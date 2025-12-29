উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডে বিপাকে বিজেপির বহিষ্কৃত বিধায়ক, দিল্লি HC-র জামিনের নির্দেশ স্থগিত SC-র

উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডে বিজেপির বহিষ্কৃত বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারের জামিনের রায়ে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে গিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সেই মামলার শুনানি ছিল সোমবার।
এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট জানান, 'উন্নাওয়ে নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় দুই পক্ষের মতামত শোনা হয়েছে। সাধারণত কোনও অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি জেল থেকে বেরিয়ে গেলে তার জামিন বাতিল করে না আদালত। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনেকটাই আলাদা। এই ক্ষেত্রে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তি অন্য এক অভিযোগেও দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। সেকথা মাথায় রেখেই ২৩ ডিসেম্বর দিল্লি হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিল সেটা স্থগিত করা হচ্ছে। অর্থাৎ কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে এখনই মুক্তি দেওয়া হবে না।'