাড়তি সুরক্ষা প্রদান করবে বলে কি আশা করা যায়? 

    Published on: Dec 02, 2025 3:51 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে কড়া মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। ওই মামলার শুনানিতে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যাঁরা বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করেছেন, সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের বাড়তি সুরক্ষা প্রদান করবে বলে কি আশা করা যায়? আর সেই মামলায় ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত বলেন, ‘আপনারা কি চান যে আপনা ওঁদের সঙ্গে লাল কার্পেট বিছিয়ে দেব?’ শীর্ষ আদালত বলেছে যে সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে রোহিঙ্গারা ভারতে ঢুকছেন। আর তারপর খাদ্য, বাসস্থানের মতো অধিকারের দাবি করছেন। সীমিত কল্যাণমূলক সম্পদের উপর চাপের প্রসঙ্গ তুলে প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ‘আপনার দরিদ্র শিশুরা কি এই সুবিধাগুলি পাওয়ার যোগ্য নয়? আমাদের কি আইনটি এতদূর প্রসারিত করতে হবে?’

    রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে কড়া মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে রয়টার্স)
    রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে কড়া মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে রয়টার্স)

    যে মামলার প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত এরকম মন্তব্য করেছে, তাতে অভিযোগ করা হয়েছে যে গত মে'তে দিল্লি পুলিশ কয়েকজন রোহিঙ্গাকে আটক করেছিল। তারপরে তাঁদের কোনও হদিশ মিলছে না। একইসঙ্গে আবেদনে দাবি করা হয়, তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে হলে আইন অনুযায়ী এ প্রক্রিয়া করতে হবে।

    সংবাদমাধ্যম লাইভ ল'-র রিপোর্ট অনুসারে, শুনানির শুরুতেই প্রধান বিচারপতি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কোনও সরকারী বিজ্ঞপ্তি না থাকার বিষয়টি উত্থাপন করেন। প্রধান বিচারপতি অবশ্য সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কেউ যদি অবৈধভাবে প্রবেশ করে থাকেন, তাঁকে থার্ড ডিগ্রি নির্যাতনের শিকার করা উচিত নয়।

    মামলাকারীদের আইনজীবী বলেন, তাঁরা রোহিঙ্গাদের জন্য বিশেষ অধিকার চাইছেন না এবং প্রত্যাহারের দাবিও করছেন না। পিটিশনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল সরকার তার নিজস্ব নির্বাসন পদ্ধতি অনুসরণ করে তা নিশ্চিত করা। তিনি বলেছিলেন যে আদালত ইতিমধ্যে সলিমুল্লা মামলায় বলেছে যে রোহিঙ্গাদের কেবল তখনই ফেরত পাঠানো যেতে পারে, যদি পদ্ধতিটি আইন অনুসারে হয়।

    চলতি বছরের শুরুতে শ্রীলঙ্কার তামিল শরণার্থীদের নিয়ে আরও একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, ভারত বিশ্বের ধর্মশালা হতে পারে না, যেখানে সব দিক থেকে শরণার্থীদের গ্রহণ করা হয়। গত মে মাসে আরও একটি পিটিশনে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, রোহিঙ্গাদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার গল্পটি ক্যালিগ্রাফির গল্পের মতো মনে হয়েছিল।

    শুনানিতে উপস্থিত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, পিটিশনটি 'জনস্বার্থ মামলা' হিসাবে দায়ের করা হয়েছে, তবে এটি কোনও আক্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা দায়ের করা হয়নি। এর জবাবে আবেদনকারীর আইনজীবী বলেন, জনস্বার্থ মামলায় 'লোকাস'-এর প্রশ্নই ওঠে না। বেঞ্চ বলেছে যে বিষয়টি আরও বেশ কয়েকটি পিটিশনের সাথেও সম্পর্কিত, তাই এই মামলাগুলির সাথে এটি সর্বাঙ্গীনভাবে শুনানি করা হবে।

    News/News/SC On Rohingyas: অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কি রেড কার্পেট বিছিয়ে দেব? রোহিঙ্গা মামলায় সুপ্রিম কোর্ট
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes